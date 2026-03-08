FROSINONE – SAMPDORIA 3-0
Frosinone – Palmisani, Oyono A.(Dal 51′ Oyono J.), Gelli J., Calvani, Corrado, Caló (Dal 76′ Koutsoupias), Gelli F., Cichella, Ghedjemis (dal 67′ Fini), Raimondo (Dal 76′ Vergani), Fiori (Dal 67′ Kvernadze). A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Ndow, Zilli, Masciangelo, Kone. Allenatore: Alvini
Sampdoria – Martinelli, Viti (Dal 65′ Barak), Cicconi, Ricci (Dall’81’ Casalino), Begic, Palma, Abildgaard, Di Pardo (Dall’81’ Depaoli), Soleri (Dal 66′ Pafundi), Esposito (Dal 56′ Cherubini), Brunori. A disposizione: Ghidotti, Coucke, Riccio, Cherubini, Pafundi, Giordano, Depaoli, Ferrari, Conti, Casalino, Barak. Allenatore: Foti
Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1
Assistenti: Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia e Thomas Miniutti della sezione di Maniago
Quarto uomo: Andrea Zoppi della sezione di Firenze
Var: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna
Avar: Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale
Totale spettatori: 12.783
Ammoniti: 36′ Oyono A., 48′ Esposito, 61′ Fiori
Marcatori: 25′ Fiori, 49′ Raimondo, 64′ Corrado