I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Frosinone – Sassuolo 0-0

Ferentino – Partita gradevole fin dalle prime battute alla ‘Città dello Sport’ con il Frosinone più dinamico e aggressivo. La prima occasione capita sui piedi di Befani che riceve da Colley e lascia partire un tiro potente che Guri devia in angolo. Qualche minuto più tardi l’estremo difensore neroverde è ancora decisivo in uscita bassa su Colley. Il Sassuolo risponde con un tiro a giro dal limite di Barani che termina alto di un soffio. Ospiti ancora pericolosi. Chiricallo di testa e Befani che salva sulla linea. In chiusura di tempo azione fotocopia, sempre Chiricallo sempre di testa, stavolta è Rodolfo a mandare in angolo.

Secondo tempo che si apre con la discesa di Colley, l’attaccante numero 42 viene steso in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto. È lo stesso Colley ad incaricarsi della battuta ma il pallone termina sopra la traversa. Il Frosinone nella ripresa sembra averne di più. Calcio d’angolo di Schietroma, Befani in torsione e Guri che blocca. Mboumbou scappa bene sulla destra e serve Schietroma, il tiro defilato del numero 10 termina a lato. Nel finale bella azione giallazzurra sull’asse Mboumbou – Colley e Befani ma il tiro del numero 19 termina largo sul fondo. Per la squadra di mister Marini terzo risultato utile consecutivo in vista del match contro il Cagliari in programma il prossimo 3 gennaio.

Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Lohmatov (74′ Buonpane), Molignano, Toci, Ndoye; Schietroma (95′ Ceesay), Befani, Colley (91′ Cichero). A disposizione: Di Giosia, Fiorito, Ndow, Zorzetto, Reali, Mboumbou, Majdenic, Carpentieri. Allenatore: Marini

Sassuolo: Guri, Benvenuti, Vezzosi (53′ Sibilano), Macchioni, Barani (85′ Costabile), Weiss, Amendola (69′ Acatullo), Seminari (C) (69′ Frangella); Negri, Kulla, Chiricallo (85′ Daldum). A disposizione: Nyarko, Campani, Mussini, Gjyla, Barry, Tampieri. Allenatore: Bigica

Arbitro: Carlo Esposito della sezione di Napoli

Assistenti: Nicola Valcaccia della sezione di Castellammare di Stabia, Tommaso Tagliaferro della sezione di Caserta

Ammoniti: 43′ Obleac (F), 45′ Seminari (S), 72′ Chiricallo (S), 78′ Pelosi (F), 94′ Cichero (F)

Under 16: Roma – Frosinone 6-0

Trasferta complicata per l’Under 16 del Frosinone, battuta 6-0 dalla Roma al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. L’avvio è intenso e vede la Roma gestire il possesso, ma il Frosinone resta compatto e risponde colpo su colpo. I giallazzurri si rendono pericolosi nella prima frazione soprattutto da palla inattiva, andando vicini al vantaggio con una conclusione di Alfei al 23’ che si stampa sulla traversa. L’episodio che rompe l’equilibrio arriva intorno alla mezz’ora, quando la Roma sblocca il risultato con Sperlonga, che trova poi anche il raddoppio prima dell’intervallo. Nella ripresa i giallorossi aumentano il ritmo e riescono a capitalizzare le occasioni create: Basile allunga il divario firmando una doppietta, mentre Montinaro, ancora Sperlonga e Mattei completano il tabellino dei marcatori. Nel finale la Roma chiude definitivamente la gara, fissando il risultato sul 6-0. Una sconfitta severa per i ragazzi di mister Durante, chiamati ora a voltare pagina e a ripartire dal lavoro quotidiano in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina nel nuovo anno.

Roma – Carenza (1’st Terlizzi), Soares Da Cruz, Dattilo (21’st Frangella), Presutti (31’st Tarnovetskyi), Antonetti (31’st Mastropietro), De Bendetto, Basile (Xhemali), Gargiulo (1’st Bartolini), Sperlonga (31’st Rizzardi), Dos Santos Braga (36’st Mattei), Giannelli (21’st Moricci). Allenatore: Ciaralli

Frosinone – Amato (33’st Cirillo), Frara (16’st Cuello), Balan (33’st Fares), Germani (16’st Chiazzolla), Antonelli (24’st Pacifico), Alfei, P. Fargnoli, A. Fargnoli (24’st Cesandri), Aversa (33’st Cappelli), Ingiugno (1’st Falasconi), Bernabucci (1’st Sisillo). Allenatore: Durante

Marcatori: Sperlonga 31’pt, 40’pt e 21’st, Basile 12’st e 17’st, Mattei 40’st

Arbitro: Sciacchitano di Latina

Assistenti: Magalotti di Roma 1 e Loi di Roma 2

Under 15: Roma – Frosinone 1-0

Sconfitta di misura per l’Under 15 del Frosinone, che esce dal confronto con la Roma con rammarico ma anche con indicazioni incoraggianti sotto il profilo dell’atteggiamento e dell’organizzazione di gioco. Al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, la sfida si decide su un singolo episodio al termine di una gara equilibrata e combattuta. L’approccio dei giallazzurri è positivo: squadra compatta, aggressiva e ben disposta in campo, capace di reggere l’uno contro uno e di limitare le principali soluzioni offensive dei padroni di casa. Nei primi minuti il Frosinone prova anche a farsi vedere in avanti, rendendosi pericoloso sugli sviluppi di calcio piazzato, senza però trovare lo specchio della porta.

La partita scorre sul filo dell’equilibrio, con ritmi controllati e pochi spazi concessi. A rompere l’equilibrio è un episodio nel finale di primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la Roma raccoglie una respinta al limite dell’area e con Russo trova la conclusione vincente che vale l’1-0. Nella ripresa il Frosinone non cambia atteggiamento e resta pienamente in partita, mostrando personalità anche dopo il gol subito. I giallazzurri tengono il campo con ordine e determinazione, concedendo poco e provando a costruire occasioni per riequilibrare il risultato. La Roma gestisce il vantaggio senza abbassare troppo il baricentro, affidandosi soprattutto alle ripartenze.

Il momento migliore dei ciociari arriva intorno alla metà del secondo tempo: punizione dalla destra, pallone teso in area e conclusione ravvicinata di Aurigemma, sulla quale il portiere giallorosso si supera con un intervento di grande reattività. Nel finale il Frosinone spinge con convinzione, andando vicino al pareggio con una bella azione manovrata che porta a una conclusione di poco a lato. La gara si chiude sull’1-0 per la Roma, un risultato che premia il cinismo dei padroni di casa ma lascia segnali positivi in casa giallazzurra. La prestazione offerta dai ragazzi di mister Burtini, soprattutto per atteggiamento, compattezza e capacità di restare dentro la partita fino all’ultimo, rappresenta una base solida su cui continuare a lavorare nel nuovo anno.

Roma – Musella, De Vivo, Savarese, Fall (27’st Abate), Manzi, Mirabella, Bortoloni (1’st Kepinska), Russo, Diofebo, Pica (37’st Salvarani), Montinaro. A disposizione: Fontanarosa, Di Tommaso, Broglio, Spallotta, Fabietti. Allenatore: Trombetti

Frosinone – Altibrandi, Mastrogiovanni, Fiorot, Mechelli (1’st Pianigiani), Pasquariello, Coroneo, Della Rasa (21’st Mauriello), Marchetti (32’st Morabito), Aurigemma (32’st Marcelli), Cretara, La Gamba (14’st Isidori). A disposizione: Rossi, Fulgenzi, Midolo, Falappa Allenatore: Burtini

Marcatori: Russo 38’pt

Arbitro: Filipponi di Tivoli

Assistenti: Armenia di Roma 1 e Colaiacovo di Roma 1

Ammoniti: Marchetti, Diofebo

Under 14 PRO: Latina – Frosinone 0-0

Si chiude a reti inviolate il derby laziale tra Latina e Frosinone Under 14. La formazione guidata da mister Federico Scala torna dalla trasferta pontina con un punto che porta i giallazzurri a quota 11 in classifica dopo sette giornate, con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. La gara fatica a decollare sin dalle prime battute. Dopo appena 11’, l’episodio che indirizza l’andamento del match: i padroni di casa restano in inferiorità numerica. Nonostante la superiorità, però, il Frosinone non riesce a trovare ritmo e spazi, anche a causa di una gestione spezzettata del gioco da parte del Latina. Le occasioni da gol latitano e il primo tempo scivola via senza particolari sussulti. La ripresa ricalca il copione dei primi quarantacinque minuti, con il Frosinone che prova ad aumentare la pressione ma senza riuscire a rendersi realmente pericoloso. L’occasione più nitida arriva a circa dieci minuti dal termine, quando Tare colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio giallazzurro. Nel finale non si registrano ulteriori emozioni e il match si chiude sullo 0-0, un risultato che rispecchia quanto visto sul terreno di gioco.

Latina – Perin, Bruno, Bucchi (30’st Toselli), Chiappone (36’st Mazzella), Di Fazio, Di Marco (15’st Cito), Fedele, Giannone (7’st Mastrogiovanni), Gubitosi (27’st Abate), Petruccelli, Tasciotti. A disposizione: Casini, Cantone. Allenatore: Salvadori

Frosinone – De Matteis, Ciotoli, Caringi (25’st Mizzoni), Mazzenga (13’st Ottaviani), Cuzzocrea, Ciocci, Mele (13’st Scacchi), Savo (7’st De Lellis), Limardi (13’st Tare), Fraioli, Giustini (25’st Paniccia). A disposizione: Santana, Reali. Allenatore: Scala

Arbitro: Di Somma di Aprilia

Espulsi: 14’pt Fedele (L) Ammoniti De Lellis, Giubitosi