Frosinone – Virtus Entella 4-0
Frosinone– Palmisani, Oyono A., Calvani, Gelli J., Bracaglia (Dall’83’ Ndow), Caló (Dall’83’ Masciangelo), Koutsoupias, Kone (Dal 65′ Cichella), Ghedjemis (Dall’ 83′ Cittadini), Raimondo (Dal 73′ Zilli), Kvernadze. A disposizione: Sherri, Pisseri, Cittadini, Cichella, Grosso, Corrado Oyono J., Ndow, Raychev, Zilli, Masciangelo, Vergani. Allenatore: Alvini
Virtus Entella – Colombi, Nichetti, Tiritiello, Bariti (Dal 64′ Boccadamo), Karic (Dal 63′ Fumagalli), Marconi, Debenedetti (Dal 64′ Russo), Parodi, Franzoni (Dal 74′ Della Vecchia), Di Mario, Ankeye (Dal 74′ Benali). A disposizione: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Moretti, Bottaro, Portanova. Allenatore: Chiappella
Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze
Assistenti: Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore e Matteo Pressato della sezione di Latina
Quarto uomo: Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila
Var: Antonio Giua della sezione di Olbia
Avar:Matteo Gualtieri della sezione di Asti
Totale spettatori: 9.075
Ammoniti: 67′ Cichella
Marcatori: 36′ Raimondo, 58′ Bracaglia, 77′ Zilli, 80′ Koutsoupias