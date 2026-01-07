I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Under 17: Città di Ceprano – Frosinone: 0 – 0

Termina a reti inviolate il match tra Città di Ceprano e Frosinone. Le giallazzurre si presentano al fischio d’inizio prive di Di Cesare, Diana, Paolucci e Costa. Nonostante ciò, il Frosinone prova a fare la partita sin dai primi minuti, mantenendo un buon possesso palla e cercando soluzioni in profondità. Il Ceprano si difende con ordine, chiudendo bene gli spazi e provando a ripartire in contropiede.

Nel primo tempo le occasioni più nitide arrivano intorno alla metà della frazione: al 20’ Di Virgilio si rende pericolosa sulla fascia sinistra su un lancio verticale di Iori, mentre al 25’ un cambio gioco di Frabotta libera Matera, recuperata però in extremis dalla difesa avversaria prima della conclusione.

Nella ripresa il Frosinone aumenta ulteriormente il possesso nella metà campo del Ceprano. Al 15’ La Posta attacca con decisione la profondità su una bella giocata di Iori, entra in area e conclude sul primo palo, trovando la deviazione del portiere in calcio d’angolo. Al 20’ ancora La Posta protagonista: uno-due al limite dell’area con Portaro, ingresso in area e tiro potente sul primo palo, ancora una volta respinto in angolo dall’estremo difensore ospite. Nel finale, al 35’, Di Silvio salta due avversarie dai 25 metri e calcia con decisione, sfiorando la traversa.

Una prestazione non brillante ma comunque generosa per il Frosinone, che porta a casa un punto e guarda con fiducia ai prossimi impegni, consapevole di poter crescere ritmo e qualità con il ritorno al completo della rosa.

Città di Ceprano – Colabanti, Della Posta, D’Amico, De Lellis, Colasanti, Napolitano, Stradone, Dickmann, Cervoni, Di Manna. A disposizione: Padani, Palombi, Inglesi, Abatecola, Casale, Giorgi. Allenatore: De Santis.

Frosinone – Fontana, Ciufo, Frabotta, Iori (st. Alesii), Di Fante, De Santis (st. Fasulo) , Matera (st. La Posta), Portaro, Massaro (st. Pampena), Placanica (st. Di Silvio), Di Virgilio (st. Brotini). A disposizione: Zamolo. Allenatore: Scacco.

Classifica: Città di Anagni 24, Sporting Pontecorvo 21, Nuova Broccostella 21, Frosinone 20, Ferentino 18, Accademia Ceccano 18, Arce 16, Città di Ceprano 14, Foxes Academy 11, Isola Liri 11, Stelaudia 6, Acul Ceccano 3, Pol. Città di Paliano 2, Don Bosco Colosseo 1.

Prossimo incontro: Isola Liri.