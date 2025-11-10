I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE DELLE GIALLAZZURRE
Under 17: Arce – Frosinone 1 – 2
Volano le regazze di mister Alessandro Scacco, che nella 4^ giornata del campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 – Girone A (Frosinone), hanno affrontato allo Stadio De Santis l’Arce. Partono subito forte le gialloazzurre, che trovano il vantaggio dopo appena 19 secondi. Pressione alta di Pampena sul portiere avversario, il cui rilancio finisce tra i piedi di Diana, pronta a spingere la sfera in rete per l’1-0. Nel primo tempo la squadra di mister Scacco continua a creare diverse occasioni da gol, soprattutto con Pampena e Paolucci, ma senza riuscire a concretizzare ulteriormente.
Nella ripresa arriva il gol del pareggio dell’Arce, nato da un retropassaggio errato all’interno dell’area di rigore giallazzurra. La formazione ospite ne approfitta e rimette in equilibrio il punteggio. A riportare la partita sui giusti binari ci pensa ancora Laura Diana, che con una potente conclusione da fuori area firma il 2-1. È sempre lei, poco dopo, a chiudere i conti con un’altra splendida realizzazione dalla distanza per il definitivo 1-3. Tre punti pesantissimi per il Frosinone, che grazie alla vittoria contro l’Arce si porta in vetta solitaria della classifica con 10 punti.
Arce – Arcese, Bianchi, Costa, Germani, Greco, Iacovella, Marsella, Moscardini, Murro, Pacitto, Pelliccia A disposizione: Borsellino, Cascone, Gentile, Kalivaci, Signoriello, Urbano. Allenatore: Fiore.
Frosinone – Zamolo, Fasulo (45’st Di Cesare), Ciufo, Portaro, Di Fante, De Santis, Placanica (45’st Matera), Alesii (45’st Di Silvio), Pampena, Diana (55’ st Costa), Paolucci (50’ st Di Virgilio). A disposizione: Fontana, Figlioli. Allenatore: Scacco.
Arbitro: D’Angelo.
Classifica: Frosinone 10, Arce 9, Città di Anagni 9, Sporting Pontecorvo 7, Nuova Broccostella 7, Città di Ceprano 7, Ferentino 6, Accademia Ceccano 3, Foxes Academy 3, Isola Liri 3, Stelaudia 3, Acul Ceccano Omnia 3, Don Bosco Colosseo 0, Polisportiva Città di Paliano 0.
Prossimo incontro: Don Bosco Colosseo