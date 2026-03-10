I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Under 17: Palermo – Frosinone 2 – 2

Avvio di gara equilibrato nei primi 15-20 minuti, con ritmi non particolarmente elevati. Le due squadre si studiano e la partita scorre senza particolari occasioni fino al 20’, quando l’episodio che cambia l’inerzia della gara rompe l’equilibrio. Su un lancio in profondità del Palermo, l’attaccante numero 9 attacca bene lo spazio alle spalle della difesa: nel tentativo di intervenire in anticipo, Sofia Zamola non riesce a controllare il pallone e, nel prosieguo dell’azione, trattiene l’avversaria lanciata verso la porta. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo, lasciando il Frosinone in inferiorità numerica. Pochi minuti più tardi, tra il 22’ e il 23’, il Palermo trova il vantaggio: su una palla rimasta in area dopo una mischia, le padrone di casa riescono a sbloccare il risultato. Il raddoppio arriva circa cinque minuti dopo, intorno al 27’’: Valeria Fontana interviene in contrasto sull’attaccante numero 9, ma sulla respinta l’attaccante numero 11 è la più rapida ad arrivare sul pallone e firma il 2-0. Nonostante il doppio svantaggio e l’inferiorità numerica, il Frosinone non si disunisce e prova a restare in partita. Le giallazzurre continuano a giocare con determinazione e al 38’ trovano il gol che riapre la gara: da fuori area la calciatrice ospite Alesii lascia partire una conclusione precisa che vale il 2-1.

Nella ripresa, dopo alcuni cambi, il Frosinone cambia passo e prende in mano il controllo del gioco. Le giallazzurre spingono con continuità e costringono il Palermo nella propria metà campo, mostrando grande qualità nella costruzione e nel possesso palla nonostante l’inferiorità numerica. Le occasioni non mancano: sugli sviluppi di un’azione dalla sinistra, Camilla Di Fante crossa verso il secondo palo dove Frabotta, inserendosi sul lato opposto, colpisce di testa ma il pallone si stampa sul palo. Al 30’ della ripresa arriva un’altra grande opportunità: ancora Di Fante serve un pallone preciso per Di Silvio che arriva in corsa sul secondo palo e calcia a botta sicura, ma il portiere del Palermo compie un intervento decisivo negando il pareggio. Tre minuti più tardi è Viola Massaro a provarci dalla distanza con un potente sinistro che si stampa all’incrocio dei pali. Il Frosinone continua a spingere con grande intensità e all’88’ trova il meritato pareggio: Camilla Di Fante salta il terzino sinistro e mette un cross teso in area, dove Viola Massaro anticipa il difensore sul primo palo e con un tocco di esterno sinistro firma il definitivo 2-2.

Palermo – Imera, Mammanello, La Mantia, Caldararo, Pollaccia, Tarantino, Giaquinta, Cilio, Costa, Ferretti, Massaro S. A disposizione: Sanfratello, Ingrasciotta, Caldararo S., Maltese, Lo Nardo, Spina, Di Caccamo, Bosa. Allenatore: Spina.

Frosinone – Fontana, Castrovillari, De Santis (55’ Frabotta), Massaro, Pretto, Zamolo, Figlioli (50’ Di Fante), Ciufo (60’ Fasulo), Portaro, Di Virgilio (60’ Di Silvio), Pampena, Alesii (6’ st Iori). A disposizione: Paolucci, Placanica. Allenatore: Scacco.