FROSINONE – SUDTIROL 2-2

FROSINONE – SUDTIROL 2-2

 In Banner Slider, Prima squadra

Frosinone – Sudtirol 2-2 

Frosinone: Palmisani, Calvani, Monterisi (dal 69′ Cittadini), Oyono A. (dal 84′ Oyono J.), Bracaglia (dal 83′ Marchizza), Calò, Koutsoupias, Kone, Ghedjemis, Kvernadze (dal 69′ Masciangelo), Vergani (Dal 89′ Zilli). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Cichella, Grosso, Ndow, Raychev. Allenatore: Alvini

Sudtirol: Adamonis, Bordon (dal 46′ El Kaouakibi), Pietrangeli, Kofler, Davi S., Mallamo (Dal 64′ Zedadka), Tronchin (dal 85′ Davi F.), Tait (dal 64′ Martini), Molina, Pecorino (dal 46′ Odogwu), MerkajA disposizione: Poluzzi, Theiner, Ngock, Sabatini, Brik. Allenatore: Castori

Arbitro: Andrea Zanotti della sezione di Rimini

Assistenti: Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 e Giacomo Monaco della sezione di Termoli

Quarto uomo:  Federico Dionisi della sezione di L’Aquila

Var: Marco Piccinini della sezione di Forlì

Avar:  Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

Totale spettatori: 9.763

Ammoniti: 74′ Calvani, 78′ Calò, 78′ Davi S., 79′ Merkaj

Marcatori: 10′ Calò (R), 30′ Ghedjemis, 72′ Martini, 78′ Merkaj (R)

Articoli Recenti
FROSINONE-SUDTIROL, I CONVOCATIBanner Slider, Home, Prima squadra, Uncategorized
CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINIBanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.