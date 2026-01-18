I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Primavera: Trastevere – Frosinone: 2 – 1

Cadono in trasferta le Leonesse di mister Farinelli, sconfitte 2-1 dal Trastevere al termine di una gara intensa e combattuta. Una prestazione generosa quella delle giallazzurre, che hanno tenuto testa alle avversarie fino all’ultimo minuto, sfiorando più volte il pareggio. Al 27’ arriva il vantaggio delle padrone di casa: calcio di punizione dal limite e conclusione precisa della numero 10 Fagiani, che supera l’estremo difensore giallazzurro e porta avanti il Trastevere. La reazione delle Leonesse non si fa attendere e cresce con il passare dei minuti.

Nella ripresa il Frosinone aumenta la pressione e trova il meritato pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: è Castrovillari la più lesta ad avventarsi sul pallone e a firmare l’1-1, premiando l’ottimo momento delle ospiti. La gara resta aperta e combattuta, con occasioni da entrambe le parti. Al 75’, però, è ancora il Trastevere a colpire: Fagiani trova la rete del nuovo vantaggio, sfruttando una situazione favorevole in area. Nel finale il Frosinone getta il cuore oltre l’ostacolo, spingendosi in avanti alla ricerca del pareggio, ma il risultato non cambia. Finisce 2-1 per le padrone di casa, al termine di una sfida intensa.

Trastevere – Popa, Granese, Puntillo (46’ st Tassone), Bascherini (46’ st O’Grady), Sirica, Assab (86’st Pasqualone), Mazza (63’ st Fonzi), Saia (80’st Pascucci), Fagiani, Passarini. A disposizione: Quaresma, Pane, Ciuhulescu, De Crescenzo.

Frosinone – Gonzales, Fuzio (63’ st Ceccarelli), Fontana, Castrovillari, Vona, Leone, D’Agui (79’st Fedele), Palmieri, Di Giorno (72’ st Mazza), Pretto (46’st Suprano), Eleuteri (46’ st Nardovino). A disposizione: Spagnoli, Frabotta, De Meis, Iorio. Allenatore: Farinelli.

Classifica: Napoli 20, Lazio 16, RES Donna Roma 10, Trastevere 10, Frosinone 7, San Marino 7, Ternana 7.

Prossimo incontro: Lazio

Under 17: Broccostella – Frosinone 4 – 1

Parte bene il Frosinone nel secondo tempo e prova ad accorciare le distanze con una conclusione prima di Massaro ed in seguito di Paolucci, la quale da fuori area calcia e sfiora la traversa. Al 25’ un errore difensivo della retroguardia delle Leonesse costa il definitivo 4-1.

Broccostella – Di Ciccio, Sanasi, Bartoli, Rapini, Mammone, Tata, Matteucci, Ciuria, Tamburrini, Di Pace, Di Pucchio. A disposizione: Corsi, Javier Gonzalez, D’Albenzio, Colonnello, Abballe, Lancia, Vani.. Allenatore: Corsetti.

Domenica le Leonesse guidate da mister Scacco sono state impegnate in trasferta sul campo della Broccostella, presso lo Stadio Comunale, nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato Giovanissimi Provinciali U14 – Girone A. La gara si è conclusa con la vittoria della formazione di casa per 4-1. Nonostante il risultato finale, la squadra gialloblù ha mostrato personalità soprattutto in avvio di gara e nella prima parte della ripresa, creando diverse occasioni da rete e confermando il percorso di crescita del gruppo. Partenza decisa del Frosinone, che approccia il match con grande intensità. Le Leonesse trovano il vantaggio al 15’ del primo tempo grazie alla rete di Portaro, brava a concretizzare una buona azione offensiva e a portare avanti le gialloblù. La reazione della Broccostella arriva dieci minuti più tardi: un errore in fase di costruzione favorisce il pareggio delle padrone di casa. Passaggio corto di Fontana per Frabotta, che viene anticipata e perde il possesso, permettendo alle avversarie di andare a segno. La squadra di casa completa la rimonta poco dopo: il numero 9 si inserisce alle spalle della difesa e si presenta a tu per tu con Fontana, che riesce inizialmente a respingere la conclusione, ma nulla può sul tap-in vincente del numero 11. Al 35’ arriva anche il terzo gol della Broccostella, con il numero 10 che lascia partire un preciso tiro a giro dal limite dell’area sul secondo palo. La prima frazione si chiude sul punteggio di 3-1.

Nel secondo tempo il Frosinone rientra in campo con determinazione e prova a riaprire la gara. Prima Massaro va alla conclusione, poi Paolucci ci prova dalla distanza sfiorando la traversa con un tiro potente e preciso. Le Leonesse spingono alla ricerca del gol che potrebbe riaccendere il match, ma al 25’ un errore difensivo costa il definitivo 4-1, che chiude l’incontro.

Frosinone – Fontana, Fasulo, Di Virgilio, Portaro (70’st Alesii), Castrovillari (46’st Figlioli), Frabotta (55’st De Santis), Ciufo, Placanica (65’st Iori), Massaro, Paolucci (75’st Matera), Di Silvio (55’st Pampena). A disposizione: Zamolo, Costa. Allenatore: Farinelli.

Classifica: Città di Anagni 27, Sporting Pontecorvo 26, Ferentino Calcio 24, Frosinone 21, Accademia Ceccano 21, Arce 16, Città di Ceprano 13, Foxes Academy 11, Isola Liri 11, Stelaudia 9, Pol. Città di Paliano 5, Acul Ceccano 3, Don Bosco Colosseo 1.

Prossimo incontro: Ferentino