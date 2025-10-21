I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Nel weekend di pausa per la Primavera e in attesa dell’esordio stagionale dell’Under 15, è scesa in campo l’Under 17, impegnata nella prima giornata di campionato contro lo Sporting Pontecorvo.



Under 17: Frosinone – Sporting Pontecorvo 1-1

Sabato 18 ottobre alle ore 15:00 le ragazze allenate da mister Alessandro Scacco hanno affrontato a Città dello sport Ferentino lo Sporting Pontecorvo, nel match valevole per la 1ª giornata del campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 – Frosinone Girone A. Nel primo tempo l’incontro tra le due squadre è stato equilibrato: le Leonesse hanno creato diverse occasioni da gol, senza però riuscire a concretizzare. La partita si è rivelata fin da subito molto fisica. Il vantaggio degli ospiti è arrivato a seguito di un lungo rinvio del portiere: il difensore del Frosinone ha respinto corto, permettendo all’attaccante avversario di recuperare palla, involarsi in velocità e segnare con un tiro diagonale sul secondo palo.

Nella ripresa le padroni di casa hanno mantenuto alto il ritmo e continuato a costruire numerose occasioni da rete, controllando il gioco per larghi tratti del secondo tempo. Gli avversari si sono resi pericolosi intorno al 20’, con una mischia in area ben gestita dalla retroguardia di mister Scacco. Il meritato pareggio è arrivato al 38’ del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo: dopo una respinta della difesa, il pallone è giunto a Laura Diana, il cui tentativo di cross ha colpito il braccio di un giocatore del Pontecorvo. L’arbitro ha assegnato il calcio di rigore per il Frosinone, trasformato con freddezza dalla stessa Diana, regalando alle Leonesse un punto prezioso allo scadere.

Frosinone – Fontana (58’st Zamolo), Ciufo (55’st Fasulo), Di Cesare (58’st Brotini), Placanica (55’st Di Virgilio), Portaro, De Santis (45’st Di Fante), Matera (50’st Costa), Di Silvio, Pampena (45’st Massaro), Diana, Paolucci. A disposizione: Figlioli. Allenatore: Scacco

Sporting Pontecorvo – Zanacchi, Del Signore, Baino, Fusaro, Capraro, Risi, Di Veglia, D’Amata, Pontarelli, D’Aquanno, Iorio. A disposizione: Mastini, Zonfrilli, Traglia, Tanzi, Fioretti. Allenatore: Di Stefano

Arbitro: Ceci

Classifica: Stelaudia 3 punti, Arce 3 punti, Città di Anagni 3 punti, Nuova Broccostella 3 punti, Frosinone Calcio 1 punto, Sporting Pontecorvo 1 punto, Foxes Academy 0 punti, Accademia Ceccano 0 punti, Pol. Città di Paliano 0 punti, Don Bosco Colosseo 0 punti, Città di Ceprano 0 punti, Ferentino Calcio 0 punti, Isola Liri 0 punti.

Prossimo incontro: Stelaudia