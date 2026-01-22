FROSINONE – REGGIANA ARBITRA FERRIERI CAPUTI

FROSINONE – REGGIANA ARBITRA FERRIERI CAPUTI

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno a dirigere Frosinone – Reggiana, gara valida per la 21.a giornata del campionato di serie BKT  in programma sabato 24 gennaio 2026 (ore 15.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno i signori Vittorio di Gioia della sezione di Nola e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Il Quarto uomo sarà il signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Al Var il signor Marco Serra della sezione di Torino, Avar il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata.

