 FROSINONE SUMMER CAMP: SPORT, PASSIONE E SORRISI NELLA PRIMA EDIZIONE UFFICIALE

Si è ufficialmente conclusa la prima edizione del Frosinone Summer Camp, il progetto estivo promosso e organizzato direttamente dalla società. Una settimana intensa, ricca di emozioni e sorprese, durante la quale i giovani partecipanti hanno vissuto da vicino il “mondo Frosinone”, non solo sul campo, ma anche nei valori che lo rappresentano. I ragazzi hanno avuto la possibilità di allenarsi quotidianamente con i tecnici ufficiali del Frosinone Calcio, mettendosi alla prova e migliorando le proprie abilità calcistiche in un contesto formativo, stimolante e divertente. A rendere ancora più speciale il Camp, la presenza di tre calciatori della Prima Squadra: Pierluigi Frattali, Gabriele Bracaglia e Fabio Lucioni. Oltre all’attività sul campo, il Camp ha rappresentato un’importante occasione di crescita e socializzazione: tanti i momenti di condivisione, le nuove amicizie e le esperienze vissute insieme, in un clima sereno e coinvolgente.

A commentare con soddisfazione l’esperienza è stato Alessandro Danieli, coordinatore del Settore Giovanile e promotore dell’iniziativa, che ha sottolineato come “i ragazzi partecipanti abbiano avuto la possibilità di condividere insieme delle emozioni importanti”. Danieli ha inoltre evidenziato il valore dell’iniziativa: “Credo sia un progetto significativo, capace di far divertire tutti i bambini che amano questo sport nel migliore dei modi”. Infine, ha voluto rivolgere un pensiero a chi ha reso possibile il successo della settimanai: “Ringrazio in primis tutti i genitori che ci hanno dato fiducia, i mister per il loro lavoro eccezionale e tutta l’organizzazione per l’impegno dimostrato”. Organizzione sotto la guida della responsabile Ilaria Perondi: “Porterò questa prima edizione sempre nel mio cuore – ha commentato – E’ stata una full-immersion di cinque giorni insieme ai nostri partecipanti che, oltre a dimostrarsi ragazzi educati, hanno saputo intraprendere con lo spirito giusto il Summer Camp. Vedere i bambini con il sorriso stampato in ogni istante è stata l’emozione più bella e non vediamo l’ora di metterci di nuovo all’opera per organizzare altre fantastiche edizioni”.