I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Primavera: Frosinone – Napoli: 0 – 4

Il Frosinone cade in casa contro il Napoli con il punteggio di 0-4, al termine di una gara che ha visto le giallazzurre affrontare la capolista del campionato.

Nel primo tempo il Frosinone prova a restare compatto, cercando di limitare il palleggio avversario e provando a ripartire quando possibile. La squadra ospite mantiene però il controllo del gioco, mettendo a segno ben due reti prima del fischio del primo tempo.

Nella ripresa la maggiore qualità del Napoli emerge con decisione: le azzurre trovano il terzo gol e, sfruttando gli errori delle ragazze di Farinelli, allungano progressivamente il divario. Il Frosinone prova a reagire, cercando di costruire gioco e affidandosi anche ai cambi dalla panchina, senza però riuscire a riaprire il match.

Il risultato finale è severo, ma ora le ragazze sono chiamate a voltare pagina e a concentrarsi sui prossimi impegni di campionato dopo la sosta, con l’obiettivo di trasformare il lavoro settimanale in punti e continuità di rendimento.

Frosinone – Gonzalez, Ceccarelli, Frabotta (46’ st D’Agui), Castrovillari (46’ st Fontana), Vona (82’ st Mazza), Lone, Pastore, Palmieri, Gallozzi, Pretto (73’ st Eleuteri), Suprano (63’ st Zanchelli). A disposizione: Spagnoli, Di Giorno, Iorio, Nardovino. Allenatore: Farinelli.

Napoli – Capasso, Rauccio, Borriello (73’ st De Martino), Chianese, Di Vaio, Ferrillo, Sgammato, Gravante (79’ st Caruso), Russo (64’ st Calcagno), D’Angelo, Sica (64’ st Giugliano). A disposizione: Manzo, Musella, Coticelli, Giaquinto. Allenatore: Ferullo.

Classifica: Napoli Women 20, Lazio Women 13, RES Donna Roma 10, Frosinone Calcio 7, San Marino Academy 7, Trastevere Calcio 7, Ternana Women 7.

Arbitro: Romano.

Prossimo incontro: Trastevere.