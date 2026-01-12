I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Frosinone – Hellas Verona 3-3

Ferentino – L’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Primavera 1 vede il Frosinone impegnato nell’incontro casalingo, alla Città dello Sport di Ferentino, contro l’Hellas Verona. La partita è molto equilibrata, con le due squadre che si fronteggiano soprattutto nella zona centrale del campo. L’equilibrio si spezza al quarto d’ora: Peci punta Ndow in area di rigore, il centrocampista giallazzurro interviene in maniera scomposta e l’arbitro Silvestri concede il calcio di rigore. Dal dischetto Vermesan è glaciale, spiazza Rodolfo e porta in vantaggio il Verona. Dieci minuti più tardi l’arbitro Silvestri concede un altro penalty agli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Szimmonas addomestica un pallone difficile e calcia verso lo specchio, ma la conclusione viene deviata in mischia da un braccio della difesa ciociara. Dal dischetto si ripresenta Vermesan, che sceglie lo stesso angolo e batte nuovamente Rodolfo per lo 0-2. Il Frosinone prova a reagire con un calcio piazzato battuto da Grosso, sul quale Colley colpisce di testa senza però inquadrare la porta. I giallazzurri insistono con Raychev, che con un’azione personale entra in area e prova il destro, ma Castagnini blocca la conclusione.

La ripresa si apre con un Frosinone arrembante che, dopo pochi secondi, sfiora il gol: Befani devia di tacco un cross di Grosso, ma il pallone colpisce prima il palo e poi termina sul fondo. I ragazzi di mister Marini continuano a spingere a testa bassa e ci riprovano con una conclusione di Colley dal limite dell’area, che termina fuori. La pressione dei ciociari è costante, ma manca il varco giusto per colpire la retroguardia scaligera. Nel momento migliore del Frosinone arriva però la terza rete del Verona: al termine di una bella azione corale, Vermesan entra in area e serve di prima un rasoterra a Peci, che deve solo appoggiare con il destro per lo 0-3. Dopo tanti sforzi arriva finalmente il gol del Frosinone con Cichero: il giocatore sudamericano si trova sulla traiettoria di tiro di Schietroma, raccoglie la sfera e con il destro trafigge Castagnini. Al trentacinquesimo il Verona ha l’occasione per chiudere definitivamente il match con il terzo rigore di giornata, dopo che Rodolfo in uscita atterra Pavanati. Dal dischetto si presenta ancora Vermesan, ma questa volta Rodolfo non si fa ingannare e para la conclusione. In avvio di recupero il Frosinone accorcia ulteriormente le distanze con Colley, che trova la rete del 2-3 con un destro al volo dal limite, sorprendendo Castagnini in uscita. Sembra non esserci più tempo, ma al quarantanovesimo è ancora Cichero a trovare, con un destro dal limite, il gol che vale il pareggio. La partita termina sul risultato di 3-3. Un punteggio giusto, che premia gli sforzi della squadra di mister Marini.

Under 18: Milan – Frosinone 4-1

Il Frosinone cade nella trasferta milanese contro il Milan. I giallazzurri escono sconfitti 4-1 dal “Puma House of Football” trovando il secondo ko consecutivo del 2026. Il match parte nel migliore dei modi per la squadra ospite, che approccia con la giusta mentalità mettendo in difficoltà la compagine allenata da Visconti. Alla prima occasione della giornata il Frosinone riesce a sbloccare il risultato a seguito di un corner: in area, tra la mischia, ad essere più scaltro sul pallone è Carpentieri che allunga la gamba quanto basta per metterla dentro. L’inerzia è a favore della squadra di Chierico che tiene alto il baricentro e prova a mettere in difficoltà i padroni di casa. Poco dopo la mezz’ora arriva il pareggio del Milan, che ha alzato il ritmo del gioco nei minuti finali della prima frazione: a sfuggire dalle marcature giallazzurre su calcio d’angolo è Petrone che salta più di tutti battendo l’estremo difensore Capanna. Si va negli spogliatoi sul pareggio. Al rientro il Milan approccia meglio e trova la rete del 2-1 su calcio di rigore: non sbaglia dal dischetto Battistini. Sembra aver accusato il colpo il Frosinone, che non riesce a reagire con i padroni di casa che prendono in mano il pallino del gioco e trovano il 3-1 con Petrone, autore di una doppietta. Al 13’ i giallazzurri, sotto di due gol, finiscono in dieci uomini per l’espulsione di Danieli. Nel finale, a chiudere definitivamente i conti per il Milan, ci pensa Zaramella al 48’ della ripresa: Frosinone che cercherà la prima vittoria del 2026 il prossimo weekend contro il Napoli.

Milan – Catalano, Mazzeo, Baldacchino (32’pt Carminati), Cisse (30’st Valenta), Mihai Vechiu, Pagliei (40’st Kurbegovic), Agresta, Dotta (40’st Grassini), Petrone (22’st Ibrahimovic), Samb (22’st Zaramella), Batistini (40’st Lupo). A disposizione: D’Errico. Allenatore: Visconti

Frosinone – Capanna, Mirenzi (18’st Castellani), Molina (28’st Colafrancesco), Boccanera, Reali (40’st Pierguidi), Danieli, Luzi (28’st Conti), Carfagna (40’st Millozzi), Carpentieri (18’st Ferranti), Menghini (28’st De Angelis), Bonanno (28’st Amelia). A disposizione: Serour Allenatore: Chierico

Marcatori: Carpentieri 8’pt (F), Petrone 33’pt e 5’st (M), Batistini 3’st (M), Zaramella 48’st (M)

Arbitro: Riahi di Lovere

Assistenti: Camporeale di Lodi e Huete Valdivia di Milano

Espulsi: al 13’st Danieli (F)

Ammoniti: Castellani, Danieli, Reali, Cisse

Under 17: Fiorentina – Frosinone 4-1

Il Frosinone non riesce a ribaltare il pronostico della vigilia ed esce sconfitto dal match sul campo della Fiorentina, che prosegue la propria rincorsa al primo posto confermandosi a due lunghezze dall’Empoli capolista. La formazione guidata da Guberti fa valere la propria qualità sin dalle prime battute e, dopo una decina di minuti, sblocca il risultato con la conclusione vincente di Croci, che trafigge Lombardo. I ciociari restano mentalmente dentro la partita e provano a proporsi in avanti quando ne hanno l’occasione, ma poco prima dell’intervallo i padroni di casa trovano il raddoppio: il tentativo di Ngagwu sorprende ancora l’estremo difensore giallazzurro per il 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa il copione non cambia. La Viola continua a gestire il possesso e a fare la partita, chiudendo virtualmente i conti con il tris firmato ancora da Croci, che realizza la sua doppietta personale. I ragazzi di Pica non si perdono d’animo e trovano la rete che accorcia le distanze con Marchetti, ma poco dopo arriva il definitivo 4-1: Chiti, entrato in campo da appena tre minuti, mette il sigillo finale sull’incontro.

Fiorentina – Tafi, Persico, Tosti (25’st Varesis), Bianchini (25’st Lucci), Corduneanu, Zemko, Giannoni (21’st Casamenti), Faye (1’st Ceccarini), Nwagwu, Croci (21’st Chiti), Del Giudice. A disposizione: Pinzani, Abrignani. Allenatore: Guberti

Frosinone – Lombardo (35’st Boianjicov), Grande, Oberti (24’st Adducci), Agostini (12’st Trulli), Anzidei, Esposito (35’st Di Battista), Danieli (24’st Ndao), Marchetti (12’st Bernardini), Pugliatti (12’st Castroreale), Taddei (35’st Casagrande), Valente (1’st Silvestri)

Allenatore: Pica

Marcatori: Croci 11’pt e 8’st (FI), Nwagwu 39’pt (FI), Marchetti 16’st (FR), Chiti 24’st (FI)

Arbitro: Ammannati di Firenze

Assistenti: Pellegrini di Prato e Luti di Livorno

Ammoniti: Silvestri

Under 16: Frosinone – Fiorentina 1-2

Il nuovo anno si apre senza punti per il Frosinone, ma la sfida del “Tintisona” di Paliano lascia indicazioni diverse rispetto al recente passato. Dopo la sosta, i giallazzurri mostrano un volto più ordinato e una maggiore solidità ed escono sconfitti 2-1 a testa alta contro la capolista Fiorentina. La gara si mette subito in salita: dopo appena quattro minuti la Viola sblocca il risultato con Bargellini. Il Frosinone, però, non si disunisce e risponde con personalità, trovando il pareggio poco più tardi grazie ad Andrea Fargnoli, bravo a finalizzare una delle prime vere iniziative offensive dei ciociari. L’equilibrio dura fino alla metà del primo tempo, quando Castagnoli riporta avanti la formazione viola. Il Frosinone resta in partita, prova a contenere la qualità degli avversari e va all’intervallo sotto di una sola rete.

Nella ripresa i ragazzi di Durante cercano di alzare il baricentro e di riaprire il match, ma la Fiorentina gestisce con maturità e colpisce nei momenti chiave riuscendo a portarsi a casa tre punti preziosi. Il Frosinone, nel prossimo weekend, sarà impegnato nella trasferta contro il Catanzaro.

Frosinone – Amato, Pacifico (23’st Ingiugno), Balan, Chiazzolla, Antonelli, Alfei, P. Fargnoli (23’st Falasconi), Germani (35’st Sisillo), Aversa, A. Fargnoli, Bernabucci (23’st Fares). A disposizione: Lorenzi, Cuello, Cesandri, Spirito, Cappelli. Allenatore: Durante

Fiorentina – Orlando, Cecchini (10’st Petrini), Savino (10’st Paris), Innocenti, Barbone, Lovari, Gobbo, Castagnoli (19’st Clemente), Bargellini (10’st Santomauro), Bernamonte (35’st Pera), Sharka (10’st Barzagli). A disposizione: Rosi, Valero. Allenatore: Cristiani

Marcatori: Bargellini 4’pt (FI), A. Fargnoli 11’pt (FR), Castagnoli 26’pt (FI)

Arbitro: Delfino di Roma 1

Assistenti: Tundo di Roma 2 e Martino di Roma 1

Under 15: Frosinone – Fiorentina 1-2

Inizia con rammarico il nuovo anno del Frosinone Under 15 di Alessandro Burtini che, tra le mura amiche, non riesce a dare continuità al vantaggio conquistato contro una Fiorentina di alto livello, in piena corsa per le posizioni di vertice del girone. I giallazzurri vengono rimontati tra la fine del primo tempo e la ripresa, al termine di una gara comunque equilibrata e giocata a viso aperto.

L’avvio è prudente da entrambe le parti, con le due squadre attente a non scoprirsi e più concentrate sull’organizzazione che sulla ricerca immediata della profondità. Il ritmo resta controllato e le occasioni scarse, ma nel finale di prima frazione il match si accende improvvisamente. A rompere l’equilibrio è Marcelli, bravo a portare in vantaggio il Frosinone e a premiare una fase positiva dei padroni di casa. La gioia, però, dura pochissimo: la Fiorentina reagisce immediatamente e trova il pareggio con Febbraro, ristabilendo l’equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’inerzia della gara cambia progressivamente. I toscani aumentano il possesso, prendono campo e fiducia, costringendo il Frosinone ad abbassare il baricentro. La pressione viola viene premiata dal gol che completa la rimonta: la conclusione di Floro Flores non lascia scampo ad Altibrandi e fissa il punteggio sull’1-2. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ai giallazzurri, fermi a quota 9 punti in classifica, ma che non cancella quanto di buono si è visto per larghi tratti della gara, soprattutto sul piano dell’atteggiamento e dell’equilibrio complessivo. Tra una settimana il Frosinone sarà atteso dalla prima trasferta del nuovo anno sul campo del Catanzaro: un impegno difficile, ma affrontabile con le certezze mostrate contro una delle squadre più forti del campionato.

Frosinone – Altibrandi, Fiorino, Fiorot, Della Rasa, C. Ioli, Coroneo, M. Ioli, Mauriello (1’st Agostini), Cretara (17’st Isidori), Marcelli (10’st Aurigemma) A disposizione: Rossi, Fulgenzi, Morabito, Pasquariello, Mechelli. Allenatore: Burtini

Fiorentina – Bai, Pistone (28’st Lazzeri), Tali, Innocenti, Febbraro, Latini, Taci (1’st Mastromei), Musah, Carpita (28’st Sorbini), Floro Flores (17’st Napoli), Mignemi. A disposizione: Brocchini, Haxhiraj, Perdoncin, Plepi, Mantu. Allenatore: Balestracci

Marcatori: Marcelli 33’pt (FR), Febbraro 35’pt (FI), Floro Flores 14’st (FI)

Arbitro: Prosperini di Aprilia

Assistenti: Iaboni di Frosinone e Parenti di Aprilia

