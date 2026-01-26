I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Primavera: Frosinone – Lazio : 1 – 2

Parte in salita la gara per il Frosinone, punito a freddo da una Lazio subito aggressiva nelle prime battute di gara. Dopo pochi istanti dal fischio d’inizio, un’imbucata difensiva consente a Sambucci di presentarsi a tu per tu con l’estremo difensore giallazzurro e firmare la rete del vantaggio ospite. La reazione delle Leonesse non tarda ad arrivare: alza il baricentro la squadra di casa e costruisce una grande occasione con Leone, che su calcio di punizione lascia partire una conclusione precisa che sfiora il palo, a un soffio dal possibile pareggio. Al 18’ la Lazio trova però il raddoppio, sfruttando un errore della retroguardia di Farinelli, capitalizzando al meglio l’occasione concessa.

Nella ripresa cambia l’inerzia del match. Il Frosinone cresce in personalità, intensità e qualità di gioco, riuscendo a guadagnare metri e a mettere in difficoltà la formazione ospite. La pressione delle giallazzurre viene premiata all’87’: Palmieri serve Leone al limite dell’area, la calciatrice controlla e lascia partire un tiro preciso che vale l’1-2 e riaccende le speranze. Nel finale il Frosinone si riversa in avanti con un pressing asfissiante, chiudendo la Lazio nella propria metà campo, ma senza riuscire a trovare la rete del pareggio. Una prestazione di carattere nella seconda frazione non basta alle Leonesse per rimettere in equilibrio il risultato, ma lascia segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni.

Frosinone – Spagnoli, Ceccarelli, Fontana (71’ st Eleuteri), Castrovillari (54’ st Mazza), Vona, Leone, D’Agui, Palmieri, Gallozzi, Pretto (63’ st Frabotta), Di Giorno (46’ st Zanchelli). A disposizione: Gonzales, Iorio, Fedele, Nardovino, De Meis. Allenatore: Farinelli.

Lazio – Gregori, Fiorini, Ambrosino (88’ st Salomone), Sambucci, Di Girolamo, Fontana (65’ st Cerica), Forte, Ghera, Taipi (73’ st Ielapi), Laudiero (88’ st Francolini), Bertini (73’ st Rosati). A disposizione: Pelli S, Sabbatino, Dambrosio, De Santis. Allenatore: Pasquali

Classifica: Napoli 22, Lazio 19, RES Donna Roma 14, Trastevere 10, Ternana 8, Frosinone 7, San Marino 7.

Prossimo incontro: San Marino

Under 17: Frosinone – Ferentino 1 – 0

il Frosinone di mister Scacco, questo weekend, è stato protagonista di una partita intensa, combattuta e di grande qualità contro un ottimo Ferentino, squadra organizzata e dotata di buone trame di palleggio. Il primo tempo si è sviluppato su ritmi equilibrati, con entrambe le formazioni attente a non concedere spazi. Al 12’ è il Ferentino a rendersi pericoloso: su un rinvio corto di Zamolo, le avversarie recuperano palla a centrocampo e concludono dalla distanza, trovando però la pronta risposta dell’estremo difensore. Cinque minuti più tardi è ancora il Ferentino a rendersi pericoloso con un bel cross dalla destra che impegna la nostra retroguardia, brava a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 30’ ottima combinazione del Frosinone: Paolucci serve con precisione l’inserimento di Di Virgilio che di prima intenzione mette un pallone interessante al centro, ma la difesa ospite chiude ancora in corner.

Nella ripresa le giallazzurre alzano ulteriormente il ritmo, gestendo con maggiore continuità il possesso palla e aumentando l’intensità della pressione. Il forcing viene premiato al 55’: Viola Massaro lascia partire un destro potente dalla distanza che si insacca sotto la traversa, firmando il meritato vantaggio. Al 60’ arriva un’altra grande opportunità per chiudere la gara: Melissa Testa, perfettamente lanciata da Placanica, si presenta a tu per tu con il portiere ma la conclusione termina di poco a lato. Termina con una vittoria il match del Frosinone, contro una squadra solida e ben organizzata.

Frosinone – Zamolo, Figlioli (60’ st Fasulo), Di Virgilio (57’ st Placanica), Portaro, Castrovillari, De Santis, Ciufo (57’st Matera), Alesii (60’st Iori), V. Massaro (63’ st A. Massaro), Paolucci (63’ st Frioni), Pampena (61’ st Testa), Fontana. Allenatore: Scacco.

Classifica: Sporting Pontecorvo 29, Città di Anagni 28, Accademia Ceccano 27, Nuova Broccostella 25, Frosinone 24, Ferentino 24, Città di Ceprano 16, Arce 16, Stelaudia 12, Foxes Academy 11, Isola Liri 11, Pol. Città di Paliano 5, Acul Ceccano Omnia 3, Don Bosco Colosseo 1.

Prossimo incontro: Accademia Ceccano