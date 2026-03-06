FROSINONE – SAMPDORIA, ARBITRA IL SIGNOR FEDERICO LA PENNA

Sarà il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1 a dirigere Frosinone – Sampdoria, gara valida per la 29.a giornata del campionato di Serie BKT in programma domenica 8 marzo 2026 (ore 15.00) allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia e Thomas Miniutti della sezione di Maniago. Il Quarto uomo sarà il signor Andrea Zoppi della sezione di Firenze. Al Var il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, Avar il signor Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale.

