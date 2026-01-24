FROSINONE – REGGIANA 1-0

FROSINONE – REGGIANA 1-0

 In Banner Slider, Prima squadra

Frosinone – Reggiana 1-0

Frosinone – Palmisani, Bracaglia (dall’86’ Calvani), Cittadini, Monterisi, Oyono A., Gelli F. (Dal 76′ Marchizza), Cichella, Koutsoupias, Kvernadze(dall’86’ Vergani), Ghedjemis, Zilli (dal 70′ Raimondo). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Gori, Grosso, Corrado, Oyono J., Ndow. Allenatore: Alvini

Reggiana – Seculin, Papetti, Bozzolan (dal 65′ Tripaldelli), Rozzio, Charlys (dal 74′ Belardinelli), Gondo (dall’80’ Novakovich), Reinhart, Libutti, Rover, Girma (dal 75′ Labourde), Portanova (dall’80’ Bozhanaj). A disposizione: Saro, Enza, Vallarelli, Quaranta, Suarez, Pavanati, Mendicino. Allenatore: Dionigi

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno

Assistenti: Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Giacomo Monaco della sezione di Termoli

Quarto uomo: Davide Di Marco della sezione di Ciampino

Var: Marco Serra della sezione di Torino

Avar: Marco Monaldi della sezione di Macerata

Totale spettatori: 10.760

Ammoniti: 23′ Reinhart, 39′ Rover, 69′ Gelli F., 74′ Charlys, 79′ Bracaglia

Marcatori: 57′ Kvernadze

Post recenti
FROSINONE – REGGIANA, I CONVOCATIBanner Slider, Home, Prima squadra, Uncategorized
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.