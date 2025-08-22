GIACOMO CALÒ SI PRESENTA

GIACOMO CALÒ SI PRESENTA

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Giacomo Calò, centrocampista classe ’97 cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, si è affermato con Juve Stabia, Benevento e Cesena, distinguendosi per visione di gioco e qualità nei calci piazzati. Ora approda al Frosinone, portando solidità ed esperienza al centrocampo giallazzurro.

“È stata una trattativa veloce, ritardata solo da alcuni cavilli burocratici. Però appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato un secondo e ho detto subito sì.”

“Ad eccezione di Masciangelo, con cui ho giocato un anno, il gruppo per me è tutto nuovo: quando sono arrivato non conoscevo nessuno. Però in questi anni di B ho incontrato molti di loro sul campo e ci ho messo poco a fare amicizia. Il mister lo conosco da tempo: mi ha accolto subito in maniera positiva e mi ha trasmesso con grinta e organizzazione quello che vuole.”

“Sono stato molte volte qui allo stadio. È un impianto bellissimo e l’atmosfera è sempre speciale. L’anno scorso ho giocato qui a dicembre ed era pieno di gente: un pubblico che ti trascina e ti regala bellissime sensazioni.”

“Spero che questa sia una stagione positiva, che la squadra raggiunga il prima possibile gli obiettivi prefissati. Poi, ovviamente, si potrà pensare anche agli obiettivi personali, con la speranza di migliorarsi rispetto all’anno precedente.”

 

Articoli Recenti
PRIMAVERA 1, BIGLIETTI SOLD OUT PER FROSINONE – JUVENTUSBreaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile
FROSINONE-AVELLINO, I CONVOCATIBanner Slider, Home, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.