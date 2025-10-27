FROSINONE – VIRTUS ENTELLA, ARBITRA IL SIGNOR SIMONE GALIPÒ

Sarà il signor Simone Galipò della sezione di Firenze a dirigere Frosinone – Virtus Entella, gara valida per la 10.a giornata del campionato di serie BKT in programma martedì 28 ottobre 2025 (ore 20.30) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore e Matteo Pressato della sezione di Latina. Il Quarto uomo sarà il signor Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila. Al Var il signor Antonio Giua della sezione di Olbia, Avar il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

