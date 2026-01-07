I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Under 18: Frosinone – Lecce 3-4

Parte con una sconfitta il 2026 per il Frosinone Under 18. Al “Dante Popolla” di Ceccano il Lecce supera i giallazzurri per 4-3, aggiudicandosi lo scontro diretto di bassa classifica. Con questo successo i pugliesi salgono a quota 16 punti, mentre il Frosinone resta fermo a 13, occupando la diciassettesima posizione. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa, che approcciano la sfida con troppa leggerezza. Dopo appena 2 minuti il Lecce passa in vantaggio con Lerga: il difensore centrale, dalla trequarti, si coordina alla perfezione e lascia partire una conclusione che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La squadra di Chierico fatica a reagire e il Lecce, galvanizzato, continua a spingere. All’8’ arriva il raddoppio: errore in fase di disimpegno e Marrocco ne approfitta per firmare lo 0-2. Al 23’ è ancora Marrocco a colpire, realizzando il tris che spezza le gambe ai ciociari. Al 31’ arriva anche il poker pugliese, firmato da Persano, che chiude un primo tempo particolarmente complicato per il Frosinone.

All’intervallo mister Chierico riesce a scuotere i suoi ragazzi, che rientrano in campo con tutt’altro atteggiamento. Nella ripresa i giallazzurri occupano stabilmente la metà campo avversaria, con il Lecce che sembra ormai amministrare il largo vantaggio. Al 9’ arriva però l’autogol di Lerga, che riapre la gara e ridà fiducia al Frosinone. I ciociari continuano a crederci e al 20’ e al 26’ Luzi si scatena, firmando una doppietta che riporta incredibilmente il punteggio sul 3-4. Nel finale il Frosinone si sbilancia alla ricerca del pareggio, ma non riesce a completare la rimonta. Ora la testa è già rivolta alla prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma l’11 gennaio.

Le dichiarazioni di mister Chierico



Nel post-partita ha parlato l’allenatore del Frosinone Under 18, Odoacre Chierico:

“Alla vigilia della sfida, in un’intervista, avevo accennato che sotto queste feste natalizie è più difficile allenarsi e stare insieme. Come detto, probabilmente nel primo tempo stavamo ancora in vacanza. Quando sei in campo ci metti poco a perdere la testa, i ragazzi non hanno ancora questa forza di reagire. Nell’intervallo è scattata una piccola molla di reazione e, al contempo, abbiamo fatto qualche sostituzione e siamo andati sul 3-4. Ad un certo punto ci abbiamo creduto al pareggio, lottando e creando, ma come spesso accade nei minuti finali non si gioca più perché non riusciamo a controllare l’inerzia della partita e si commettono errori nelle scelte decisive. Purtroppo sono attacchi vanificati dai nostri errori e non siamo riusciti a raggiungere il pareggio. C’è rammarico, ma teniamoci questa bella reazione che ha tenuto viva la partita”.

Sguardo già al prossimo impegno contro il Milan:

“Sarà una partita difficile. Conosciamo l’entità e il valore di queste squadre. Cancelliamo il primo tempo di oggi e dobbiamo continuare a lavorare tanto”.

Frosinone – Capanna, Pantano (1’ st Boccanera), Reali, Castellani (15’ st De Angelis), Ferranti, Jobe (15’ st Colafrancesco), Mirenzi (1’ st Luzi), Carfanga (15’ st Milozzi), Vaccà (1’ st Bonanno), Menghini, Danieli (1’ st Conti). A disposizione: Serour, Pierguidi. Allenatore: Chierco

Lecce – Lupo, Di Marzio, Longo, Candido, Lerga, Palmieri (10’ st Trio), Persano (44’ st Parisi), Perrone (24’ st Minkov), Esposito, Marrocco (24’ st Cavalletti), Parente (10’ st Padula). A disposizione: Fontanarosa, Mele, Maiotti, Sera. Allenatore: Marrocco

Marcatori: 2’ pt Lerga, 8’ pt, 23’ pt Marrocco, 31’ pt Persano, 9’ st Lerga (aut.), 20’, 27’ st Luzi Ammoniti: Cavalletti, Ferranti, Boccanera

Arbitro: Edoardo Vivalvi della sez. di Frosinone

Assistenti: Gabriele Elisino della sez. di Ostia Lido – Paolo Camilli della sez. di Roma 1