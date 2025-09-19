FROSINONE – SUDTIROL 2-2
Frosinone: Palmisani, Calvani, Monterisi (dal 69′ Cittadini), Oyono A. (dal 84′ Oyono J.), Bracaglia (dal 83′ Marchizza), Calò, Koutsoupias, Kone, Ghedjemis, Kvernadze (dal 69′ Masciangelo), Vergani (Dal 89′ Zilli). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Cichella, Grosso, Ndow, Raychev. Allenatore: Alvini
Sudtirol: Adamonis, Bordon (dal 46′ El Kaouakibi), Pietrangeli, Kofler, Davi S., Mallamo (Dal 64′ Zedadka), Tronchin (dal 85′ Davi F.), Tait (dal 64′ Martini), Molina, Pecorino (dal 46′ Odogwu), Merkaj. A disposizione: Poluzzi, Theiner, Ngock, Sabatini, Brik. Allenatore: Castori
Arbitro: Andrea Zanotti della sezione di Rimini
Assistenti: Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 e Giacomo Monaco della sezione di Termoli
Quarto uomo: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila
Var: Marco Piccinini della sezione di Forlì
Avar: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco
Totale spettatori: 9.763
Ammoniti: 74′ Calvani, 78′ Calò, 78′ Davi S., 79′ Merkaj
Marcatori: 10′ Calò (R), 30′ Ghedjemis, 72′ Martini, 78′ Merkaj (R)