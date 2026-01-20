I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Cesena – Frosinone 2-1

Cesena – Nella prima giornata di ritorno del campionato di Primavera 1, il Frosinone è ospite allo Stadio “C.S. Romagna Centro” del Cesena. I giallazzurri hanno un avvio vivace con Raychev che già nei primi minuti accende la fascia con una potente accelerazione e prova a servire Barcella in area, ma Abbondanza legge bene l’azione e anticipa. Il Cesena risponde poco dopo con Galvagno, che tenta una spettacolare acrobazia trovando però un Rodolfo straordinario nel riflesso che vale il corner. La gara vive di fiammate: Colley si accende nell’uno contro uno e conclude sul primo palo senza fortuna. I romagnoli tornano a spingere approfittando di una leggerezza di Ndoye: Papa Wade va alla conclusione ma Rodolfo è ancora decisivo. Il Frosinone prova a reagire con Toci, che avanza palla al piede e calcia forte ma centralmente, senza creare problemi a Fontana. Su palla inattiva Barcella disegna un buon pallone per Ndow, che svetta ma non riesce a dare forza né precisione al colpo di testa. Con il passare dei minuti il Frosinone prende le misure, si compatta e limita un Cesena troppo altalenante nella manovra. Da corner i ciociari costruiscono una buona occasione con Ndow, che però spara alto col sinistro. In chiusura Marini pesca Papa Wade in area, ma Rodolfo domina ancora nel gioco aereo e allontana con i pugni.

Nella ripresa, parte forte il Cesena ma il Frosinone c’è e si fa vedere prima con Cichero che segna in un’azione di contropiede ma la rete viene annullata per fuorigioco. Passa un minuto e Barcella sfiora la rete del vantaggio con un destro potente calciato dal limite che però sfiora soltanto l’incrocio dei pali e termina sul fondo. La partita si accende improvvisamente al 58′ con un grave errore di Kebbeh: il suo retropassaggio corto spalanca la strada a Colley, che si avventa sul pallone e viene travolto da Fontana in uscita, episodio che porta al rigore per il Frosinone. Dal dischetto Cichero resta freddissimo, opta per il tocco sotto e firma il gol del sorpasso. Il Cesena però risponde immediatamente e trova il pareggio al 62′: sul calcio piazzato di Zamagni, Galvagno colpisce di testa, Rodolfo respinge ma non può nulla sulla ribattuta ravvicinata dello stesso attaccante. Due minuti più tardi il Frosinone ha l’occasione per riportarsi avanti con una giocata sensazionale di Barcella, che salta mezza difesa e serve Cichero a centro area, ma questa volta Fontana si riscatta e salva il risultato con un intervento decisivo in corner. Al 75′ il Cesena rimette la testa avanti grazie a Papa Wade, bravo ad attaccare il rimbalzo e a indurre all’errore Obleac, che lo travolge ingenuamente in area regalando il rigore. Dal dischetto Galvagno è implacabile: Rodolfo intuisce la traiettoria ma non riesce a intervenire, l’attaccante emiliano porta il risultato sul 2-1. Il Frosinone prova a rispondere ma il Cesena fa buona guardia su ogni occasione. Il risultato non cambia più, con il Frosinone che cade in casa del Cesena per 2-1.

Cesena – Fontana, Domeniconi, Zamagni (Dall’82’ Amadori), Galvagno, Papa Wade (dal 82′ Berti), Bertaccini, Marini (Dal 45′ Rossetti), Mattioli, Casadei (dal 10′ Kebbeh), Ribello, Abbondanza (dal 61′ Ridolfi). A disposizione: Gianfanti, Baietta, Zaghini, Lantignotti, Biguzzi. Allenatore: Campedelli.

Frosinone – Rodolfo, Lohmatov (Dall’83’ Buonpane), Obleac, Pelosi, Ndoye, Raychev, Toci (Dal 71′ Molignano), Ndow (Dall’83’ Mboumbou), Barcella, Cichero, Colley. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Pantano, Zorzetto, Diallo, Majdenic. Allenatore: Cinelli.

Arbitro : Michele Maccorin della sezione Pordenone

Assistenti : Giuseppe Bosco e Alessio Miccoli della sezione di Lanciano

Marcatori: 60′ Cichero (R), 61′ Galvagno, 76′ Galvagno (R)

Ammoniti: 37′ Abbondanza, 42′ Ndoye, 71′ Ndow

Under 18: Frosinone – Napoli 1-2

Beffa nel finale per il Frosinone Under 18, sconfitto 2-1 dal Napoli al campo “Dante Popolla” di Ceccano. La formazione di mister Odoacre Chierico gioca una gara generosa e rimane in partita fino all’ultimo respiro, ma viene punita al 91’, quando gli ospiti trovano la rete decisiva su calcio piazzato. L’avvio di gara è equilibrato, con il Frosinone attento in fase difensiva e pronto a ripartire. Il Napoli si rende pericoloso intorno alla metà del primo tempo e al 23’ trova il vantaggio con Favicchio, bravo a sfruttare l’assist di Anic e a battere Capanna. Poco prima, sullo 0-0, agli ospiti era stata annullata una rete allo stesso Favicchio per posizione di fuorigioco. La reazione giallazzurra è immediata: dopo appena tre minuti, il Napoli perde palla a centrocampo, l’azione prosegue e, dopo una prima respinta della difesa azzurra, Menghini trova la conclusione vincente dalla distanza che vale l’1-1 e riporta in equilibrio la sfida. Nella ripresa il Napoli prova a fare la partita, ma il Frosinone regge l’urto con ordine e carattere. Sale in cattedra Capanna, protagonista di diversi interventi decisivi che tengono il risultato in parità e alimentano le speranze dei padroni di casa. Nel finale la gara sembra indirizzata verso il pareggio, ma negli ultimi minuti succede di tutto. Al 90’ il Napoli resta in dieci uomini per l’espulsione di Esposito, ma nonostante l’inferiorità numerica trova il colpo decisivo. Al 91’ Rovetini, subentrato nella ripresa, calcia una punizione insidiosa: Capanna respinge, ma sulla ribattuta è Pignarosa, entrato da pochissimo, a farsi trovare pronto per il tap-in che vale l’1-2. Una sconfitta amara per il Frosinone, che resta penultimo in classifica a quota 13 punti, ma che esce dal campo con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Ora servirà ripartire dal carattere mostrato per affrontare al meglio i prossimi impegni.

Frosinone – Capanna, Boccanera (21’st Ferranti), Colafrancesco, Castellani, Pantano (45’st Pierguidi), Reali, Mirenzi (21’st Luzi), Carfagna, Carpentieri, Menghini (21’st Conti), Bonanno (38’st Carbonari). A disposizione: Serour, Millozzi, Coluzzi, Amelia.. Allenatore: Chierico

Napoli – Merone, Melnyk, Marotta, Anic (32’st Barbella), Marciano, Palomba, Favicchio (32’st Cambrini), Chiummariello (45’st Pignarosa), Iovine (25’st Rovetini), Esposito, De Stefano. A disposizione: Pugliese, Capozzoli, Lieto, Santella, Colurciello. Allenatore: Fusaro

Marcatori: Favicchio 24’pt (N), Menghini 27’pt (F), Pignarosa 46’st (N)

Arbitro: De Paolis di Cassino

Assistenti: Ciufoli di Albano Laziale e Fiore di Roma 1

Ammoniti: Pantano, Carfagna, Carpentieri, De Stefano, Cambrini

Under 17: Frosinone – Roma 1-3

La Roma fa la voce grossa al “Dante Popolla” di Ceccano e supera 1-3 il Frosinone, conquistando tre punti pesanti in chiave classifica. Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Pica, che mostrano carattere soprattutto nel finale ma non riescono a muovere la graduatoria. L’approccio degli ospiti è deciso sin dalle prime battute: la squadra allenata da Toti imposta un ritmo alto e una pressione costante, occupando stabilmente la metà campo giallazzurra. Il Frosinone fatica a uscire e a prendere fiato e, dopo appena 8’, la Roma passa in vantaggio. Da una rimessa laterale dei padroni di casa nasce un’ingenuità difensiva: Proietti è il più rapido a inserirsi al centro dell’area e davanti a Lombardo non sbaglia, firmando lo 0-1. I giallorossi continuano a spingere, impegnando in più occasioni l’estremo difensore ciociaro. Al 20’ arriva anche il raddoppio: Corredera trova lo spazio giusto e batte nuovamente Lombardo, mettendo la gara in salita per il Frosinone. Nei minuti finali del primo tempo i padroni di casa provano a pungere in ripartenza, ma la retroguardia romanista si dimostra compatta e attenta.

In avvio di ripresa la Roma colpisce ancora: alla prima conclusione del secondo tempo è ancora Corredera a trovare la via del gol, calciando con forza e precisione per lo 0-3. Intorno al 20’ della seconda frazione i ritmi si abbassano, complice anche la girandola dei cambi, con la Roma che gestisce il triplo vantaggio. Nel finale, però, emerge l’orgoglio del Frosinone. I cambi danno nuova energia ai giallazzurri, che aumentano la pressione e iniziano a rendersi pericolosi. La spinta viene premiata con il gol dell’1-3: Di Battista, ben appostato al centro dell’area, conclude a botta sicura e riapre la sfida. I padroni di casa ci credono e sfiorano anche il 2-3 poco dopo, quando in area nasce un batti e ribatti risolto dall’intervento decisivo di Saviano, bravo a spazzare via il pericolo sul tiro di Pugliatti. La Roma porta a casa la vittoria, il Frosinone esce sconfitto ma con segnali di reazione importanti nella parte finale del match.

Frosinone – Lombardo, Di Battista, Oberti (37’st Amelia), Agostini (11’st Bernardini), Trulli (26’st Cappelli), Esposito, Danieli, Marchetti (26’st Valente), Castroreale, Taddei (37’st Casagrande), Giurdanella (11’st Pugliatti). A Disposizione: Boianjicov, Anzidei. Allenatore: Pica

Roma – Kilvinger (35’st Mastrocinque), Liturri (35’st Susin), Florio, Cioffi, Proietti, Saviano, Martellucci (35’st Rialti), Di Mascio, Romero Corredera (8’st Galieti), Guaglianone (15’st Perrotta), Russo (15’st Milocco). Allenatore: Toti

Marcatori: Proietti 23’pt (R), Corredera 28’pt, 4’st (R), Di Battista 35’st (F)

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Assistenti: Venturini di Ostia Lido e Agostino di Roma 1

Ammoniti: Susin, Perrotta

Under 16: Catanzaro – Frosinone 2-3

Dopo due sconfitte consecutive torna a sorridere il Frosinone, che espugna il campo del Catanzaro al termine di una gara intensa, combattuta e decisa soltanto nei minuti di recupero. In Calabria finisce 2-3, con i giallazzurri capaci di reagire a una rimonta subita e di portare a casa il primo successo del 2026. L’approccio della squadra di Durante è subito quello giusto. Il Frosinone parte forte e sblocca immediatamente la gara grazie a un calcio di rigore procurato da Aversa e trasformato con freddezza da Fargnoli, che indirizza la sfida sui binari giallazzurri. Nonostante un terreno di gioco reso pesante dalle condizioni meteo, i ciociari mantengono il controllo della gara, dominando il primo tempo per intensità e qualità del gioco. Il raddoppio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Aversa svetta più in alto di tutti e con un preciso colpo di testa firma lo 0-2, premiando una prima frazione interpretata con grande personalità. Nella ripresa cambia il volto della gara. Il Catanzaro alza il baricentro e introduce una reazione veemente, fatta di duelli, contrasti e palloni lunghi. Al 20’ i padroni di casa accorciano le distanze proprio su un lancio dalle retrovie, finalizzato con un colpo di testa che riapre il match. Il Frosinone non rinuncia ad attaccare e va vicino al terzo gol in più occasioni con Aversa, Fargnoli e Massarut, ma senza riuscire a chiudere la partita. Il clima resta acceso e al 36’ il Catanzaro rimane in inferiorità numerica: espulsione per Le Rose, punito con il rosso dopo una testata ai danni di Ingiugno. Nonostante l’uomo in meno, i calabresi trovano il pareggio al 39’, ancora una volta sugli sviluppi di un colpo di testa, riportando clamorosamente la gara in equilibrio. Quando il pareggio sembra ormai scritto, il Frosinone trova la forza per un ultimo assalto. Al secondo minuto di recupero Aversa si invola in contropiede, resta freddo davanti al portiere e deposita in rete il pallone del definitivo 2-3, scatenando l’esultanza giallazzurra.

Catanzaro – Celi, Provenzano, Scarfone, Ombrello (9’st Rizzuto), Ammirato, Le Rose, Barbarino, Monterosso (23’st Guaglianone), Mercurio, Arone, Pulito (31’st Nigro). A disposizione: Iarrera, Pisano, Sconosciuto, Rizzo, Molonia, Caputo. Allenatore: Augusto

Frosinone – Amato, Frara, Balan (9’st Cesandri), Chiazzolla, Cuello, Alfei, P. Fargnoli (9’st Antonelli), Germani (9’st Massarut), Aversa, A. Fargnoli (23’st Pacifico), Bernabucci (31’st Ingiugno).A disposizione: Lorenzi, Fares, Falasconi, Sisillo Allenatore: Durante

Marcatori: Fargnoli 6’pt (F), Aversa 18’pt e 41’st (F), Barbarino 18’st (C), Ammirato 39’st (C)

Arbitro: Procopio di Soverato

Assistenti: Portolesi di Catanzaro e Guerriero di Roma 1

Espulsi: 38’st Le Rose (C)

Ammoniti: Rizzuto, Fargnoli, Aversa, Cuello, Balan, Arone, Le Rose

Under 15: Catanzaro – Frosinone 2-1

Il Catanzaro continua a coltivare il sogno playoff e supera di misura il Frosinone, imponendosi 2-1 al termine di una gara combattuta e condizionata dalle difficili condizioni del terreno di gioco. Per la formazione di Alessandro Burtini arriva la seconda sconfitta consecutiva del 2026, al termine di una prestazione generosa ma non premiata dal risultato. L’avvio di gara è subito complicato per i giallazzurri: sotto una pioggia battente e su un campo reso pesante, al 4’ del primo tempo il Catanzaro passa in vantaggio dal dischetto. Coroneo commette fallo in area e Giacobbe è freddo nella trasformazione, portando avanti i padroni di casa. La reazione del Frosinone, però, è immediata. Al 7’ una rapida azione offensiva porta a un traversone laterale sul quale D’Agostini viene agganciato in area: anche in questo caso l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Aurigemma non sbaglia e ristabilisce l’equilibrio. La gara prosegue a viso aperto, con entrambe le squadre intenzionate a giocarsela senza risparmio. Al 14’ è ancora Aurigemma a rendersi pericoloso, sfiorando la doppietta personale. Il Catanzaro, però, trova il nuovo vantaggio al 19’: conclusione dalla distanza che sorprende la difesa ciociara e vale il 2-1. Nella ripresa il match si trasforma in una vera battaglia a centrocampo. I ritmi restano alti, i duelli si moltiplicano e le due squadre provano a colpirsi anche attraverso qualche aggiustamento tattico. Il Frosinone cerca con insistenza la via del pareggio, ma senza riuscire a trovare lo spunto decisivo. Nel finale i giallazzurri restano anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Coroneo, che rende ancora più difficile l’assalto conclusivo. Il Catanzaro riesce così a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti pesanti che gli permettono di restare a ridosso delle prime posizioni. Per il Frosinone arriva invece uno stop che chiude il ciclo prima della sosta di campionato, utile ora per riordinare le idee e preparare al meglio il ritorno in campo, previsto contro il Pescara.

Catanzaro – Androsky, Pugliese, V. De Fazio, Iorio, Vumbaca, Lopreiato, Giacobbe (11’st Brescia), De Dio, Sorce, Malaspina (24’st L. De Fazio), Palermo (24’st Vetere) A disposizione: Sciamarella, Marullo, Doria, Alfieri, Tempestini, Galloro. Allenatore: Gemelli

Frosinone – Rossi, Coroneo, Morabito (1’st Fiorot), Della Rasa (32’st Fulgenzi), Pasquariello (24’st Mechelli), C. Ioli, M. Ioli, Aurigemma, Cretara (32’st Mauriello), Agostini (11’st Marcelli) A disposizione: Altibrandi, Isidori, Galli Allenatore: Burtini

Marcatori: Giacobbe 14’pt (C), Aurigemma 17’pt (F), Sorce 12’st (C)

Arbitro: Procopio di Soverato

Assistenti: Portolesi di Catanzaro e Guerriero di Roma 1

Espulsi: Coroneo (F)

Ammoniti: Aurigemma, Ioli