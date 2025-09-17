FROSINONE – SUDTIROL ARBITRA IL SIGNOR ANDREA ZANOTTI

Sarà il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini a dirigere Frosinone – Sudtirol, gara valida per la 4.a giornata del campionato di serie BKT in programma venerdì 19 settembre 2025 (ore 19.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Il Quarto uomo sarà il signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila. Al Var il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, Avar il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco.