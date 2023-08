 FROSINONE – PISA, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara FROSINONE-PISA, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma venerdì 11 agosto alle ore 17.45.

I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.it

Di seguito i prezzi:

CURVA NORD / CURVA SUD: Intero € 15,00 – Ridotto Abbonati 23/24 € 5,00

TRIBUNA EST: Intero € 20,00 – Ridotto Abbonati 23/24 € 10,00

TRIBUNA SUPERIORE NORD/SUD: Intero € 25,00 – Ridotto Abbonati 23/24 € 15,00

TRIBUNA LATERALE NORD/SUD: Intero € 30,00 – Ridotto Abbonati 23/24 € 20,00

TRIBUNA CENTRALE NORD/SUD: Intero € 40,00 – Ridotto Abbonati 23/24 € 30,00

Ridotto Abbonati stagione 23/24: si potrà usufruire della tariffa ridotto esclusivamente se in possesso dell’abbonamento alla stagione 23/24. Durante l’acquisto del tagliando sarà necessario mostrare la fidelity card (presso le ricevitorie) o inserire il numero di fidelity card (online). Si comunica inoltre che sarà possibile acquistare il tagliando in qualsiasi settore dello stadio, indipendentemente da dove è stato sottoscritto l’abbonamento.

Omaggio Under 14: il biglietto omaggio fino ad esaurimento sarà riservato nel settore di Tribuna Est. L’emissione del biglietto omaggio sarà consentita solo a fronte dell’acquisto contestuale di un biglietto. Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo biglietteria@frosinonecalcio.com con i relativi documenti, entro e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 9 agosto. Sarà possibile ritirare il tagliando e procedere al pagamento il giorno della gara presso la biglietteria dello ‘Stadio Benito Stirpe’.

Da 0 a 2 anni : ingresso gratuito senza biglietto e senza posto a sedere, il bambino dovrà essere accompagnato da un adulto (fino al 4° grado di parentela)

Altre Info: lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.

E’ fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio ‘Benito Stirpe’ consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com

Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.

AIA E FIGC: le richieste dovranno pervenire complete di documento d’identità e tessera di riconoscimento entro le ore 18.00 di martedì 8 agosto all’indirizzo biglietteria@frosinonecalcio.com.

Disabili: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo dao@frosinonecalcio.com entro mercoledì 9 agosto.

