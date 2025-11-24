I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Weekend di riposo per la Primavera, mentre l’Under 17 è regolarmente scesa in campo offrendo una prestazione di grande qualità e determinazione contro l’Acul Ceccano Omnia.

U17: Acul Ceccano Omnia- Frosinone 0 – 5

Fin dai primi minuti le giallazzurre hanno imposto il proprio ritmo, creando numerose occasioni da rete, ma trovando davanti un avversario estremamente organizzato sul piano difensivo. Le ospiti hanno infatti optato per un compatto 5-4-1, rimanendo chiuse e strette nella propria metà campo e rendendo difficile ogni tentativo di penetrazione offensiva.

Nella ripresa il copione cambia: le Leonesse alzano ulteriormente il baricentro e riescono finalmente a concretizzare la mole di gioco prodotta. Al 18’ della seconda frazione è Massaro a sbloccare il match, trovando il meritato gol del vantaggio. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Di Silvio, autrice di una splendida conclusione da fuori area che si insacca direttamente sotto l’incrocio. Il Frosinone continua a spingere e trova anche il terzo gol grazie a Pampena, prima che siano ancora Di Silvio e poi Di Virgilio a chiudere definitivamente i conti. L’ultima rete nasce da un’ottima imbucata di Diana, che mette Di Virgilio a tu per tu con il portiere avversario: glaciale la finalizzazione della giallazzurra che firma la quinta marcatura di giornata.

Frosinone – Zamolo, Fasulo (18’ st Ciufo), De Santis, Portaro (25’ st Iori), Di Fante, Figlioli, Matera (12’ st Di Silvio), Alesii (22’ st Placanica), Massaro (22’ st Pampena), Diana, Paolucci (25’ st Di Virgilio) . A disposizione: Fontana. Allenatore: Scacco.

Acul Ceccano Omnia – D’Ambrogio, Ferrante, Iriciuc, C. Liburdi, G. Liburdi, Obreja, Paolucci, Ricci, Savo, Stazi, De Santis. A disposizione: Angelisanti, Iacobucci. Allenatore: Carlini.

Classifica: Frosinone Calcio 16, Città di Anagni 15, Nuova Broccostella 11, Ferentino 10, Sporting Pontecorvo 10, Accademia Ceccano Calcio 9, Arce 9, Città di Ceprano 7, Stelaudia 6, Foxes Academy 4, Isola Liri 3, Acul Ceccano Omnia 3, Polisportiva Città di Paliano 1, Don Bosco Colosseo 0.

Prossimo incontro: Città di Anagni