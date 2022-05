 FROSINONE-PISA AFFIDATA AL SIGNOR RAPUANO DI RIMINI

Sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Frosinone-Pisa, gara valida per la 38.a giornata del Campionato di serie BKT in programma venerdi 6 maggio 2022 alle ore 20.30 allo stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’. Gli assistenti saranno i signori Domenico Palermo di Bari e Manuel Robilotta di Sala Consilina (Sa). Il Quarto Uomo designato è Filippo Giaccaglia di Jesi (An). Al Var Federico Dionisi de L’Aquila, Avar Francesco Fiore di Barletta.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio