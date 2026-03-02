FROSINONE – PESCARA, ARBITRA IL SIGNOR DAVIDE DI MARCO

Sarà il signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino a dirigere Frosinone – Pescara, gara valida per la 28.a giornata del campionato di Serie BKT in programma mercoledì 4 marzo 2026 (ore 20.00) allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Stefano Galimberti della sezione di Seregno e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Il Quarto uomo sarà il signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Al Var il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, Avar il signor Alberto Santoro della sezione di Messina.

