Questi i risultati del settore giovanile giallazzurro nell’ultimo weekend di gare. L’under 17 era di riposo.

Primavera 2: Crotone – Frosinone 2-3

Crotone – Per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Primavera 2, il Frosinone di mister Pesoli, scende in campo in trasferta contro il Crotone. La squadra calabrese parte subito bene e al settimo minuto di gioco trova la rete del vantaggio con Terrasi. La squadra giallazzurra prova a rispondere alla rete di svantaggio dopo solo tre minuti con Grosso, ma il tentativo viene neutralizzato da Martino. Al venticinquesimo i padroni di casa si fanno pericolosi di nuovo con Wukanya ma è bravo Minicangeli a deviare in angolo. Il Frosinone attacca a testa bassa cercando la rete del pari, al ventiseiesimo ci prova Dixon con un fendente che viene parato da Martino. Dopo altri tre minuti ci prova Shkambaj ma il pallone termina fuori di poco. Il pallino del gioco rimane tra i piedi dei giocatori giallazzurri fino al quarantesimo con una splendida girata di Schietroma che porta in parità la sfida. Sempre Schietroma dopo solo quattro minuti di gioco ribalta la partita portando in vantaggio la squadra giallazzurra con un ottimo tiro che batte l’incolpevole Martino. Sembra fatta ma poco prima della fine del primo tempo i padroni di casa riacciuffano il Frosinone con Loiacono che pareggia segnando una rete di pregevole fattura.

Nella ripresa il Frosinone carica di nuovo a testa bassa cercando in più momenti di sfondare il muro che il Crotone ha messo per difendere il risultato. Al sesto minuto ci prova Molignano con un tiro da fuori area che impensierisce Martino che deve deviare la sfera in angolo. Al tredicesimo della ripresa arriva il terzo gol del Frosinone con il subentrante Befani che realizza una rete pesantissima nell’economia del campionato giallazzurro. Dopo quattro minuti ancora Molignano involato in solitaria contro il portiere calabrese spedisce la palla di poco fuori. Il Frosinone dopo la mezz’ora di gioco inizia a gestire le forze controllando il pallino del gioco e non subendo nessun vero pericolo. Dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro con il triplice fischio decreta la fine delle ostilità e la vittoria della squadra giallazzurra.

Crotone – Martino; Tessitore, Buonaccorsi, Tosto (19’st Bianchi), Galardo, Loiacono, Maffei, Baena (34’st De Gennaro), Wukanya (19’st Sgro), Vrenna (8’st Simigliani), Terrasi (19’st Cantisani). A disposizione: Borrelli, De Rose, Butta, Ambrogio. Allenatore: Lomonaco

Frosinone – Michelangeli; Shkambaj, Luchetti, Schietroma (dal 16’st Marchese), Pelosi, Molignano (34’st Borgia), Fiorito (1’st Befani), Ndow, Cichero, Grosso (42’st Carfagna), Dixon (34’st Vaccà). A disposizione: Barone, Giora, Cellupica, Diallo, Pantano, Antonellis, Baptista. Allenatore: Pesoli

Ammoniti: Tessitore, Bianchi

Marcatori: 7′ pt Terrasi, 41’pt Schietroma, 45’pt Schietroma, 47’pt Loiacono, 13’st Befani

Arbitro: Toro della sezione di Catania

Assistenti: Celestino della sezione di Reggio Calabria e Marucci della sezione di Rossano

Classifica: Frosinone 52, Napoli 46, Ascoli 45, Ternana 44, Benevento 37, Pisa 33, Palermo 32, Pescara 32, Spezia 31, Cosenza 29, Salernitana 24, Crotone 24, Avellino 24, Perugia 21, Bari 19, Monopoli 18.

Prossimo Turno: Frosinone – Palermo

Under 16: Frosinone – Bari 1-0

Prestazione di carattere e qualità per il Frosinone, che supera di misura il Bari con il risultato di 1-0 al termine di una gara intensa e ben giocata dai ragazzi di Centioni. I giallazzurri approcciano al match con grande determinazione e trovano il vantaggio dopo appena 5’: Riggi calcia una punizione potente, il portiere avversario non riesce a trattenere il pallone ed Eulisi è il più rapido ad avventarsi sulla respinta, insaccando per l’1-0. Il Frosinone continua a spingere e al 10’ va vicino al raddoppio con Bonanno, che con una splendida giocata salta due avversari e calcia in porta, trovando però la respinta decisiva di un difensore barese che devia in angolo. Al 24’ un’altra grande occasione per i giallazzurri: Bonanno crossa in area e Pugliatti colpisce di testa, ma Cipolla si supera con un grande intervento e devia la sfera in angolo. Nella ripresa il copione non cambia, con il Frosinone che continua a rendersi pericoloso. Al 15’ Bonanno si smarca bene in area e prova la conclusione, ma l’estremo difensore pugliese si oppone ancora una volta. Il Bari prova a reagire e al 23’ ci prova con un tiro da fuori area di Grimaldi, ma Scordari è attento e devia in angolo. Nel finale il Frosinone ha due buone opportunità con Taddei ed Eulisi, ma entrambi non riescono a concretizzare. Gli ultimi minuti vedono il Bari tentare il tutto per tutto alla ricerca del pareggio, ma i giallazzurri dimostrano grande compattezza difensiva e respingono ogni tentativo avversario. Grazie a questa vittoria, il Frosinone si conferma in un ottimo momento di forma e guarda con fiducia ai prossimi impegni. Dopo il turno di riposo, i ciociari torneranno in campo tra due settimane nella trasferta contro il Cosenza.

Frosinone – Scordari, Trulli, Maggiora (29’st Danieli), Anzidei, Riggi, Agostini (29’st Marchetti), Bonanno (20’st Frani), Esposito, Eulisi, Taddei (40’st Casagrande), Pugliatti (40’st Giurdanella). A disposizione: Lombardo, Crescimbeni, Di Battista, Barboni. Allenatore: Centioni

Bari – Cipolla, Dellino, Caputo, Gramegna, Errico (1’st Amorisco), Silvestri, Picciotti (29’st Guerra), Iacobbi (36’st Gisonda), Felice, Grimaldi (25’st Santanelli), Illuzzi (1’st Benefico). A disposizione: Loiacono, Napoleone, Pietraniello, Valoroso. Allenatore: Berti

Marcatori: Eulisi 6’pt

Arbitro: Cavasso di Aprilia

Assistenti: Orlando di Modena ed Esposito di Formia

Ammoniti: Grimaldi, Silvestri, Anzidei

Classifica: Empoli 50, Roma 44, Lazio 41, Fiorentina 40, Frosinone 31, Napoli 31, Palermo 29, Bari 28, Catanzaro 20, Salernitana 17, Lecce 17, Cosenza 11, Juve Stabia 9.

Prossimo Turno: Cosenza-Frosinone

Under 15: Frosinone – Bari 0-1

Il Frosinone di mister Durante cade in casa nella ventiduesima giornata di campionato, sconfitto di misura dal Bari. A decidere la sfida un’autorete sfortunata del difensore Alfei, che consegna ai pugliesi tre punti preziosi al triplice fischio. L’inizio del match è caratterizzato da grande equilibrio, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla. La prima vera occasione della gara è di marca giallazzurra: dopo un batti e ribatti in area, il pallone arriva sui piedi di Frara, che dal centro dell’area calcia con potenza, trovando però la deviazione decisiva della difesa biancorossa. Dopo questa fiammata iniziale, la gara si incanala su binari di grande agonismo, con entrambe le squadre determinate a lottare su ogni pallone ma senza trovare il guizzo vincente. Quando il primo tempo sembra avviarsi verso lo 0-0, arriva l’episodio che decide il match: un tocco sfortunato di Alfei in area crea una traiettoria beffarda che sorprende il portiere Amato e termina in rete, portando in vantaggio il Bari proprio allo scadere della prima frazione. Nell’intervallo, mister Durante prova a cambiare le carte in tavola con due sostituzioni, e nella ripresa il Frosinone entra in campo con uno spirito combattivo. I ciociari prendono in mano il pallino del gioco, costringendo il Bari nella propria metà campo per gran parte del secondo tempo. Monti, Valentini e Aversa provano a sfondare il muro pugliese con tiri e inserimenti, ma la difesa ospite riesce sempre a respingere ogni tentativo. Nonostante il forcing finale, il Frosinone non riesce a trovare il gol del pareggio e il Bari porta a casa una vittoria sofferta ma preziosa. Ora, per i giallazzurri, arriva un turno di sosta prima della sfida contro il Cosenza, fanalino di coda della classifica, un’occasione da non perdere per tornare subito a fare punti.

Frosinone – Amato, Frara, Balan (8’st Ingiugno), Chiazzolla, Antonelli, Alfei (39’st Filippi), A.Fargnoli (1’st Valentini), P.Fargnoli, Aversa, Monti (24’st Minotti), Sisillo (1’st Tarquinia). A disposizione: Esposito, C.Ferretti, Polidori, V.Ferretti. Allenatore: Durante

Bari – Capogrosso, Di Clemente, Rainone (40’st Perulli), Piazzolla, De Feudis (40’st Patronelli), Evangelista (29’st Mitola), Mastrapasqua (40’st De Vezze), Damato, Sansonetti (17’st Carlone), Di Benedetto, De Lucia (1’st Ferorelli). A disposizione: Denora, Napoli, Cangiano Allenatore: Santeramo

Marcatori: aut.Alfei 40’pt

Arbitro: Piva di Roma 2

Assistenti: Romeo di Cassino e Nardecchia di Frosinone

Ammoniti: Mastrapasqua, Di Benedetto, Piazzolla, Balan

Classifica: Fiorentina 50, Roma 50, Napoli 42, Empoli 33, Salernitana 30, Frosinone 27, Lazio 27, Palermo 25, Bari 23, Catanzaro 23, Lecce 23, Juve Stabia 14, Cosenza 1.

Prossimo Turno: Cosenza-Frosinone