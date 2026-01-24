FROSINONE – REGGIANA 1-0
Frosinone – Palmisani, Bracaglia (dall’86’ Calvani), Cittadini, Monterisi, Oyono A., Gelli F. (Dal 76′ Marchizza), Cichella, Koutsoupias, Kvernadze(dall’86’ Vergani), Ghedjemis, Zilli (dal 70′ Raimondo). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Gori, Grosso, Corrado, Oyono J., Ndow. Allenatore: Alvini
Reggiana – Seculin, Papetti, Bozzolan (dal 65′ Tripaldelli), Rozzio, Charlys (dal 74′ Belardinelli), Gondo (dall’80’ Novakovich), Reinhart, Libutti, Rover, Girma (dal 75′ Labourde), Portanova (dall’80’ Bozhanaj). A disposizione: Saro, Enza, Vallarelli, Quaranta, Suarez, Pavanati, Mendicino. Allenatore: Dionigi
Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno
Assistenti: Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Giacomo Monaco della sezione di Termoli
Quarto uomo: Davide Di Marco della sezione di Ciampino
Var: Marco Serra della sezione di Torino
Avar: Marco Monaldi della sezione di Macerata
Totale spettatori: 10.760
Ammoniti: 23′ Reinhart, 39′ Rover, 69′ Gelli F., 74′ Charlys, 79′ Bracaglia
Marcatori: 57′ Kvernadze