I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Mentre la Primavera osservava un turno di riposo, l’Under 17 ha tenuto viva l’intensità con un importante successo casalingo contro la Foxes Academy, valido per la terza giornata di campionato.

Under 17: Frosinone – Foxes Academy 4 – 1

Continuano a volare le ragazze allenate da mister Alessandro Scacco, che nella 3^ giornata del campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 – Girone A (Frosinone), hanno affrontato a Ferentino la Foxes Academy.

Il primo tempo si è aperto con grande equilibrio. Le giallazzurre hanno creato due importanti occasioni da gol, la prima delle quali con Pampena, pericolosa sotto porta. Gli ospiti di casa hanno risposto cercando la profondità con un lancio che ha portato il loro numero 9 a tu per tu con Fontana, brava a neutralizzare il tiro e a mantenere inviolata la porta. Il vantaggio del Frosinone è arrivato grazie a Paolucci, abile a tagliare alle spalle del terzino destro e a superare il portiere con un elegante pallonetto. Pochi minuti più tardi è giunto il pareggio della Foxes Academy, ma le giallazzurre hanno reagito subito, trovando nuovamente il vantaggio con Alesii: dopo un’ottima azione corale e un prolungato giro palla, la calciatrice ha firmato il 2-1 con un destro preciso da fuori area che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali.

Nella ripresa le ragazze di mister Scacco hanno gestito con ordine la gara, senza correre grandi rischi. Il 3-1 porta la firma di Massaro, brava a smarcarsi sul secondo palo e a depositare in rete. La stessa Massaro ha poi chiuso definitivamente i conti con il 4-1, trovando la doppietta personale con un preciso destro dall’interno dell’area piccola. Nel finale le giallazzurre hanno mantenuto il possesso palla fino al triplice fischio, controllando il gioco e portando a casa tre punti meritati.

Frosinone – Fontana, Fasulo (20’ st Brotini), Di Cesare (15’ st Ciufo), Placanica, Figlioli (30’ st Di Virgilio), Di Fante, Costa (20’ st Matera), Alesii, Pampena (15’ st Massaro), Di Silvio (10’ st Portaro), Paolucci (10’ st Diana). A disposizione: Zamolo, De Santis. Allenatore: Scacco.

Foxes Academy – Perna, Palmigiani, D’Annunzio, Ottaviani, Perna, Testa, Sorgi, Hazizi, Nardozi, Reali, Buccitti. A disposizione: Cestra, Conti, Zeppieri, Cinelli, Fiore, Pellegrini. Allenatore: Santonico.

Arbitro: Ceci

Classifica: Frosinone 7, Arce 6, Città di Anagni 6, Sporting Pontecorvo 4, Città di Ceprano 4, Nuovo Broccostella 4, Ferentino Calcio 3, Foxes Academy 3, Accademia Ceccano 3, Stelaudia 3, Isola Liri 0, Don Bosco Colosseo 0, Polisportiva Città di Paliano 0.

Prossimo incontro: Arce