 FROSINONE-SALERNITANA 1-1, TABELLINO E CRONACA

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli (29’ st Szyminski), Marchizza (41’ st Haoudi); Brescianini (15’ st Gelli), Mazzitelli (37’ st Kujabi), Harroui (15’ st Kvernadze); Baez (29’ st Bidaoui), Cuni (15’ st Borrelli), Caso (1’ st Garritano).

A disposizione: Palmisani, Klitten, Macej, Selvini.

Allenatore: Di Francesco.

SALERNITANA (3-4-2-1): Allocca; Lovato (28′ st Bronn), Gyomber (28′ st Fazio), Pirola (28′ st Motoc); Sambia (16′ st Boultam), L. Coulibaly (28′ M. Coulibaly), Bohinen (16′ st Maggiore), Bradaric; Candreva (28′ st Sfait), Kastanos (28′ st Iervolino); Botheim (28′ st Valencia). A disp: De Matteis, Di Giorgio.

Allenatore: P. Sousa.

Arbitro: sig. Fourneau di Roma 1; assistenti sigg. Giallatini di Roma 2 e Margani di Latina; Quarto Uomo: sig. Camplone di Pescara.

Marcatore: 33’ st Gelli (F), 41’ st Valencia (S).

Note: spettatori totali: 3.046 di cui 682 ospiti; totale incasso: euro 29.000,00; angoli: 7-6per il Frosinone; ammoniti: ; recuperi: 2’ pt; 0’ st.

FROSINONE – Al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ chiudono sul pari (1-1) il test amichevole che sa di anticipo di campionato. Entrambe le reti nella ripresa:; al 33’ vantaggio giallazzurro siglato da Gelli, a 4’ dal 90’ pari di Valencia.

IN CAMPO – Di Francesco schiera Turati tra i pali, esordio al centro della difesa per Romagnoli in coppia con Monterisi, sulle corsie basse Oyono a destra e Marchizza su quella mancina. In mezzo al campo Mazzitelli è il metronomo, Harroui e Brescianini le mezze ali. Vertice alto dell’attacco è Cuni, Baez a destra e per la prima volta nel test precampionato c’è Caso. In panchina si rivede Kvernadaze, assente nelle precedenti due uscite. Non sono a disposizione Kalaj, Lulic e il giovane Pahic.

Nella Salernitana davanti al portiere Allocca, difesa a tre con Gyomber centrale, Lovato e Pirola braccetti corti. La coppia di centrali di centrocampo è formata da Coulibaly e Bohinen, L. Sambia e Bradaric rispettivamente cursori a destra e a sinistra. Alle spalle della punta Botheim la coppia di trequartisti Kastanos (ex di turno) e Candreva. Non ce la fanno il secondo portiere Fiorillo, Mazzocchi e Dia, Ochoa è ancora in vacanza mentre sono fuori dal progetto Sepe e Bonazzoli.

ALLOCCA RISCHIA POI SALVA SU CASO E HARROUI, BUONO IL FRASEGGIO GIALLAZZURRO – Nemmeno 15” e per la Salernitana il percolo arriva da un tardivo rinvio del giovanissimo portiere Allocca, si avventa sul pallone Cuni ma il rimpallo grazia la squadra campana. Qualche problema dalla parte di Pirola, Baez gli ruba il tempo ma l’ex terzino del Monza si salva in angolo. Dalla bandierina ancora Baez per l’inserimento di Brescianini, pallone fuori. Dall’altra parte si fa notare la Salernitana che attacca da destra con Bradaric, lesto ad anticipare Oyono sulla trequarti ma il tiro di Candreva appena dentro l’area di rigore è deviato in angolo. Veloce l’attacco a destra di Sambia che allunga su Marchizza, intelligente la chiusura di Romagnoli con Botheim libero alle spalle. Tutto in velocità all’11’ lo scambio sull’out mancino tra Caso e Harroui, manovra bene il Frosinone che poi con lo stesso Caso non trova lo spiraglio per il tiro in area di rigore. La squadra di Di Francesco cerca il fraseggio di prima intenzione abbinato sempre alla ricerca della profondità, un rischio supplementare se lo prende ancora il giovanissimo Allocca ancora sull’attacco di Cuni, pallone sporcato che arriva ad Oyono, 5 passi e tiro di destro che termina un metro fuori. Due minuti dopo Frosinone ancora vicino al vantaggio e stavolta è Allocca a salvare su Caso servito da Harroui in area di rigore, arriva di gran carriera Romagnoli ma il colpo di testa in terzo tempo a pochi metri dalla porta termina alto. Sono i giallazzurri a dettare lo spartito, al 21’ Caso a sinistra cerca l’affondo su Sambia, poi vede Mazzitelli che si accentra e va alla conclusione, pallone destinato all’angolino basso alla destra di Allocca sporcato in angolo. Ancora bella azione in velocità del Frosinone che fa vertice su Harroui, l’ex del Sassuolo non ci pensa due volte e punta l’area dei granata con un’accelerazione bruciante ma al momento della stoccata incassa una punizione dal limite in posizione centralissima. Sul pallone lo specialista Mazzitelli che accarezza la sfera di interno destro, traiettoria di poco fuori sull’incrocio dei pali alla sinistra di Allocca. Due angoli di fila per il Frosinone poco oltre la mezzora ma la difesa della Salernitana fa buona guardia. Al 36’ una chiusura alta di Gyomber su Cuni permette alla squadra granata di imbastire una ripartenza, Bohinen innesca un tentativo che Romagnoli deve interrompere con un fallo al limite su Candreva. Punizione di Bradaric e tocco della barriera che devia in angolo. Nel finale di tempo si affaccia al tiro la Salernitana con due tiri, di Coulibaly (fuori) e Kastanos (deviato in angolo). In pieno recupero ancora in evidenza Allocca che salva su Harruoi bravo a conquistare la linea di fondo e cercare il colpo sul palo opposto. Il tempo si chiude sul pari ad occhiali.

BOTTA E RISPOSTA NELL’ULTIMO QUARTO D’ORA – Ad inizio ripresa Caso rimane negli spogliatoi, dentro Garritano nel Frosinone. E dopo due giri di lancette sono i granata a farsi pericolosi, la difesa del Frosinone non chiude in maniera perentoria su Candreva che prende alle spalle Romagnoli, il pallone arriva a Kastanos che cerca l’angolo alto alla destra di Turati, Monterisi ci mette la testa a deviare quel tanto che basta ad evitare il vantaggio dei campani. Ci prova ancora la squadra di Sousa, al 13’ Sambia lavora un pallone sul vertice alto di destra dell’area grande, colpo di testa di Botheim e pallone due metri fuori. La risposta del Frosinone è con il cross di Marchizza da fondo campo, tocco di Baez per l’avvitamento di Cuni e la parata in due tempi di Allocca. Dopo un’ora di gioco 3 avvicendamenti nel Frosinone: spazio per Borrelli al posto di Cuni, Kvernadze per Harroui e Gelli per Brescianini. Nella Salernitana ci sono Maggiore per Sambia e Boultam per Botheim. Nel frattempo due parate comode per Turati su altrettanti tiri centrali di Bradaric e Kastanos, un accenno di nervosismo tra Oyono e Bradaric subito sedato e partita che stenta a far vedere qualcosa dopo la prima girandola di sostituzioni. A 16’ dal 90’ dentro anche Bidaoui per Baez e Szyminski per Romagnoli nel Frosinone. Oltre alla continua ricerca dell’intesa e una dose di agonismo che fa sempre bene anche nei test amichevoli. Poco oltre la mezz’ora il Frosinone passa: allungo di Garritano che dà fondo a tutta l’accelerazione a sinistra sul lancio di Kvernadze, pallone ad uscire per il piatto sinistro di Gelli che non dà scampo ad Allocca. La partita sembra avviarsi verso una fase di ‘stanca’, il Frosinone si allunga e la Salernitana pareggia al 41’ con Valencia. La partita non ha più nulla da chiedere, il signor Fourneu non concede nemmeno il recupero per il break a metà tempo. Per Frosinone e Salernitana un test che avvicina alla partenza della stagione regolare, sicuramente buono per immagazzinare fiato e intesa.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio