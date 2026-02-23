I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Primavera: Frosinone – San Marino: 2 – 0

Approccio deciso e grande intensità da parte del Frosinone, che sin dai primi minuti ha imposto il proprio ritmo alla gara. Il vantaggio arriva immediatamente: al 4’ Gallozzi trova la deviazione vincente al volo sul preciso cross di De Meis, sbloccando il risultato. La partita si sviluppa quasi interamente nella metà campo avversaria, con le giallazzurre sempre in controllo. Al 47’ del primo tempo arriva il meritato raddoppio: ripartenza fulminea di D’Agui, che supera il portiere con un dribbling secco e deposita il pallone in rete.

Nella ripresa le ragazze amministrano con maturità il doppio vantaggio, sfiorando più volte il tris. La più grande occasione capita ancora sui piedi di Gallozzi, il cui tentativo si infrange sul palo. Seguono altre due azioni degne di nota con Di Giorno e nuovamente D’Agui, a conferma di una prestazione offensiva continua e concreta. Tre punti di fondamentale importanza per le padrone di casa, che mettono in campo una prova solida e convincente sotto la guida di mister Farinelli.

Frosinone – Gonzalez, De Meis (90’ st Bernardi), Fontana, Leone V.K (75’ st Castrovillari), Vona, Mazza, D’Agui, Eleuteri (65’ st Iorio), Gallozzi, Di Giorno (65’ st Negro), Palmieri K (75’ st Nardovino). A disposizione: Spagnoli, Zanchelli, Fedele, Pretto. Allenatore: Farinelli.

San Marino – Forcellini, Stifani (65’ st Dallanoce), Giusini (46’ st Ceppari), Paoli, Paone, Lorenzini(46’ st Dini), Penserini (33’ pt Gambum), Tomagnini, Iorio, Lozzi (65’ st Cardinali), Primavera. A disposizione: Mastronardi, Bertozzi, Celeschi.

Prossima partita: Napoli

Classifica: Lazio 31, Napoli 28, Res Donna Roma 18, Ternana 12, Frosinone 11, Trastevere 11, San Marino 9.

Under 17: Frosinone – Napoli: 1 – 2

Il Frosinone va sotto dopo appena 5 minuti: su una sponda di Russo, è Sgammato a trovare la conclusione vincente che porta in vantaggio il Napoli. Nonostante l’avvio in salita, le giallazzurre dimostrano grande carattere, restando compatte e ben organizzate in una gara molto equilibrata e combattuta, soprattutto nella zona di centrocampo, dove i duelli risultano continui e intensi. Nel primo tempo il Frosinone costruisce due buone occasioni da gol. Al 20’, Pretto serve una palla filtrante per Pampena che, con un diagonale, sfiora il palo. Cinque minuti più tardi arriva la risposta del Napoli: azione sulla fascia destra, cross della numero 7 per la numero 9, ma la difesa giallazzurra è attenta e respinge. Al 30’ ancora Pretto si rende pericolosa saltando in conduzione tre avversarie e provando la conclusione dalla distanza, che però risulta debole e facile preda del portiere.

La ripresa si apre con il meritato pareggio del Frosinone: al 15’ del secondo tempo Portaro lascia partire un gran tiro da fuori area che si insacca sotto la traversa, ristabilendo l’equilibrio. Da quel momento la partita resta molto aperta: le giallazzurre gestiscono bene il possesso palla, mentre il Napoli si dimostra pericoloso nelle ripartenze. Al 30’ del secondo tempo l’episodio che decide il match: una palla persa nella zona offensiva destra favorisce la rapida transizione del Napoli. La numero 10 recupera e verticalizza per la numero 11 che, lanciata verso la porta da posizione defilata, viene affrontata da Zamolo che esce in ritardo commettendo fallo da rigore. Dal dischetto la numero 7 è fredda e realizza il gol del definitivo vantaggio. Nel finale il Frosinone continua a giocare con qualità e determinazione, creando altre due occasioni: al 35’ Pretto prova nuovamente la conclusione dalla distanza, che termina alta, mentre al 38’ è Ciufo a tentare il tiro da fuori area, ben parato dal portiere avversario.

Frosinone – Zamolo, Di Fante, Di Virgilio, Portaro, Castrovillari, Frabotta, Ciufo, Alesii, Massaro, Pretto, Pampena. A disposizione: Fontana, Fasulo, De Santis, Figlioli, Paolucci, Iori, Di Silvio, Placanica, Matera. Allenatore: Scacco.