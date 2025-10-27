I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Nel weekend di pausa per la Primavera ci ha pensato l’Under 17 a tenere alto il ritmo, grazie al successo esterno contro la Stelaudia, nella seconda giornata di campionato.

Under 17: Stelaudia – Frosinone 0 – 2

Sabato 25 ottobre alle ore 15:00, al campo Santa Maria Imperatrice, le ragazze allenate da mister Alessandro Scacco hanno affrontato la Stelaudia nella gara valevole per la 2^ giornata del campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 – Girone A (Frosinone). Fin dai primi minuti le Leonesse hanno imposto il proprio ritmo, creando diverse occasioni da gol: prima con Massaro, poi con Morucci, che hanno costretto il portiere avversario agli straordinari. Il vantaggio è arrivato al 16’ del primo tempo grazie a una splendida azione personale di Laura Diana, che partendo dalla destra ha superato due avversarie e, con un preciso tiro sul secondo palo, ha firmato l’1-0 per il Frosinone.

Nella ripresa le giallazzurre hanno continuato a gestire il gioco con ordine, concedendo pochissimo alla squadra di casa e confermando la solidità del gruppo allenato da mister Scacco. Il raddoppio è arrivato al 30’ del secondo tempo, ancora con Diana, autrice di una doppietta che ha chiuso definitivamente la gara. Nel finale il Frosinone ha sfiorato anche il terzo gol con due occasioni di Costa Celeste. Vittoria meritata e altri tre punti in classifica per il Frosinone, che prosegue il proprio cammino dopo il successo nella prima giornata contro lo Sporting Pontecorvo.

Stelaudia – De Luca, Serrecchia, Lombardi, Vona, Selis, Hay Salem, Campioni, Primi, Arapaj, Truini, Recine. A disposizione: Di Biagio, Ardovini, Valenti. Allenatore: Vicano.

Frosinone – Zamolo, Di Virgilio (49’ st Ciufo), Di Cesare (58’ st Brotini), Portaro, Di Fante, De Santis (55’ st Placanica), Matera (49’ st Alesii) , Di Silvio (55’ st Fasulo), Massaro (49’ st Pampena), Diana, Paolucci (53’ st Costa). A disposizione: Fontana, Figlioli. Allenatore: Scacco

Arbitro: Brosi

Classifica: Sporting Pontecorvo 4, Frosinone Calcio 4, Ferentino Calcio 3, Foxes Academy 3, Città di Ceprano 3, Arce 3, Stelaudia 3, Nuova Broccostella 3, Città di Anagni 3, Accademia Ceccano 0, Isola Liri 0, Don Bosco Colosseo 0, Polisportiva Città di Paliano 0.

Prossimo incontro: Foxes Academy