 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Primavera: Frosinone – RES Donna Roma 2 – 0

Le giallazzurre approcciano la gara con personalità, costruendo subito un’importante occasione sullo 0-0 con Negro, il cui mancino termina di poco a lato. Il vantaggio arriva poco dopo: su una precisa verticalizzazione di Palmieri, è ancora Negro a farsi trovare pronta e a firmare la rete dell’1-0. La formazione ospite prova a reagire e colpisce una traversa, senza però riuscire a riaprire il match. Le ragazze guidate da Farinelli continuano a spingere e creano ulteriori opportunità, tra cui una conclusione pericolosa di D’Agui.

Nella ripresa il Frosinone chiude definitivamente i conti ancora con Negro, protagonista di una splendida azione personale: l’attaccante si libera dalla metà campo, si presenta a tu per tu con il portiere e realizza con freddezza la rete del 2-0. Nel finale, le giallazzurre gestiscono con ordine il doppio vantaggio, mantenendo il controllo della gara fino al triplice fischio.

Frosinone – Gonzalez, Ceccarelli, Fontana, Nardovino, Vona, Leone, Zanchelli, Palmieri, Negro, Pretto, Di Giorno. A disposizione: Spagnoli, Eleuteri, D’Agui, Castrovillari, Fedele, Mazza, Bernardi, Frabotta. Allenatore: Farinelli.

RES Donna Roma – Diana, Tedei, Gobbo, Noce, Sabbatino, Iannilli, Cervoni, La Paglia, Ciccone, De Marco, Colaruotolo. A disposizione: Pricop, Gattai, Maimone, Santirocchi, Tucceri, Depau, Bruschi, Della Posta, Faggiano.

Arbitro: Votino della sezione di Latina.

Under 17: Frosinone – Virtus Volla 3 – 0

L’approccio delle giallazzurre è immediatamente aggressivo: pronti via e Massaro attacca la profondità trovandosi a tu per tu in area, ma viene fermata dall’intervento puntuale del difensore centrale avversario. È il preludio al vantaggio che arriva al 10’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Di Silvio calcia forte verso la porta, il portiere non trattiene e dalla mischia nasce l’1-0 per il Frosinone. La squadra continua a spingere e al 15’ trova il raddoppio con un’azione ben costruita sulla corsia sinistra: combinazione tra Di Silvio e Di Virgilio, cross preciso e inserimento perfetto sul secondo palo di Massaro, che firma il 2-0. La Virtus Volla prova a reagire al 20’ con un calcio di punizione battuto dal numero 9 che sfiora il palo, ma senza impensierire concretamente i padroni di casa.

Nella ripresa il Frosinone gestisce il match con ordine e personalità, mantenendo il controllo senza concedere occasioni pericolose. Al 60’ ancora Massaro, servito in profondità da Pretto, entra in area dalla sinistra e conclude in diagonale sfiorando il palo. Dieci minuti più tardi è lo stesso attaccante a provarci dalla distanza, costringendo il portiere alla deviazione in angolo. La Virtus Volla ha un sussulto al 75’, quando il numero 10 lascia partire un tiro da fuori area che si stampa sulla traversa. È però il Frosinone a chiudere definitivamente i conti: all’80’ Massaro trova la rete del definitivo 3-0, coronando una prestazione personale di grande livello.

Frosinone – Zamolo, Figlioli, Castrovillari, De Santis, Paolucci (36’ Frabotta), Alesii (26’ st Iori), Portaro, Placanica(12’ st Pretto), Di Virgilio (36’ st Ciufo), Di Silvio (26’ st Pampena), Massaro. A disposizione: Allenatore: Scacco.

Virtus Volla – Fluido, Conforto, Trillicoso, De Marinis, Alidorante, Palmieri (12’ st Geraci), Di Paolo, Esposito, Benigno, Nocera, Peluso (1’ st Spinelli). A disposizione: Ambrosio, Ariante, De Martino, Di Nola, Figliolino, Panico. Allenatore: Esposito.

Under 15: Frosinone – Virtus Volla 4 – 1

Avvio di partita caratterizzato da grande equilibrio, con entrambe le squadre attente in fase difensiva e determinate a non concedere spazi. La prima frazione si chiude infatti a reti inviolate, specchio fedele di un confronto tattico ben interpretato da entrambe le formazioni nei primi 25 minuti di gioco. Nella ripresa le giallazzurre alzano il ritmo e riescono a sbloccare il match grazie a Camilla La Posta, brava a concretizzare una delle prime vere occasioni della seconda parte di gara. Il Frosinone prende fiducia e, al rientro del terzo tempo, trova il raddoppio ancora con La Posta, protagonista assoluta dell’incontro.

La Virtus Volla prova a rientrare in partita accorciando le distanze pochi minuti più tardi, riaprendo momentaneamente il match. La gara vive un momento chiave a metà del terzo tempo, quando il capitano giallazzurro Ginevra Frioni viene espulsa, costringendo il Frosinone a gestire il finale in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno, la squadra di mister Fornito dimostra carattere e compattezza, trovando il gol del 3-1 ancora con una scatenata La Posta, che firma la sua tripletta personale. Nel finale arriva anche la quarta rete, messa a segno da Testa, che chiude definitivamente i conti.

Frosinone – Murgese, Fontana, Di Pasquale, Giacchini, Frioni, Furi, Massaro, Sarra, Testa, Greco, La Posta. Allenatore: Fornito.

Virtus Volla – Brusa, Di Lucia, Di Monaco, Marrazzo, Mautone, Napolitano, Palmieri, Peluso, Piccirillo, Saggiomo. A disposizione: Arpaia, Capoccia, Celani, Costantini, Ganzerli, Marino, Pagano, Ragni, Salvati. Allenatore: Esposito.