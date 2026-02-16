I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Primavera: Frosinone – Res Donna Roma 1 – 4

Il Frosinone di mister Farinelli ospita tra le mura amiche la Res Donna Roma in una gara che si apre subito con buon ritmo. La prima occasione del match è di marca giallazzurra: Di Giorno prova la conclusione dal limite dell’area, ma il portiere ospite è attento e riesce a deviare il pallone, che termina la sua corsa sul palo. Al 22’ arriva il gol del vantaggio della formazione capitolina: calcio di rigore trasformato dalla numero 4. La Res Donna Roma trova il raddoppio appena sei minuti più tardi, sfruttando una mischia in area di rigore e una serie di rimpalli favorevoli. Il tris arriva al 41’, con la rete della numero 6 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Frosinone però non si arrende e riesce ad accorciare le distanze prima dell’intervallo grazie a Eleuteri, abile a battere il portiere avversario con una punizione dalla trequarti.

La ripresa è condizionata dalla fitta pioggia che si abbatte sul campo e il secondo tempo scorre con poche occasioni degne di nota. Nel finale arriva anche la rete dell’1-4 per la squadra ospite, che chiude definitivamente il match.

Frosinone – Spagnoli, Ceccarelli, Fontana, Castrovillari, Vona, Mazza, Dagui, Eleuteri, Gallozzi, Di Giorno, Nardovino. A disposizione: Gonzalez, Iorio, Zanchelli, Palmieri, Fedele, De Meis, Frabotta, Suprano, Pretto. Allenatore: Farinelli.

Prossima partita: San Marino Academy

Classifica: Lazio 28, Napoli 25, Res Donna Roma 18, Trastevere 11, San Marino Academy 10, Ternana 10, Frosinone 8.

Under 17: Virtus Volla – Frosinone : 1 – 1

Gara intensa ed equilibrata quella disputata contro la Virtus Volla, caratterizzata da ritmi alti, grande agonismo e numerosi duelli fisici fin dalle prime battute. La prima occasione arriva già al 2’, con Fontana brava ad uscire in contrasto sul numero 9 avversario. Nei primi dieci minuti la Virtus Volla esercita una pressione costante, mettendo in difficoltà le giallazzurre nella gestione del pallone. Con il passare dei minuti, però, il Frosinone cresce e inizia a palleggiare con maggiore continuità. Al 15’ buona combinazione tra Massaro e Pretto, con la conclusione di Massaro che termina alta sopra la traversa. Le padrone di casa rispondono affidandosi soprattutto a palloni lunghi e traversoni in area, ben neutralizzati dalla retroguardia ospite. Il vantaggio del Frosinone arriva al 25’: costruzione dal basso ben sviluppata sulla corsia destra, Portaro riceve tra le linee eludendo la pressione avversaria e verticalizza per Massaro che, dal limite dell’area, si gira e conclude con un preciso rasoterra, portando le giallazzurre in vantaggio. Al 35’ altra occasione importante per il Frosinone: Pretto verticalizza per Di Fante, che mette un cross rasoterra sul secondo palo per Frabotta, il cui tentativo termina alto sopra la traversa.

Nella ripresa il Frosinone perde un pallone in fase di costruzione sulla destra e, nel tentativo di rimediare, commette fallo. Dalla successiva punizione arriva il gol del pareggio della Virtus Volla, realizzato direttamente dalla battuta. Il secondo tempo è molto combattuto: le padrone di casa fanno valere la propria fisicità e insistono con palloni giocati direttamente in area, sia su azione che su palla inattiva.

Virtus Volla – Fluido, Conforto, Trillicoso, De Marinis, Alidorante, Foglia, Esposito, Aurino, Benigno, De Martino, Nocera. Allenatore: Esposito.

Frosinone – Fontana, Fasulo, Frabotta, Iori, Castrovillari, Figlioli, Di Fante, Portaro, Massaro, Pretto, Placanica. Allenatore: Scacco.

Prossimo incontro: Napoli Women.