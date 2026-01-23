FROSINONE – REGGIANA, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Frosinone – Reggiana in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe’

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri

Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:
Cichella, Corrado, Gelli F., Grosso, Koutsoupias, Ndow

Attaccanti:
Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli

Squalificati
Kone e Caló

Infortunati
Barcella 

Non convocati
Dixon, Hegelund, Masciangelo

