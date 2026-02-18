I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Cremonese – Frosinone 2-1

La Cremonese parte con grande intensità e dopo appena un minuto costringe Rodolfo a un intervento decisivo su una conclusione al volo dalla destra. Il Frosinone fatica a uscire dalla pressione iniziale degli avversari, ma resta in partita e prova a reagire con Befani, ma la conclusione non fa male alla retroguardia avversaria. La Cremonese si rende pericolosa in contropiede con un tre contro tre, ma Ndoye salva tutto con un intervento provvidenziale. Poco dopo Colley spreca una buona occasione calciando fuori dal centro dell’area, anche se c’è una leggera deviazione. Befani si mette in mostra saltando l’uomo e conquistando un altro calcio d’angolo; sugli sviluppi Schietroma prova la conclusione, ancora deviata in corner. Majdenic sfiora il gol con un tiro da fuori, salvato sulla linea da un difensore di testa. Nel finale di primo tempo Befani crea ancora pericoli sulla fascia ma il suo destro è troppo centrale. Nel finale di primo tempo la Cremonese va vicinissima al vantaggio con una clamorosa doppia occasione: prima Faye calcia a colpo sicuro ma centra un compagno, poi la palla carambola sul palo. Le ultime azioni non cambiano il risultato, si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con lo stesso copione del primo tempo: ritmo alto e tanta voglia di incidere, ma poca concretezza sotto porta. Al cinquantaduesimo Schietroma sfonda e serve Gori in area, il suo tiro viene murato e la palla arriva a Majdenic che prova il piazzato sfiorando il palo alla destra di Cassin. Tre minuti dopo arriva il vantaggio dei Ciociari: da corner nasce una mischia, Gori tenta la mezza rovesciata, Cassin respinge ma l’attaccante è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare lo 0-1. Al sessantacinquesimo i giallazzurri sfiorano il raddoppio con una clamorosa doppia occasione: Colley colpisce il palo in profondità, sulla ribattuta Befani disegna un destro a giro che si stampa sulla traversa. La partita resta apertissima: Schietroma prova ancora il tiro a giro senza trovare la porta, mentre Rodolfo si rende protagonista di un errore in impostazione che per poco non costa caro, salvo poi rimediare. All’ottantasettesimo Herzuah crossa dalla sinistra e Kaba, dimenticato sul secondo palo, insacca l’1-1. Sembra finita, ma nei quattro minuti di recupero arriva la beffa: al novantatreesimo Lickunas trova il 2-1 e completa la rimonta della Cremonese, lasciando i Ciociari a mani vuote dopo essere stati a lungo in vantaggio.

Cremonese – Cassin, Patitucci (Dal 63′ Herzuah), Ragnoli (dal 79′ Lamorte), Faye (Dal 79′ Kaba), Marino, Frey, Biolchi, Marsi, Gashi (dal 63′ Lickunas), Prendi, Bassi. A disposizione: Novati, Pancini, Lubrano, Murante, Stefani, Paganotti, Jenzeri. Allenatore: Pavesi

Frosinone – Rodolfo, Obleac (dall 84′ Diallo), Pelosi, Ndoye, Buonpane (dal 63′ Luchetti), Schietroma (dall’85’ Jobe), Majdenic, Toci (dal 73′ Molignano), Befani, Colley, Gori (Dall’84’ Cichero). A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, Luchetti, Fiorito, Zorzetto, Mboumbou. Allenatore: Cinelli

Marcatori: 55′ Gori, 86′ Kaba, 92′ Lickunas

Ammoniti: 2’ Obleac, 56′ Gashi, 64′ Ndoye

Arbitro: Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea

Assistenti: Matteo Taverna e Manuel Cavalli della sezione di Bergamo

Under 18: Frosinone – Cesena 3 – 1

L’avvio di partita vede i giallazzurri contratti e poco lucidi, con il Cesena più intraprendente nelle prime fasi. Al 9’ del primo tempo gli ospiti passano infatti in vantaggio grazie alla rete di Tonti che firma lo 0-1. La reazione dei ragazzi è però immediata. Il Frosinone cresce con il passare dei minuti, ritrovando ordine e intensità, e al 25’ del primo tempo arriva il pareggio grazie a Menghini. Nel finale della prima frazione i giallazzurri completano la rimonta: al 43’ Danieli A. si procura un calcio di rigore e dal dischetto Carpentieri è impeccabile, portando il Frosinone sul 2-1 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa il Cesena prova ad aumentare la pressione alla ricerca del pareggio, ma la squadra di casa gestisce la gara con grande attenzione e compattezza, soprattutto in fase difensiva. Il Frosinone si dimostra ordinato, concedendo poco agli avversari e ripartendo con efficacia. Nel finale, al 43’ del secondo tempo, arriva il gol che chiude definitivamente il match: su un’azione di contropiede Luzzi firma il 3-1, mettendo al sicuro il risultato. Nei minuti conclusivi i giallazzurri amministrano il vantaggio con personalità, portando a casa una vittoria meritata, frutto di carattere, organizzazione e capacità di reagire alle difficoltà iniziali.

Frosinone – Di Giosia, Boccanera, Pierguidi, Castellani, Reali, Colafrancesco (19’ st Luzi), Mirenzi, Ceesay (36’ st Millozzi), Carpentieri (36’ st Carbonari), Menghini, Danieli A (19’ st Conti). A disposizione: Capanna, Di Giuseppe, Danieli L., De Angelis, Amelia. Allenatore: Chierico.

Cesena – Dorigo, Zanghini (46’ st Petito), Cenerelli (37’ st Giunchi), Pezzi (46’ st Palladino), Laghi, Gasperini (46’ st Cimatti), Malafronte (15’ st Casadei M.), Casadei E. (46’ st Mengoni), Tonti, Frisoni (37’ st Scapoli), Moretti (15’ st Ricci). A disposizione: Giunti Allenatore: Zanetti.

Marcatori: Tonti (C), Menghini (F), Carpentieri (F), Luzi (F).

Arbitro: Ventrone della sezione di Roma 1

Assistenti: Silvano della sezione di Civitavecchia, Elisino della sezione di Ostia Lido.

Ammoniti: 24’ st Castellani.

Under 17: Frosinone – Catanzaro 1 – 1

Avvio di gara deciso per il Frosinone, che fin dai primi minuti impone un pressing alto e continuo, portando pressione su ogni pallone e creando diverse situazioni pericolose nell’area del Catanzaro. Il primo squillo arriva da un’azione sviluppata sulla corsia destra: Oberti mette un pallone insidioso in area, ma Silvestri viene anticipato all’ultimo e la difesa ospite si rifugia in calcio d’angolo. Poco dopo è Valente a tentare l’iniziativa personale, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Al 9’ grande occasione per Pugliatti: il centrocampista parte da centrocampo, si libera della marcatura e converge verso la porta, lasciando partire un diagonale che si stampa sul palo esterno. Il Catanzaro risponde al 20’ con una conclusione dalla distanza del numero 9, ma la difesa ciociara è attenta e devia il pallone in calcio d’angolo. Alla mezz’ora arriva un’altra azione di grande qualità dei ragazzi di Pica: rapida transizione offensiva con Bernardini che serve al millimetro Silvestri; l’attaccante incrocia la conclusione, ma il portiere ospite blocca a terra.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per i giallazzurri: al 2’ Bernardini, ben servito in area da Taddei, si smarca dalla marcatura e deposita il pallone alle spalle del portiere per l’1-0 ciociaro. Al 15’, però, sull’unica vera azione costruita dal Catanzaro, il numero 9 ospite trova il pareggio con una conclusione ravvicinata. Al 20’ l’episodio che cambia l’inerzia del match: su una ripartenza avversaria Lombardo atterra l’avversario e viene espulso. Nonostante l’inferiorità numerica, il Frosinone non rinuncia a giocare, continua a pressare alto e concede pochissime giocate agli avversari. Al 37’ arriva anche la seconda espulsione per gli ospiti, con Qosia che lascia il campo per doppia ammonizione. Nel finale i giallazzurri vanno vicinissimi al gol vittoria: sui piedi di Castroreale capita una grande occasione, con il giocatore bravo a smarcarsi in area, ma decisivo è il recupero di un difensore catanzarese che gli toglie il pallone proprio al momento della conclusione. Nei minuti conclusivi ci provano anche Casagrande e Agostini, senza però riuscire a cambiare il risultato.

Frosinone – Lombardo, Di Battista, Oberti (38’ st Amato) , Bernardini (38’ st Agostini), Anzidei (30’ pt Marchetti), Di Giuseppe, Danieli (38’ st Casagrande), Taddei (38’ st Pacifico), Silvestri, Valente (15’ st Esposito), Pugliatti (15’ st Castroreale). A disposizione: Monaldi, Ndao. Allenatore: Pica.

Catanzaro – Maiolino, Qosia, Farago’, Drago (31’ st Catania), Castro Rombola’, Longo, Panelli (38’ st Parentela) , Bruno, D’Ippolito, Severino (23’st Arone), Loria. A disposizione: Gisotti, Liotti, Zangari, Surace, Elia, Ammirato. Allenatore: Facciolo.

Marcatori: 7’ st Bernardini (F), 16’ st D’Ippolito (C)

Arbitro: Tomassini della sezione di Aprilia

Assistenti: Fiore della sezione di Roma 1, Bac della sezione di Tivoli.

Ammoniti: 2’ st Drago, 27’ st Panelli, 29’ st Qosia, 37’ st Qosia, 45’ st D’Ippolito.

Espulsi: 20’ st Lombardo, 37’ st Qosia

Under 16: Lazio – Frosinone 2 – 0

L’avvio di primo tempo vede i padroni di casa partire con maggiore intensità, prendendo in mano il pallino del gioco nei primi minuti. Con il passare del tempo, però, la partita si riequilibra e il Frosinone riesce a contenere le iniziative biancocelesti. Il vantaggio della Lazio arriva in contropiede: azione rapida e ben costruita dei biancocelesti che sfruttano lo spazio concesso e depositano il pallone in rete. La reazione del Frosinone è immediata e concreta: nel giro di pochi minuti i giallazzurri vanno vicinissimi al pareggio, prima colpendo un palo e successivamente una traversa, sfiorando in due occasioni il momentaneo 1-1.

Nella ripresa, al 53’, arriva il raddoppio della Lazio, che chiude l’azione con precisione trovando la rete del 2-0 con Elena. Il Frosinone non smette di lottare e continua a costruire occasioni interessanti, senza però riuscire a riaprire il match. Dopo novanta minuti di gioco, la gara si conclude sul risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa.

Lazio – Ferrari, Passardi (38’ pt Monti M.), Tocci, Ricci Gab (58’ st Schettini), Ricci Gia, Monti D. (1’ st Paganini), Salvati (78’ st Tolomeo), Grisari (78’ st Rizzo), Mistretta (58’ st Scrofani), Elena, Sulaj. A disposizione: Palombi, Casali, Incerti. Allenatore: Lombardi.

Frosinone – Amato, Frara (22’ st Antonelli), Balan, Chiazzolla, Cuello, Alfei, Fargnoli, Germani (14’ st Ingiugno), Aversa (22’ st Bernabucci), Fargnoli A (25’ st Cesandri), Massarut (20’ st Sisillo). A disposizione: Lorenzi, Fares, Cappelli, Falasconi. Allenatore: Durante.

Marcatori: 8’ Elena, 51’ Elena.

Arbitro: Iacovelli della sezione di Roma 1.

Assistenti: Notaro della sezione di Roma 1, Forciniti della sezione di Roma 1.

Ammoniti: Alfei

Under 15: Lazio – Frosinone 3 – 0

Approccio alla gara da dimenticare per il Frosinone, che nei primi minuti soffre l’intensità dei padroni di casa e concede campo alla Lazio. Nonostante un avvio complicato, la squadra giallazzurra riesce comunque a creare tre nitide occasioni da gol: la più clamorosa capita sui piedi di Aurigemma, che si ritrova a tu per tu con il portiere biancoceleste ma conclude da pochi passi trovando la pronta risposta dell’estremo difensore avversario. A sbloccare il match è la Lazio con una conclusione dalla distanza di Pellegrino, che trova l’angolo giusto e porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio arriva poco dopo sugli sviluppi di una palla rimpallata: la sfera colpisce il palo opposto e sorprende il portiere giallazzurro, che non riesce a intervenire.

Nella ripresa il Frosinone prova a cambiare passo e ad alzare il baricentro, spingendo con maggiore convinzione nella metà campo avversaria. L’impegno e la volontà non mancano, ma la difesa biancoceleste regge e non concede lo spiraglio giusto per riaprire la gara. Il definitivo 3-0 per i padroni di casa arriva nei minuti finali su calcio di punizione: il portiere respinge la prima conclusione, ma sulla ribattuta i biancocelesti sono i più rapidi ad avventarsi sul pallone e a depositarlo in rete da due passi, chiudendo così l’incontro.

Lazio – Frattallone, Scarabotti, Contestabile, Interlandi, Boveri, Kerxhaliu, Girotti, Morresi (1’ st Bacchi), Coppola, Pellegrino, Caputo (1’ st Radu). A disposizione: Allenatore: Fazi.

Frosinone – Rossi, Fiorino (1’ st La Gamba), Fiorot (30’ st Morabito), Della Rosa (1’ st Mechelli), Coroneo, Ioli M. (30’ st Isidori), Ioli C., Pianigiani (15’ pt Marchetti), Aurigemma (20’st Marcelli), Cretara (30’ st Pasquariello), Galli (1’ st Mauriello). A disposizione: Quaglia, Marcelli. Allenatore: Burtini.

Marcatori: 6’ Pellegrino (L) , 22’ AG (F), 80’ Bacchi (L).

Arbitro: Servidio della sezione di Roma 1

Assistenti: Cigliano della sezione di Roma 2, Carozza della sezione di Albano Laziale.

Under 14 Pro: Benevento – Frosinone 1 – 1

Nel primo tempo i giallazzurri approcciano la gara con personalità, tenendo bene il campo e mostrando una buona organizzazione di gioco. La partita è intensa e combattuta, con gli uomini di mister Scala attenti in fase difensiva e propositivi nel palleggio, anche se non si registrano occasioni da rete particolarmente pericolose da entrambe le parti.

Nella ripresa il Frosinone trova il meritato vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo: Savo disegna una traiettoria precisa dalla bandierina e Ciocci, ben appostato, stacca di testa sulla linea di porta insaccando il pallone alle spalle del portiere avversario. I giallazzurri continuano a spingere e vanno vicini al raddoppio con una grande occasione che avrebbe potuto indirizzare definitivamente il match sullo 0-2. Il Benevento, però, riesce a ristabilire la parità dal dischetto: Pinto è freddo dagli undici metri e trasforma il calcio di rigore che vale l’1-1. Nel finale il Frosinone ha ancora l’opportunità di riportarsi in vantaggio, ma Limardi manca di poco la conclusione vincente da posizione favorevole.

Benevento – Boccia, Fortunato, Caruso, Fedele, Russo (33’ st Settanni), Troiano, Vernillo, Pinto, Corrado (4’ st Cirillo), Mastrovito, Canzano (20’ st Sirico). A disposizione: Parisi, Del Vecchio, Imbembo, Saadaoui, Costantino, Cariati. Allenatore: Grande.

Frosinone – Evangelista, Santoro (21’ st Mizzoni), Reali, De Lellis, Cuzzocrea, Ciocci, Grieco (18’ st Stieven), Savo, Limardi (21’ st Paniccia), Mele (9’ st Arduini), Caringi (9’ st Fraioli). A disposizione: Santana. Pisano, Ottaviani, Scacchi. Allenatore: Scala.

Marcatori: 46’ Ciocci (F), 53’ Pinto (B).

Arbitro: D’Aurio della sezione di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: 57’ Fedele.

Under 14 Elite: Trastevere – Frosinone 2-1

Parte con il piede giusto il Frosinone al Trastevere Stadium, rendendosi subito pericoloso con due nitide occasioni da gol a tu per tu con il portiere avversario. La prima conclusione si infrange sul palo, mentre la seconda viene neutralizzata dall’estremo difensore locale. I giallazzurri continuano a spingere con buon ritmo e personalità, concedendo pochissimo alla formazione di casa. A fine primo tempo, viene annullato alla squadra ospite un gol per posizione di fuorigioco. Le squadre vanno così al riposo sullo 0-0, con il Frosinone padrone del campo per intensità e qualità di gioco.

Nella ripresa il match si sblocca: i giallazzurri trovano il vantaggio grazie a un’autorete della squadra avversaria. Il pareggio del Trastevere arriva poco dopo su un’iniziativa centrale, in cui una disattenzione della retroguardia giallazzurra consente all’attaccante avversario di presentarsi a tu per tu con il portiere e insaccare. Nel finale al 1′ di recupero l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un presunto tocco di mano in area. De Matteis è straordinario nel respingere il penalty, ma sul prosieguo dell’azione il Trastevere riesce comunque a trovare il gol vittoria sugli sviluppi di un cross.

Trastevere – Lawrence, Saraceni, Cristian (35’ st Salvatori), Diodati M (10’ st Guerra), Mongardi, Antonini (16’ st Fiorentini), Diodati F., Spurio, Trignano, Battista, Scotti. A disposizione: Bovo, Ciampalini, Mezzanotte, Angelosanto. Allenatore: Tiberti.

Frosinone – De Matteis, Ciotoli (28’ st Limardi), De Benedictis, Savo, Falappa, Ciocci, Alfieri (14’ st Caringi), Stieven, Mele (22’ st Cicero), Giustini, Arduini (22’ st Tosoni). A disposizione: Vetere, Di Iesu, Moretti, Gibertini, Venturini. Allenatore: Porcella.

Arbitro: Ghiuzan Cristian Octavian della sezione di Ciampino

Ammoniti: 53’ Fiorentini, 73’ Tosoni, 73’ Ciocci, 73’ Allenatore Porcella.

Espulsioni: 73’ Giustini