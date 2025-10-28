FROSINONE – VIRTUS ENTELLA 4-0

Frosinone – Virtus Entella 4-0

Frosinone– Palmisani, Oyono A., Calvani, Gelli J., Bracaglia (Dall’83’ Ndow), Caló (Dall’83’ Masciangelo), Koutsoupias, Kone (Dal 65′ Cichella), Ghedjemis (Dall’ 83′ Cittadini), Raimondo (Dal 73′ Zilli), Kvernadze. A disposizione: Sherri, Pisseri, Cittadini, Cichella, Grosso, Corrado Oyono J., Ndow, Raychev, Zilli, Masciangelo, Vergani. Allenatore: Alvini

Virtus Entella – Colombi, Nichetti, Tiritiello, Bariti (Dal 64′ Boccadamo), Karic (Dal 63′ Fumagalli), Marconi, Debenedetti (Dal 64′ Russo), Parodi, Franzoni (Dal 74′ Della Vecchia), Di Mario, Ankeye (Dal 74′ Benali). A disposizione: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Moretti, Bottaro, Portanova. Allenatore: Chiappella

Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze

Assistenti: Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore e Matteo Pressato della sezione di Latina

Quarto uomo: Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila

Var: Antonio Giua della sezione di Olbia

Avar:Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Totale spettatori: 9.075

Ammoniti: 67′ Cichella

Marcatori: 36′ Raimondo, 58′ Bracaglia, 77′ Zilli, 80′ Koutsoupias

