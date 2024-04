 GIOVANI UNDER 23, FROSINONE LEADER IN EUROPA

Traguardo importante per il club giallazzurro. Il CIES, Osservatorio sul calcio, che ha dedicato il suo ultimo studio all’utilizzo di giovani ed emergenti calciatori e prendendo in esame soprattutto la percentuale di minuti giocati per le fasce d’età che vanno dagli U19 agli U23, colloca il Frosinone Calcio al primo posto in Europa per quest’ultima categoria.

Secondo l’Organismo specializzato restringendo il campo ai top-5 campionati europei, quattro leghe diverse si prendono la vetta nelle cinque categorie: il Tolosa è la squadra che concede più minuti agli U19 (9,1%), il Barcellona guida con gli U20 (15%) davanti al Brighton, lo Strasburgo domina su U21 (26,8%) e U22 (36,8%). Nessuna squadra in Europa batte il Frosinone con gli U23 (44,8%), nemmeno il Chelsea (43,4%) o lo Strasburgo stesso (42,1%).