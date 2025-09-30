I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Roma – Frosinone 1-0

Nel posticipo della sesta giornata di Primavera 1, l’avvio è equilibrato tra le due formazioni, con la Roma a fare la partita e il Frosinone pronto a colpire in ripartenza. La prima vera occasione arriva al 17’: Schietroma del Frosinone prova la conclusione mancina dalla distanza, ma il portiere giallorosso è attento e blocca in sicurezza. La Roma cresce col passare dei minuti e al 28’ trova il gol del vantaggio: Lulli punta Ndoye, già ammonito, lo salta sulla corsia, arriva sul fondo e mette un cross preciso sul secondo palo. Perfetto l’inserimento di Della Rocca che insacca e porta i giallorossi sull’1-0. Il Frosinone non si abbatte e al 36’ sfiora il pari: Cichero viene pescato in area dopo una mischia, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa romanista, che si salva con qualche affanno. Al 41’ nuova occasione per la Roma: cross dalla sinistra di Ceesey che pesca Colley nel cuore dell’area. L’attaccante colpisce bene di testa, ma non riesce ad angolare: il portiere blocca e tiene in partita i ciociari. Si chiude così un primo tempo con la Roma avanti 1-0 grazie alla rete di Della Rocca, ma partita ancora apertissima.

Ripresa dai ritmi bassi, con la Roma che abbassa i giri e preferisce gestire il vantaggio piuttosto che forzare. La prima occasione capita al 58’: Arena viene pescato libero in area, ha tutto il tempo per coordinarsi ma calcia alto sopra la traversa, sprecando una chance enorme per chiudere il match. Il Frosinone resta in partita e al 79’ va vicino al pari: Majdenic scambia bene nello stretto con Cichero e dal limite piazza col destro, ma la sua conclusione sfila di un soffio a lato alla destra del portiere romanista. La Roma risponde all’83’ con una giocata spettacolare: Arduini crossa in mezzo, Forte si coordina in acrobazia e calcia al volo, ma Minicangeli si supera e con un intervento di puro istinto nega il raddoppio ai giallorossi. L’ultima emozione arriva al 94’: angolo per il Frosinone, stacco imperioso di Colley e colpo di testa destinato in porta, ma De Marzi compie un vero miracolo e salva il risultato. La Roma soffre fino all’ultimo ma porta a casa l’1-0 firmato da Della Rocca nel primo tempo.

Roma: De Marzi, Marchetti (Dal 65′ Litti), Seck, Di Nunzio (dal 72′ Scacchi), Della Rocca (dal 65′ Forte), Bah, Arena, Nardin, Mirra, Lulli, Romano (Dal 72′ Arduini). A disposizione: Stomeo, Zinni, Sugamele, Panico, Maccaroni, Paratici, Carlaccini. Allenatore: Guidi

Frosinone: Minicangeli, Luchetti (dal 71′ Lohmatov), Pelosi, Obleac, Ndoye, Schietroma (Dal 71′ Amadou), Ceesay (dal 71′ Majdenic) , Toci (Dal 76′ Molignano), Befani (dal’80’ Vaccà), Cichero, Colley. A disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Fiorito, Zorzetto, Reali, Buonpane, Vaccà. Allenatore: Marini

Arbitro: Leornardo di Mario della sezione di Ciampino

Assistenti: Alessandro Rastelli della sezione di e Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2.

Ammoniti: 26′ Ndoye, 56′ Di Nunzio, 73′ Mirra, 95′ Litti

Marcatori: 28′ Della Rocca

Under 18: Cesena – Frosinone 6-2

Dopo l’ottima prestazione e vittoria in casa contro il Cagliari lo scorso week-end, il Frosinone di mister Chierico cade in trasferta contro il Cesena. I giallazzurri perdono 6-2 al centro sportivo Romagna Centro contro una delle squadre più blasonate del girone. Sin da subito si intuisce che non è una delle domeniche migliori. Infatti, pronti via, i padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 3’ dal fischio d’inizio con la rete dell’attaccante Malafronte. Il Frosinone accusa questo approccio aggressivo dei bianconeri che, non contenti del gol di scarto, continuano a spingere forte sul piede dell’acceleratore e al 6’ raddoppiano: a segno il capitano Casadei. Dopo questo uno-due del Cesena, i ritmi si equilibrano e il Frosinone accenna qualche segnale di reazione. La squadra di mister Zanetti si difende bene e, a seguito di un’azione manovrata, cala il tris con il centravanti Ricci al 20’. Primo tempo che si chiude sul 3-0.

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia ed il ritmo gara viene spezzettato dalle varie sostituzioni che i due allenatori effettuano dalle panchine. Al 29’ arriva il poker bianconero con la rete del subentrato Tonti. A proposito di ingressi dalla panchina, due cambi di mister Chierico si rivelano azzeccati: proprio i subentrati Binoshaj e Menghini accorciano le distanze con due marcature, portando il risultato sul 4-2. A spegnere definitivamente le speranze di una rimonta ci pensa Moretti che, anche lui entrato dalla panchina, nel finale si rende protagonista di una doppietta che porta il risultato sul 6-2 definitivo. Frosinone pronto a tornare in campo la prossima settimana nel derby regionale contro la Lazio.



Cesena – Dorigo, Zaghini, Marini (17’st Venturini), Poletti (17’st Pezzi), Baietta, Gasperini (38’st Giometti), Giunchi, Casadei (38’st Palladino), Ricci (17’st Moretti), Malafronte (10’st Frosini), Scapoli (10’st Tonti). A disposizione: Antonini, Cenerelli. Allenatore: Zanetti

Frosinone – Capanna, Mirenzi, Colafrancesco (10’st Cerasoli), Castellani (21’st Conti), Reali, Pierguidi (31’st Ferranti), Luzi (21’st Coluzzi), Carfagna (10’st Molina), Bonanno, Carpentieri (31’st Binoshaj), Danieli (10’st Menghini). A disposizione: Serour, Abbriano. Allenatore: Chierico

Marcatori: Malafronte 3’pt (C), Gasperini 6’pt (C), Ricci 20’pt (C), Tonti 29’st (C), Binoshaj 34’st (F), Menghini 39’st (F), Moretti 40’st, 45’st (C)

Arbitro: Vincenzi della sezione di Bologna

Assistenti: Ricci e Corbelli della sezione di Rimini

Ammoniti: Malafronte, Scapoli, Giunchi, Capanna, Carpentieri