FROSINONE – REGGIANA, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara FROSINONE – REGGIANA, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15.00.

I tagliandi saranno in vendita da oggi 20 gennaio dalle ore 16.00. I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket, online su www.vivaticket.com

Di seguito i prezzi:

TRIBUNA AUTORITA’: Intero € 120,00

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 65,00 – Ridotto € 40,00 – Bambino € 20,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 50,00 – Ridotto € 30,00 – Bambino € 20,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 35,00 – Ridotto € 20,00 – Bambino € 15,00

TRIBUNA EST: Intero € 20,00 – Ridotto € 15,00 – Bambino € 10,00

CURVA NORD: Intero € 13,00 – Ridotto € 8,00 – Bambino € 5,00

CURVA SUD: Intero € 13,00 – Ridotto € 8,00 – Bambino € 5,00

 

Intero: da 18 a 64 anni – Ridotto: Under 18, donne, Over 65 e Disabile <100% – Bambino: da 3 a 6 anni (compiuti)

Da 0 a 2 anni : ingresso gratuito senza biglietto e senza posto a sedere, il bambino dovrà essere accompagnato da un adulto (fino al 4° grado di parentela)

OMAGGIO UNDER 14Vedi informazioni

Disabili: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo dao@frosinonecalcio.com dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di martedì 20 gennaio.

Altre Info: lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.

E’ fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio ‘Benito Stirpe’ consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com

Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.

 

