I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Frosinone – Inter 5-4

Primo tempo ricco di emozioni per la Primavera giallazzurra, che chiude i primi 45 minuti avanti 3-2 contro l’Inter al termine di una frazione giocata con intensità, qualità e grande personalità. La gara si sblocca dopo appena un minuto: cross teso in area, Toci è bravissimo a spizzare di tacco sul primo palo e sul secondo arriva Gori che insacca l’1-0 facendo esplodere l’entusiasmo giallazzurro. Il Frosinone continua a spingere e al 3’ costruisce un’altra grande occasione con lo scambio rapido tra Colley e Molignano: la conclusione dell’attaccante trova la pronta risposta del portiere nerazzurro che devia sul palo prima che il pallone termini in angolo. La pressione dei ragazzi di casa viene premiata all’8’, quando un lancio lungo pesca ancora Gori a campo aperto: l’attaccante salta il portiere con freddezza e deposita in rete il pallone del 2-0. È un avvio travolgente dei giallazzurri, che all’11’ sfiorano anche il tris con Befani, il cui tiro a giro dal limite viene deviato in angolo dall’estremo difensore ospite. Con il passare dei minuti l’Inter prova a riorganizzarsi e al 30’ accorcia le distanze con Della Mora, abile a sfruttare un rimpallo in area e a battere con forza il portiere giallazzurro per il 2-1. Il Frosinone però reagisce con maturità e al 36’ trova il terzo gol: cross preciso di Befani che attraversa tutta l’area, Colley inventa una giocata di tacco che sorprende la difesa nerazzurra e vale il 3-1. Nel finale di tempo l’Inter riesce nuovamente a rientrare in partita al 41’, quando un cross dalla destra trova Pinotti pronto a battere Rodolfo da pochi passi per il 3-2. Termina cosi la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre subito con il quarto gol del Frosinone: al 3’ cross da calcio d’angolo, indecisione del portiere nerazzurro e pallone che resta in area dove Luchetti è il più rapido di tutti a insaccare il 4-2. I ragazzi giallazzurri continuano a spingere e all’8’ conquistano un calcio di rigore per un fallo su Colley: dal dischetto si presenta Gori che realizza con freddezza firmando la sua tripletta personale e portando il risultato sul 5-2. L’Inter però non si arrende e all’11’ accorcia le distanze con Williamson, bravo a inserirsi in contropiede e a superare Rodolfo. Due minuti più tardi arriva anche il 5-4: altro contropiede nerazzurro, tiro di Pinotti ribattuto e lo stesso attaccante è il più lesto a ribadire in rete. La gara si riapre completamente e negli ultimi minuti è forcing ospite, con la difesa del Frosinone chiamata a stringere i denti. Nonostante l’inferiorità numerica nel finale, con i giallazzurri costretti a chiudere in nove uomini, la squadra regge con compattezza e spirito di sacrificio. Al 43’ è decisivo Rodolfo, autore di un autentico miracolo su Pinotti che salva il risultato. Dopo un recupero vissuto con il fiato sospeso, il Frosinone può esultare: finisce 5-4, una vittoria di carattere e determinazione che premia il cuore dei ragazzi giallazzurri.

Frosinone – Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Ndoye, Buonpane, Molignano (dal 17′ Schietroma), Majdenic (dal 21’st Zorzetto), Toci, Befani, Gori (Dal 27’st Diallo), Colley. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, De Filippis, Cichero, Fiorito, Ceesay, Jobe, Mboumbou. Allenatore: Cinelli

Inter – Ferronato, Della Mora, Pinotti, El Mahboubi, La Torre (Dal 43’st Virtuani), Nenna (dal 1’st Ballo), Mancuso, Vukoje, (Dal 14’st Mosconi) Williamson, Carrara (Dal 1’st Cerpelletti), Jakirovic (dal 14’st Peletti). A disposizione: Taho, Morello, Conti, Bovio, Konteh, Grisoni Fasana. Allenatore: Carbone

Marcatori: 2’pt Gori, 8’pt Gori, 30’pt Della Mora, 36’pt Colley, 41’pt Pinotti, 3’st Luchetti, 10’st Gori (R), 11’st Williamson, 13’st Pinotti

Ammoniti: 25’pt Molignano, 19’st Toci, 23’st El Mahboubi, 23’st Ndoye, 42’st Rodolfo

Espulsi: 25’st Ndoye

Arbitro: Ciro Aldi della sezione di Lanciano

Assistenti: Giuseppe Bosco della sezione di Lanciano e Domenico Lombardi della sezione di Chieti

Under 18: Lazio – Frosinone: 4 – 1

L’approccio iniziale dei ragazzi giallazzurri non è dei migliori e la Lazio, già nei primi minuti trova il vantaggio al 7’: una disattenzione difensiva permette a Mecozzi di sbloccare il match. Dopo il gol subito, il Frosinone cresce e inizia a macinare gioco, costruendo buone occasioni soprattutto con Ceesay, per due volte vicino al pareggio, e con Carpentieri. In questa fase i ragazzi di Chierico tengono il pallino del gioco e mostrano personalità, ma nel finale di primo tempo un’ulteriore disattenzione difensiva consente alla Lazio di raddoppiare: è Boccardelli a firmare il 2-0 con cui si va al riposo.

Nella ripresa nonostante un prolungato possesso palla, il Frosinone fatica a creare vere occasioni da rete e la Lazio ne approfitta trovando il 3-0 ancora con Boccardelli, che realizza la doppietta personale. Al 69’ arriva il gol dei giallazzurri: Carpentieri è freddo dal dischetto e trasforma il calcio di rigore che vale il 3-1. Nei minuti finali, però, in pieno recupero, la Lazio chiude definitivamente i conti con la rete del 4-1 siglata da Lombardi.

Lazio – D’Alessio, Buonafede, Macerata, Dragotto, Margheri, Avram (91’ st Ferrante), Zangari (60’ st Castelli), D’Agostino (75’ st Cassani), Mecozzi (75’ st Polinari), Noto (60’ st Di Claudio), Boccardelli (60’ st Lombardi). A disposizione: Giuliani, Morelli, Palancica. Allenatore: Perrotti.

Frosinone – Capanna, Mirewnzi (81’ st Danieli L.), Pierguidi (68’ st Colafrancesco), Castellani, Boccanera (81’ st Di Giuseppe), Reali, Jobe, Ceesay (60’ st Danieli A.), Carpentieri, Menghini (60’ st Conti), Luzi (60’ st De Angelis). A disposizione: Serour, Millozzi, Carbonari. Allenatore: Chierico.

Marcatori: Mecozzi (L), Boccardelli (L), Boccardelli (L), Carpentieri (F), Lombardi (L).

Arbitro: Cornel Pal D della sezione di Roma 1.

Assistenti: Amato della sezione di Aprilia, Calce della sezione di Cassino.

Under 16: Frosinone – Lecce: 0 – 2

Il primo tempo è sottotono per i giallazzurri. Il Lecce aggredisce il match fin dalle prime battute, ripartendo con grande velocità soprattutto sugli esterni e arrivando con continuità alla conclusione. Il vantaggio dei padroni di casa nasce da una punizione dai 25 metri: il numero 7 calcia in maniera impeccabile e sorprende il portiere del Frosinone Calcio. I leccesi sfiorano il raddoppio in altre due occasioni, colpendo prima un palo ancora con il numero 7 e poi una traversa con il numero 11.

Nella ripresa l’atteggiamento dei giallazzurri cambia radicalmente. Il Frosinone prende campo e chiude il Lecce nella propria area di rigore, costruendo diverse opportunità da gol. I padroni di casa provao a rispondere con un’occasione per Ingiugno, ma il portiere avversario devia il pallone fuori. Nonostante la pressione e il buon volume di gioco, però, le occasioni create non si trasformano nel gol del pareggio. A dieci minuti dalla fine arriva l’episodio che chiude il match: ripartenza del Lecce, con il numero 7 che scappa in velocità; il portiere del Frosinone riesce inizialmente a intervenire, ma sulla seconda conclusione l’attaccante trova la via della rete. Nel finale arriva anche l’espulsione per Antonelli, che ferma fallosamente Cipressa lanciato in solitaria verso la porta: l’arbitro estrae il cartellino rosso.

Frosinone – Lorenzi, Frara, Balan (1’ st Antonelli), Chiazzolla (1’ st Bernabucci), Pacifico (19’ st Sisillo), Alfei, Fargnoli P., Germani, Aversa, Fargnoli A (30’ st Falasconi), Massarut (1’ st Ingiugno). A disposizione: Amato, Fares, Cesandri, Cappelli. Allenatore: Durante.

Lecce – Lucarella, Pecere (7’ st De Lauro), Costa (32’ st Farasella), Cafasso, Avvisati (32’ st Piconesi), D’Agostino, Cipressa, Raffo (32’ st Sergi), Torsello (32’ st Milli), Placì (19’ st Turlizzi), Desiate. A disposizione: Belloni, Tramacere, Marndorino. Allenatore: Antonucci.

Marcatori: 28’ pt Cipressa, 29’ st Cipressa.

Arbitro: Masevski della sezione di Ciampino.

Assistenti: Ciufoli della sezione di Albano Laziale, Baciu della sezione di Tivoli.

Ammoniti: Balan, Pecere, Costa.

Espulsi: 39’ st Antonelli

Under 15: Frosinone – Lecce: 3 – 0

Il Frosinone di Burtini parte subito con grande intensità e trova il gol del vantaggio nei primi minuti di gioco. La rete nasce dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto su schema, con Iori C. bravo a finalizzare e portare avanti i giallazzurri. Dopo il vantaggio iniziale, si alza ulteriormente il ritmo della gara, con il Frosinone che prende in mano il controllo dei duelli e del gioco, imponendo il proprio ritmo e mostrando solidità e organizzazione in tutte le zone del campo.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo, con un episodio chiave: Mauriello, lanciato a rete in solitaria, viene fermato fallosamente da Sicuro, calciatore del Lecce, con un intervento da ultimo uomo. Da quel momento in poi il Frosinone gestisce la partita con grande maturità, mantenendo il controllo del possesso e limitando le iniziative avversarie. La supremazia dei giallazzurri viene premiata con il gol del raddoppio, firmato proprio da Mauriello, che chiude una prestazione di grande qualità. Il tris arriva nel finale: Aurigemma finalizza al meglio un pallone messo in mezzo da Galli, fissando il risultato definitivo.

Frosinone – Altibrandi, La Gamba (23’ st Fiorino), Fiorot, Mechelli (15’ st Della Rasa), Ioli C., Coroneo, Ioli M., Pianigiani (31’ st Midolo), Galli, Cretara (31’ st Marchelli), Mauriello (31’ st Aurigemma). A disposizione: Rossi, Morabito, Pasquariello, Fulgenzi. Allenatore: Burtini.

Lecce – Mele, Rizzo A., Musollino, Sicuro, Liaci, Colaci (1’ st Capobianco), Greco (1’ st De Spirito), Cisternino (1’ st De Cillis), Di Tana, Favale, Marra. A disposizione: Rizzo P., Ponzetta, De Felice, Pellé. Farlò. Allenatore: Manca.

Marcatori: 3’ pt Ioli C, 20’ st Mauriello, 35’ st Aurigemma.

Arbitro: Bonardi della sezione di Ciampino

Ammoniti: Fiorot, Aurigemma.

Espulsi: Sicuro.

Assistenti: Russo della sezione di Roma 2, Iaboni della sezione di Frosinone.

Under 14 Pro: Casertana – Frosinone: 1 – 0

Il primo tempo è piuttosto bloccato, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Il Frosinone prova a fare la partita e costruisce una sola vera occasione da gol: una chance nitida capita sui piedi di Limardi, che non riesce però a concretizzare. Il gol che decide il match arriva da un’azione sfortunata per i giallazzurri. Nel tentativo di spazzare l’area, un difensore del Frosinone favorisce involontariamente l’attaccante della Casertana, che mette il pallone al centro; nel prosieguo dell’azione, un tocco di mano di un altro difensore giallazzurro porta l’arbitro a concedere il calcio di rigore. Dal dischetto il numero 10 dei padroni di casa è preciso e firma l’1-0.

Nella ripresa il Frosinone di Scala alza il baricentro e spinge con maggiore convinzione alla ricerca del pareggio. Arrivano tre buone occasioni, ma manca la necessaria precisione sotto porta per riequilibrare il risultato. Il match si chiude così sull’1-0 in favore della Casertana: resta il rammarico per il Frosinone, punito da un episodio e incapace, nonostante l’impegno del secondo tempo, di trovare il gol dell’ipotetico pareggio.

Casertana – Marzo, Piccolo, Cecoro (9’ st Amoroso), Resta, Iodice, Di Vicino (9’ st Grella), Mucciacciaro (15’ st Molle), Di Sivo, Calomino, De Angelis, Rotondi (15’ st Sapone). A disposizione: Lucariello, Capasso, Tartaglione, Della Ratta, Rossi. Allenatore: Di Tella.

Frosinone – Santana, Di Iesu (2’ st Pisano), Giustini, De Lellis, Santoro, Palluzzi, Grieco (26’ st Gibertini), Ottaviani (21’ st Venturini), Limardi, Scacchi, Paniccia (2’ st Alfieri). A disposizione: Faticoni. Allenatore: Scala.

Marcatori: De Angelis.

Ammoniti: 33’ Di Iesu, 63’ Santoro, 65’ Piccolo.

Under 14 Elite: Frosinone – Vigor Perconti: 2 – 1

Gara intensa e combattuta sin dalle prime battute tra Frosinone e Vigor Perconti, con ritmi alti e grande agonismo in campo. A sbloccare il risultato è però la formazione ospite, che passa in vantaggio sfruttando un errore tecnico dei padroni di casa: passaggio all’indietro gestito male tra difensore e portiere. La Vigor Perconti va vicina anche al raddoppio su calcio di punizione, ma il portiere giallazzurro si fa trovare pronto neutralizzando la conclusione. Il pareggio del Frosinone arriva grazie a una grande azione corale, finalizzata da Ciotoli, che ristabilisce l’equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con il giusto atteggiamento e trova subito il gol del sorpasso: il 2-1 nasce sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I giallazzurri hanno poi due occasioni importanti per chiudere definitivamente la partita con il possibile 3-1, senza però riuscire a concretizzare. Nel finale la Vigor Perconti prova l’assalto, ma Evangelista si rende protagonista di un intervento decisivo, salvando il risultato e permettendo al Frosinone di conquistare una vittoria preziosa al termine di una prova di carattere.

Frosinone – Evangelista, Ciotoli, De Benedictis, Savo, Cuzzocrea (19’ pt Tare), Ciocci, Caringi (31’ st Cicero), Stieven, Annibali (27’ st Tosoni), Fraioli, Arduini. A disposizione: Vetere, Di Iesu, Moretti, Mele. Allenatore: Porcella.

Vigor Perconti – Maietta, Bruni (14’ st Di Marco), Novelli, Orlandi, Agrifoglio, Virgilio, Delle Fratte (22’ Di Marcello), Marra, Arouri, Di Bartolo, Giglio. A disposizione: Raparelli, Brancaleoni, Cedroni, Di Cintio, Montano, Ciasca. Allenatore: Delle Fratte.

Marcatori: Delle Fratte, Ciotoli, Savo.

Arbitro: Pascucci della sezione di Latina.

Ammoniti: Arouri, Virgilio, Cicero,