 FROSINONE – SALERNITANA, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che, in seguito a quanto disposto dall’ONMS in data 15 maggio 2025 con determina 23/2025, le modalità di vendita dei biglietti per la Finale dei Playout Serie B 2024/2025 sono le seguenti:

LIMITAZIONI

vendita dei tagliandi per residenti nella Provincia di Salerno per il solo settore ospiti, a loro esclusivamente dedicato, ovvero sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “U.S. Salernitana 1929”, ovunque residenti;

vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai soli residenti nella Provincia di Frosinone, ovvero sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Frosinone Calcio”, sottoscritta in data antecedente al 1° maggio 2025, da effettuarsi presso le ricevitorie abilitate.

⁠incedibilità dei titoli d’ingresso;

L’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione o esibizione di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

Fase 1 – PRELAZIONE ABBONATI

Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 11 di martedì 20 maggio fino alle ore 19 di giovedì 22 maggio, i sottoscrittori dell’abbonamento per la stagione 24/25 potranno usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto al costo di 1 €, nel posto e nel settore indicati sul proprio abbonamento.

Il posto riservato all’abbonato sarà lasciato a disposizione di quest’ultimo fino alle 19 di giovedì 22 maggio.

La tariffa prevista per l’abbonato non è cedibile a terzi.

In fase di prelazione, ogni abbonato potrà acquistare fino a un massimo di 3 ticket oltre il proprio, a tariffa ordinaria nei posti disponibili all’interno dello stadio.

Si precisa che i titoli dovranno appartenere solo a residenti in provincia di Frosinone.

Gli abbonati della Tribuna Autorità dovranno inviare mail a biglietteria@frosinonecalcio.com per richiedere il biglietto a tariffa riservata.

Fase 2 – VENDITA LIBERA

Successivamente alla fase di prelazione inizierà la vendita libera dei settori locali, dalle ore 10 di venerdì 23 maggio fino alla fine del primo tempo della gara.

Dalle 10 di venerdì 23 maggio, i posti che non saranno stati venduti in fase di prelazione saranno rimessi in vendita, insieme agli altri posti eventualmente ancora disponibili.

La vendita libera dei settori locali sarà riservata solo a residenti in provincia di Frosinone oppure a possessori di Fidelity Card del Frosinone Calcio sottoscritta entro il 1 maggio 2025 e sarà possibile acquistare i biglietti solo presso le ricevitorie abilitate così come stabilito dalla determina dell’ONMS.

Di seguito i prezzi:

TRIBUNA AUTORITÀ: Non in vendita

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 50,00 – Ridotto € 35,00 – Bambino € 5,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 40,00 – Ridotto € 20,00 – Bambino € 5,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 20,00 – Ridotto € 10,00 – Bambino € 5,00

TRIBUNA EST: Intero € 10,00 – Ridotto € 5,00

CURVA NORD: Intero € 5,00

CURVA SUD: Intero € 5,00

Intero: da 18 a 64 anni – Ridotto: Under 18, donne, Over 65 e Disabile <100% – Bambino: da 3 a 6 anni (compiuti)

Da 0 a 2 anni : ingresso gratuito senza biglietto e senza posto a sedere, il bambino dovrà essere accompagnato da un adulto (fino al 4° grado di parentela)

Per la gara in oggetto è confermata l’iniziativa TUTTI ALLO STADIO per Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado e le Scuole Calcio della Provincia di Frosinone. (Scopri QUI tutte le info)

Altre Info: lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.

E’ fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio ‘Benito Stirpe’ consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com

Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.

AIA-FIGC-CONI: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo biglietteria@frosinonecalcio.com dalle ore 10.00 di martedì 20 maggio.

Disabili: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo dao@frosinonecalcio.com

PRELAZIONE ABBONATI > dalle ore 10 di Lunedì 19 fino alle 18 di martedì 20 maggio

Disabili 100%: omaggio

Accompagnatore abbonato: 1€

VENDITA LIBERA > dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di mercoledì 21 maggio.

Disabili 100%: omaggio

Accompagnatore abbonato: Ridotto