GLI AUGURI DEL SETTORE GIOVANILE AL ‘BENITO STIRPE’

Si è svolta presso la Guest Area dello Stadio Benito Stirpe la Festa di Natale del Settore Giovanile del Frosinone Calcio, una serata speciale che ha riunito tecnici e dirigenti del settore giovanile agonistico e della Scuola Calcio per lo scambio degli auguri natalizi.

Un appuntamento sentito e partecipato, vissuto in un clima di grande serenità e condivisione, che ha rappresentato al meglio i valori fondanti del Club: unione, senso di appartenenza e spirito di famiglia. La cena, accompagnata da buffet, musica e momenti di intrattenimento con trucchi di magia, ha reso l’atmosfera ancora più conviviale, regalando sorrisi e momenti di leggerezza a tutti i presenti.

Alla serata hanno preso parte il Presidente Maurizio Stirpe, il Direttore Generale Piero Doronzo, il Direttore Sportivo Renzo Castagnini e l’allenatore della Prima Squadra Massimiliano Alvini, a testimonianza della forte attenzione che la Società riserva al proprio vivaio. Presenza costante e centrale anche quella del Coordinatore del Settore Giovanile Alessandro Danieli, del Direttore Tecnico Gianluca Aversa e del Responsabile della Scuola Calcio Alessio Mizzoni, che quotidianamente portano avanti con passione e competenza un lavoro fondamentale per la crescita dei giovani giallazzurri.

Nel corso della serata non è mancato un momento di confronto e dialogo con tutti i tecnici presenti, in un clima disteso e costruttivo, utile a rafforzare ulteriormente il senso di squadra e la condivisione degli obiettivi comuni. Una serata che ha confermato, ancora una volta, come il Frosinone Calcio sia prima di tutto una grande famiglia, unita dentro e fuori dal campo.