GIACOMO CALÒ SI PRESENTA

Giacomo Calò, centrocampista classe ’97 cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, si è affermato con Juve Stabia, Benevento e Cesena, distinguendosi per visione di gioco e qualità nei calci piazzati. Ora approda al Frosinone, portando solidità ed esperienza al centrocampo giallazzurro.

“È stata una trattativa veloce, ritardata solo da alcuni cavilli burocratici. Però appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato un secondo e ho detto subito sì.”

“Ad eccezione di Masciangelo, con cui ho giocato un anno, il gruppo per me è tutto nuovo: quando sono arrivato non conoscevo nessuno. Però in questi anni di B ho incontrato molti di loro sul campo e ci ho messo poco a fare amicizia. Il mister lo conosco da tempo: mi ha accolto subito in maniera positiva e mi ha trasmesso con grinta e organizzazione quello che vuole.”

“Sono stato molte volte qui allo stadio. È un impianto bellissimo e l’atmosfera è sempre speciale. L’anno scorso ho giocato qui a dicembre ed era pieno di gente: un pubblico che ti trascina e ti regala bellissime sensazioni.”

“Spero che questa sia una stagione positiva, che la squadra raggiunga il prima possibile gli obiettivi prefissati. Poi, ovviamente, si potrà pensare anche agli obiettivi personali, con la speranza di migliorarsi rispetto all’anno precedente.”