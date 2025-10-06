I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Frosinone – Cesena 1-4

Nella settima giornata di Primavera 1, alla Città dello Sport di Ferentino, il Frosinone ospita il Cesena. La partita inizia in salita per i ciociari: al 12’ Wade sfonda sulla fascia e mette un cross respinto dalla difesa, ma è ancora lui il più lesto a raccogliere la sfera vagante al centro dell’area e battere Minicangeli per lo 0-1. I giallazzurri di mister Marini provano a reagire, ma il Cesena tiene bene il campo e non concede grandi occasioni. A cinque minuti dall’intervallo arriva il raddoppio: Tosku, in percussione solitaria, entra in area e con il mancino sigla lo 0-2. La prima frazione si chiude senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con maggiore determinazione, alla ricerca del gol che riapra la partita. Dopo pochi minuti ci prova Colley con un destro a giro, ma Fontana blocca sicuro. Al 55’ il Cesena torna a farsi pericoloso con Tosku, che sfiora l’incrocio con un tiro dalla distanza. Al 68’ i padroni di casa accorciano le distanze grazie a una splendida girata di Befani su calcio d’angolo: è 1-2. I ciociari ci credono, ma appena cinque minuti più tardi arriva la doccia fredda: Wade approfitta di un errore difensivo e realizza una gran rete che vale l’1-3. Nel finale, al 90’, Galvagno semina la difesa giallazzurra con un’azione personale e chiude i conti con un preciso sinistro sul secondo palo per l’1-4 definitivo.

Frosinone – Minicangeli, Luchetti, Obleac, Pelosi, Ndoye (dal 67′ Mboumbou), Schietroma (dal 79′ Fiorito), Toci, Majdenić, Befani (dal 79′ Lohmatov), Colley, Cichero. A Disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Molignano, Jobe, Buonpane, Vaccà, De Filippis, Zorzetto, Reali. Allenatore: Marini

Cesena – Fontana, Domeniconi, Tosku, Wade (dal 83′ Ribello), Bertaccini, Rossetti (Dal 66′ Galvagno), Mattioli (dal 87′ Carbone), Casadei, Kebbeh, Berti (dal 66′ Ridolfi), Abbondanza (dal 45′ Biguzzi). A Disposizione: Gianfranti, Dorigo, Brigidi, Carbone, Sanaj, Gabriele, Lantignotti, Biguzzi, Ribello. Allenatore: Campedelli

Arbitro: Maria Marotta della sezione di Sapri

Assistenti: Luca Chianese della sezione di Napoli e Alessandro Marchese della sezione di Napoli

Marcatori: 12′ Wade, 40′ Tosku, 68′ Befani, 74′ Wade, 90′ Galvagno

Ammoniti: 35′ Abbondanza

Under 18: Frosinone – Lazio 0-2

Nonostante una buona prestazione complessiva, il Frosinone cade nel derby regionale contro la Lazio. I biancocelesti si impongono 2-0 al “Dante Popolla” di Ceccano e volano a quota 9 punti in classifica. I giallazzurri, reduci dall’amara sconfitta contro il Cesena, approcciano alla gara con il giusto piglio e mostrano subito la voglia di rivincita. La Lazio fatica a sfondare contro una linea difensiva ciociara compatta e ben organizzata, brava a concedere pochissimi spazi. Nel frattempo, i ragazzi di Chierico provano a rendersi pericolosi soprattutto con gli spunti degli esterni Luzi e Danieli. Diversi i cross messi in area che creano difficoltà alla retroguardia biancoceleste, il più insidioso al 30’, quando un traversone dalla sinistra non trova di un soffio la deviazione vincente di Molina. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa, gli ospiti partono meglio e al 5’ trovano il vantaggio: Mecozzi approfitta di un’indecisione difensiva e, a tu per tu con Capanna, non sbaglia. Una doccia fredda per il Frosinone, che fatica a reagire ma continua comunque a costruire gioco. Il dato degli 11 calci d’angolo conquistati fotografa la costante pressione offensiva dei giallazzurri, che però non riescono a capitalizzare. Le sostituzioni spezzano il ritmo gara e a trarne vantaggio è la Lazio, che nel finale chiude i conti: Polinari si invola dalla trequarti, resiste alla marcatura di Reali e da posizione defilata infila all’angolino per il 2-0. Il Frosinone sfiora almeno il gol della bandiera nei minuti conclusivi con De Angelis, ex di giornata, che con un tiro di controbalzo centra la traversa. I giallazzurri torneranno in campo il prossimo week-end nella trasferta di Parma, formazione reduce dalla sconfitta per 4-1 contro il Napoli nell’ultima giornata.

Frosinone – Capanna, Mirenzi, Molina, Castellani (30’st De Angelis), Pierguidi, Reali, Luzi (19’st Cerasoli), Carfagna (21’st Menghini), Bonanno, Carpentieri (30’st Coluzzi), Danieli (21’st Binoshaj) A disposizione: Orecchioni, Abbriano, Ferranti, Boccanera. Allenatore: Chierico

Lazio – Pannozzo, Buonafede, Trifelli (43’st Boccardelli), Pernaselci, Margheri, Dragotto, Noto (30’st Di Claudio), De Cortes, Mecozzi (19’st Polinari), Zangari (19’st Lombardi), Romanelli (30’st Castelli (43’st Macerata). A disposizione: Russi, Berete. Allenatore: Perrotti

Marcatori: Mecozzi 8’st, Polinari 35’st

Arbitro: Velocci di Frosinone

Assistenti: Martino di Roma 1 e Di Carlantonio di Roma 2

Ammoniti: Romanelli, Zangari, Carpentieri

Under 17: Frosinone – Avellino 3-3

Pareggio ricco di emozioni quello tra Frosinone e Avellino, con i giallazzurri che al termine di una gara combattuta chiudono sul 3-3 al “Tintisona”. Il Frosinone parte forte e già al 5’ Taddei va vicino al gol con un tiro dal limite respinto dalla difesa. Poco dopo Danieli dalla fascia serve in area, ma Santoro anticipa tutti. Il vantaggio arriva comunque a metà della prima frazione: Silvestri riceve palla in area, si libera dalla marcatura e batte il portiere ospite per l’1-0. La risposta dell’Avellino non si fa attendere e al 27’ Angelino trova il pareggio. Passa un minuto e i giallazzurri rimettono subito la testa avanti: Danieli sfonda sulla destra e crossa in area per Oberti che insacca il 2-1. Al 36’ il Frosinone sfiora il tris con una splendida triangolazione tra Oberti e Cimaglia, che libera Silvestri al colpo di testa: palla alta di poco. Proprio allo scadere del primo tempo, però, l’Avellino ristabilisce la parità con Angelino, lesto a ribadire in rete un pallone vagante in area.

Nella ripresa gli ospiti partono forte e al 7’ ancora Angelino firma la tripletta personale con un tiro dalla distanza che sorprende Lombardo per il 2-3. Il Frosinone non si arrende e reagisce con determinazione, costringendo l’Avellino nella propria metà campo. Al 25’ arriva il meritato pareggio: Esposito trova Silvestri sul filo del fuorigioco, il numero 9 ciociaro non sbaglia e con un pallonetto sigla la doppietta personale per il 3-3. Nel finale i giallazzurri sfiorano più volte il gol della vittoria con Pugliatti, Esposito e lo stesso Silvestri, ma la difesa avellinese regge fino al triplice fischio. Un punto che lascia qualche rammarico per le occasioni create, ma che conferma lo spirito combattivo dei ragazzi di mister Pica, attesi ora dalla trasferta di Catanzaro.

Frosinone – Lombardo, Trulli (40’st Giurdanella), Di Giuseppe, Agostini (31’st Ndao), Anzidei, Danieli (15’st Valente), Oberti (31’st Casagrande), Taddei (31’st Bernardini), Silvestri, Cimaglia (15’st Esposito), Castroreale (15’st Pugliatti). A disposizione: Cirillo, D’Intino Allenatore: Pica

Avellino – Santoro, De Biasi, Capone (16’st Marotta), Pellegrino, Di Vico, Frulio, Bruno (38’st Cusenza), Barbera, Cazzato (38’st Biancolino), Angelino (15’st Fiorellino), Bianco (26’st Sinacara). A disposizione: Munari, Di Crocco, Palma, D’Antonio. Allenatore: Pianese

Marcatori: Silvestri 24’pt, 25’st (F), Oberti 30’pt (F), Angelino 17’pt, 45’pt, 7’st (A)

Arbitro: Nicotera di Aprilia

Assistenti: Amato di Aprilia e Ciufoli di Albano Laziale

Espulsi: Ndao al 51’st (F)

Ammoniti: Angelino, Santoro, Danieli





Under 16: Pescara – Frosinone 3-2

Una partita dai due volti e ricca di emozioni che lascia l’amaro in bocca al Frosinone di mister Fabrizio Durante. Nella trasferta abruzzese contro il Pescara i giallazzurri escono sconfitti dal “Poggio degli Ulivi” per 3-2 e non riescono a dare seguito alla vittoria della scorsa giornata contro il Catanzaro. A partire forte è il Frosinone, che ha la prima occasione del match dopo appena 25 secondi: Aversa recupera palla a centrocampo e, dopo una grande cavalcata, a tu per tu con Bellani tenta un pallonetto che termina di poco a lato. Ancora pericolosi i giallazzurri nei primi 2’ di gioco con una doppia opportunità nata dai piedi di Falasconi: il numero 10, con due conclusioni ravvicinate, non riesce a superare l’estremo difensore avversario. Dopo l’avvio aggressivo degli ospiti, il Pescara entra in partita e all’8’ passa in vantaggio: la formazione di mister Giansante sfrutta un disimpegno errato del Frosinone e Amari, da pochi passi, non sbaglia. Con il passare dei minuti emerge la superiorità abruzzese a centrocampo, con i padroni di casa che riescono ad affacciarsi con continuità nell’area giallazzurra. Al 19’, complice una nuova disattenzione difensiva, è Amenta a raddoppiare. Uno shock per il Frosinone, che cala di concentrazione e al 31’ subisce il tris: cross dalla sinistra e inserimento perfetto di Dell’Orso, che batte Amaro. Nell’intervallo mister Durante prova a dare la scossa ai suoi con quattro sostituzioni. I cambi regalano nuova vivacità al Frosinone, che torna a carburare e macina occasioni offensive. Al 28’ Perna sfiora il gol della domenica: l’attaccante calcia dalla trequarti, la sfera si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea di porta. Qualche elemento giallazzurro protesta, sostenendo che il pallone avesse superato la linea bianca. Il Frosinone non molla e, nel giro di 10’, riapre la gara con una doppietta di Sisillo, entrato in campo con il giusto piglio. Due reti che però arrivano troppo tardi per alimentare il sogno della rimonta. Al “Poggio degli Ulivi” finisce 3-2 per il Pescara.

Pescara – Bellani (13’st Colaiacovo), Trisi, Ortega (30’st Carlifante), Hoxha, Spinosi (25’st Sagazio), Dell’Orso, Cinelli (13’st Di Giosaffatte), Centi (25’st Coletta), Amariv (30’st Mazzocchetti), Amenta (13’st Esposito), Maio (25’st Omam). A disposizione: Padolecchia. Allenatore Giansante

Frosinone – Amato (21’st Lorenzi), Cuello (21’st Cesandri), Frara (1’st Balan), Chiazzolla (21’st Ferretti), Antonelli (1’st Bassi), Alfei, Fargnoli A, Fargnoli P (16’st Durante), Aversa (16’st Sisillo), Falasconi (1ìst Germani), Bernabucci (1’st Perna). A disposizione: Germani Allenatore Durante

Marcatori: Amari 8’pt (P), Amenta 19’pt (P), Dell’Orso 31’pt (P), Sisillo 31’st, 42’st (F)

Arbitro: Di Remigio di Pescara

Assistenti: Fioroni e Bruno di Pescara

Ammoniti: Spinosi

Under 15: Pescara – Frosinone 2-1

Sconfitta di misura per il Frosinone che al “Poggio degli Ulivi” di Pescara cede 2-1 al termine di una partita combattuta e ricca di episodi. Avvio di gara caratterizzato dall’aggressività dei padroni di casa, ma a sbloccare il punteggio sono i giallazzurri: Aurigemma si inserisce bene tra le linee e con un preciso pallonetto porta avanti i suoi. Il Pescara reagisce subito e trova il pari su palla inattiva: punizione dalla sinistra e Leggieri anticipa tutti di testa firmando l’1-1. Nonostante la pressione abruzzese, il Frosinone si difende con ordine e chiude la prima frazione in equilibrio. Nella ripresa i ragazzi di mister Burtini partono con decisione e mettono in difficoltà i biancazzurri: Cretara crea scompiglio in area con un traversone velenoso non raccolto dai compagni, poco dopo Fiorot colpisce l’incrocio dei pali sfiorando il nuovo vantaggio. Dopo l’ottimo approccio dei giallazzurri, è però il Pescara a crescere col passare dei minuti. I padroni di casa falliscono un calcio di rigore ma trovano comunque il sorpasso poco dopo: ancora Leggieri, abile a sfruttare una disattenzione difensiva, firma la doppietta personale per il 2-1. Nel finale il Frosinone prova a riversarsi in avanti e costruisce due occasioni in contropiede, senza però trovare il guizzo vincente.

Pescara – Terrenzio, Di Baldassarro, Camara, Racaniello, Persia, Leggerini Ni, Pomposo (14’st De Luca), Ianniello, Leggierini L, Sarchesi, Chielli. A disposizione: Andreoli, Russo, Santilli, De Renzisi, Di Paolo, Di Gregorio, Karaci, Colacecco. Allenatore: D’Ulisse

Frosinone – Rossi, Boccanera (35’st Camara), Fiorot, Mechelli (1’st Midolo), Pasquariello, Coroneo, La Gamba (28’st Mauriello), Marchetti, Aurigemma (35’st Marcelli), Cretara (25’st Fulgenzi), Agostini. A disposizione: Quaglia, Fares, Morabito. Allenatore: Burtini

Marcatori: Aurigemma 7’pt (F), Leggieri 15’pt, 28’st (P)

Arbitro: Di Egidio di Teramo

Assistenti: Monaco e Longo di Chieti

Ammoniti: Coroneo