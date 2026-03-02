I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend del settore giovanile giallazzurro.





Under 18: Frosinone – Parma 3 – 0

Nel primo tempo è il Parma a partire con ritmi molto elevati, approcciando la sfida con grande aggressività e cercando fin da subito di imporre il proprio gioco. I giallazzurri, però, dimostrano maturità e compattezza, soffrendo nei momenti più complicati senza mai perdere equilibrio. Fondamentali gli interventi di Serour, decisivo in un paio di occasioni nel mantenere invariato il risultato.

Nella ripresa cambia l’inerzia del match ed è il Frosinone a trovare il vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione: Pierguidi svetta sul secondo palo e, con un preciso colpo di testa, firma l’1-0. La squadra di casa prende fiducia e colpisce ancora in contropiede: Menghini pennella un ottimo cross per Castellani, che di testa insacca il raddoppio giallazzurro. A chiudere definitivamente la gara arriva la rete di Conti, autore di un preciso diagonale sul secondo palo che non lascia scampo al portiere avversario. Dopo il terzo gol, il Frosinone gestisce con autorità il possesso e amministra il vantaggio, concedendo pochissimo agli avversari fino al triplice fischio finale

Frosinone – Serour (24’ st Luzi), Boccanera, Pierguidi, Castellani, Reali, Colafrancesco (15’ Conti), Mirenzi (35’ st Danieli L.), Millozzi (15’ st Bernardini), Carpentieri (35’ st De Angelis), Menghini, Danieli A. A disposizione: Pacifico, Di Giuseppe, Amelia, Carbonari. Allenatore: Chierico.

Parma – Mazzocchi, Morisoli (17’ st D’Amico), Hartley (26’ st Fontana), Diallo, Chiesa, Fiorasi (26’ st Turolo), Scarlato (17’ st Dagrada), Bellofiore (17’ st Lorenzi), Diagne (26’ st Rosengren), Mama (41’ st Po), Parafioriti (17’ st Arcuri). A disposizione: Costoli. Allenatore: Bernardi.

Marcatori: Pierguidi, Castellani, Conti.

Arbitro: Spagnoli della sezione di Tivoli.

Assistenti: Neroni della sezione di Ciampino, Cappelli della sezione di Tivoli.

Under 17: Pescara – Frosinone 1 – 1

Nei primi minuti di gara è il Pescara a rendersi pericoloso con due conclusioni dalla distanza: la prima, firmata da Zacconi, viene neutralizzata da Monaldi, mentre sul successivo tentativo di Cuomo l’estremo difensore ciociaro si oppone ancora, bloccando il pallone in due tempi. La risposta del Frosinone non tarda ad arrivare: Castroreale si rende protagonista di una bella iniziativa personale, liberandosi della marcatura avversaria e raggiungendo il vertice destro dell’area prima di crossare al centro, ma la difesa pescarese riesce ad allontanare il pericolo. Poco dopo i ragazzi di mister Pica costruiscono un’azione corale di grande qualità partendo dal basso sull’asse Oberti–Agostini–Silvestri, con Oberti che si inserisce nuovamente in area senza però riuscire a concludere a causa del tempestivo recupero difensivo avversario. Al 16’ episodio chiave del primo tempo: su un’azione confusa in area, il pallone colpisce accidentalmente la mano di Anzidei e il direttore di gara concede il calcio di rigore. Dal dischetto Zacconi non sbaglia e porta in vantaggio il Pescara. Il Frosinone reagisce e al 30’ sfiora il pareggio con Castroreale che, ben servito da Marchetti, conclude in diagonale trovando l’uscita del pallone di pochissimo a lato. Al 43’ altra grande occasione giallazzurra: Oberti sfonda sulla fascia, supera l’avversario e mette un preciso cross per Silvestri, il cui colpo di testa viene miracolosamente deviato in angolo da Bonassi.

In avvio di ripresa, al 9’, Monaldi si supera su calcio di punizione battuto da Bosi, deviando il pallone in angolo con l’aiuto della traversa. Tra l’11’ e il 15’ il Pescara resta in dieci uomini per l’espulsione dell’ex Frani, ammonito due volte nel giro di pochi minuti. Il Frosinone approfitta subito della superiorità numerica e al 17’ trova il meritato pareggio: sugli sviluppi di un corner battuto da Agostini, Taddei raccoglie il pallone in area e con un tiro incrociato supera il portiere per l’1-1. La squadra ospite continua a spingere con decisione: dai piedi di Oberti arrivano diversi cross pericolosi e su uno di questi Agostini colpisce di testa trovando però la pronta risposta del portiere avversario. Al 34’ arriva un’altra grande occasione quando Pugliatti viene atterrato in area e l’arbitro concede il calcio di rigore al Frosinone. Dal dischetto si presenta Casagrande, ma il portiere ospite intuisce e neutralizza la conclusione con una parata a terra. Nel finale il Frosinone aumenta ulteriormente la pressione, schiacciando il Pescara nella propria metà campo: Pugliatti, Esposito e Oberti cercano con insistenza la rete del vantaggio, ma la difesa abruzzese resiste. Clamorosa l’occasione allo scadere: al 49’, su corner battuto da Trulli, Anzidei svetta di testa superando il portiere, ma un difensore salva sulla linea. Sulla ribattuta ci prova Casagrande, trovando ancora un intervento decisivo, e successivamente Agostini si vede respingere un’ulteriore conclusione dal muro difensivo avversario.

Pescara – Bonassi, Servalli, Felicissimo, Perrino (18’ st Tarantelli), Frani, Rosi (30’ st Delle Monache), Zacconi (18’ st Sabato), Cuomo (30’ st Babacar), Turcu (12’ Coppola), Collevecchio (30’ st Tenaglia), Lettieri. A disposizione: Orazi, Nadi, Vincitorio. Allenatore: Arditi.

Frosinone – Monaldi, Di Battista (35’ st Ndao), Oberti, Agostini, Anzidei, Grande (15’ st Pugliatti), Marchetti (15’ st Giurdanella), Taddei (25’ st Amato), Silvestri (25’ st Casagrande), Valente (Int. Esposito) , Castroreale (15’ st Trulli). A disposizione: Cefalo, Trulli. Allenatore: Pica.

Marcatori: Zacconi, Taddei.

Arbitro: Sivilli della sezione di Chieti.

Assistenti: Monaco della sezione di Chieti, Cocco della sezione di Lanciano.

Ammoniti: Frani.

Ammoniti: Esposito, Silvestri, Agostini, Frani, Felicissimo, Delle Monache, Agostini.

Under 16: Frosinone – Napoli 1 – 1

Parte subito forte la formazione giallazzurra, che approccia il match con determinazione e personalità. Su una rimessa del portiere avversario, Massarut prova la conclusione direttamente da oltre trenta metri, costringendo Gallinaro a deviare in calcio d’angolo. Proprio dagli sviluppi del corner arriva il vantaggio del Frosinone: Frara svetta più in alto di tutti e insacca di testa firmando l’1-0. Il Frosinone continua a spingere e al 16’ costruisce una buona azione sulla corsia sinistra: Ingiugno mette al centro un cross preciso per Farignoli Paolo, la cui conclusione termina però a lato. Due minuti più tardi, al 18’, sugli sviluppi di una mischia in area, Piccolo trova il tap-in a colpo sicuro ma Amato compie un intervento istintivo salvando il risultato. Al 29’ i giallazzurri si rendono ancora pericolosi con una bella azione in percussione, senza però riuscire a concretizzare. Al 31’, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, una mischia in area favorisce Di Vico che trova la conclusione vincente siglando il gol del pareggio.

Nella ripresa il Frosinone riparte con grande intensità: Massarut recupera palla a centrocampo e calcia in diagonale sfiorando il palo. All’8’ minuto episodio chiave della gara: Piccolo, nel tentativo di divincolarsi, colpisce involontariamente al volto Frara e il direttore di gara estrae il cartellino rosso nei confronti dell’attaccante del Napoli. Con l’uomo in più, il Frosinone aumenta la pressione offensiva e al 29’ trova il gol con Cappelli, rete però annullata per posizione di fuorigioco. Nel finale i giallazzurri sfiorano ancora il vantaggio: sugli sviluppi di un cross, Aversa colpisce di testa ma il portiere avversario compie un grande intervento deviando il pallone dalla traversa in calcio d’angolo. Nei minuti conclusivi è ancora decisivo Frara, autore di una provvidenziale scivolata difensiva che salva il risultato su un pallone particolarmente insidioso

Frosinone – Amato, Frara, Balan, Chiazzolla, Coroneo, Alfei, Fargnoli P. (40’ st Perna), Fargnoli A., Aversa (40’ st Bernabucci), Ingiugno (20’ st Cesandri), Massarut (13’ st Cappelli). A disposizione: Lorenzi, Fares, Pacifico,Germani, Sisillo. Allenatore: Durante.

Napoli – Gallinaro, Di Pietro, Botta (21’ st Lombardo), De Crescenzo, Piccolo, Cacciapuoti, Di Vico, Farinelli (16’ st Schiattarella), Piccolo, Petriccione, Di Tella (25’ Visione). A disposizione: Coppola, Cafasso, Di Fusco, Tambaro, Di Stefano, Bevilacqua. Allenatore: Annunziata.

Marcatori: Frara, Di Vico.

Arbitro: Massimi della sezione di Roma 1.

Assistenti: Russo della sezione di Roma 2, Cappelli della sezione di Roma 1.

Ammoniti: Massarut, Chiazzolla, Petriccione, Di Vico.

Espulsi: 6’ st Piccolo.

Under 15: Frosinone – Napoli 1 – 2

Nel primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto dando vita a una gara combattuta ma povera di occasioni da rete. Il Napoli prova a rendersi pericoloso soprattutto attraverso rapide verticalizzazioni alla ricerca dei propri attaccanti, mentre il Frosinone mantiene ordine e compattezza senza concedere spazi significativi.

Nella ripresa gli ospiti aumentano l’intensità, ma il Frosinone risponde con grande intraprendenza offensiva, rendendosi pericoloso soprattutto in ripartenza. Proprio da una transizione sulla corsia sinistra nasce il gol del vantaggio giallazzurro: azione rapida conclusa con un pallone rasoterra messo al centro e finalizzato con un tap-in vincente sotto porta. Al 35’ arriva il pareggio del Napoli sugli sviluppi di un calcio di punizione, con un inserimento centrale che consente agli ospiti di ristabilire l’equilibrio. Nel recupero, infine, gli avversari trovano la rete dell’1-2 con una palla messa in area e raccolta da un calciatore pronto a depositare il pallone in rete, fissando il risultato finale.

Frosinone – Altibrandi, Fiorino, Fiorot, Della Rasa (15’ st Midolo), Ioli C., Pasquariello, Ioli M., Pianigiani (15’ st Mechelli), Galli (15’ st Morabito), Cretara (15’ st La Gamba), Mauriello (Int. Aurigemma). A disposizione: Quaglia, Isidori, Fulgenzi, Marcelli. Allenatore: Burtini.

Napoli – Fulgione, Rollo, Prezioso (20’ st Izzo), Vives, Di Palma, Giordano, Scerbo, Rocco, Abbruzzese (20’ st Angelotti), Buondonno, Fattoruso. A disposizione: Angelino, Andreozzi, Cignola, Esposito, Pirone, Leone, Imperiale. Allenatore: Abbondanza.

Arbitro: Bonanni della sezione di Tivoli.

Assistenti: Prili della sezione di Ciampino, Lazzaro della sezione di Ciampino.

Under 14 Pro: Frosinone – Latina 2 – 2

Primo tempo intenso e combattuto tra Frosinone e Latina, con entrambe le squadre protagoniste di diverse occasioni offensive. I padroni di casa si rendono pericolosi in più circostanze con Fraioli, tra i più attivi nella manovra giallazzurra, mentre il Latina risponde soprattutto affidandosi alle iniziative del proprio numero 9. Il match si sblocca nelle battute iniziali sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Fraioli, sul quale Ciocci si fa trovare pronto trovando la deviazione vincente che vale il vantaggio del Frosinone. La reazione ospite non tarda ad arrivare e il Latina ristabilisce la parità grazie a un cross preciso sul quale Chiappone è abile a inserirsi e a spedire il pallone in rete.

Nella ripresa è il Latina a trovare il gol del sorpasso firmando l’1-2 e sfiorando pochi minuti più tardi anche la terza rete, con una conclusione che si stampa sulla traversa. Il Frosinone però non si arrende e torna a spingere con determinazione, andando a sua volta vicino al gol con una punizione di Fraioli che colpisce la traversa. Nel finale i padroni di casa aumentano la pressione offensiva e, proprio nei minuti di recupero, trovano il meritato pareggio: Ciocci serve in profondità Tosoni, che incrocia con il mancino superando il portiere avversario e fissando il risultato sul definitivo 2-2.

Frosinone – Evangelista, Ciotoli (28’ st Ottaviani), Palluzzi (17’ st Scollo), De Lellis, Santoro (22’ st Moretti), Ciocci, Arduini (17’ st Scacchi), Savo (31’ st Gibertini), Limardi (7’ st Grieco), Mele (7’ st Tosoni), Fraioli. A disposizione: Santana, Paniccia. Allenatore: Scala.

Latina – Perin, Bruno, Bucchi (29’ st Giannone), Chiappone (35’ st Vallini), Diglio, Di Marco (31’ st Di Fazio), Fedele, Petruccelli, Gubidosi (19’ st Tasciotti), Mastrogiovanni, Pilotti (25’ st Abate). A disposizione: Casini, Mazzella Di Bosco, Vallini. Allenatore: Salvadori.

Marcatori: Ciocci, Tosoni, Chiappone, A.G.

Arbitro: Romano della sezione di Cassino.

Ammoniti: Salvadori, Bucchi, Giannone.

Under 14 Elite: Urbetevere – Frosinone 2 – 3

Nel primo tempo i giallazzurri faticano a costruire grandi occasioni da gol in una partita equilibrata e molto intensa sul piano fisico. A trovare il vantaggio è l’Urbetevere, che riesce a sbloccare il risultato con una conclusione precisa dal limite dell’area. La reazione del Frosinone è però immediata e positiva: sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il gol del pareggio, con Ciocci che svetta di testa e firma l’1-1 riportando il match in equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con maggiore determinazione e crea subito una grande occasione con Tare, fermato soltanto da una parata decisiva del portiere avversario. Nonostante il buon momento giallazzurro, l’Urbetevere riesce nuovamente a portarsi avanti grazie a una conclusione dalla distanza che vale il momentaneo 2-1. La squadra ospite reagisce ancora una volta con carattere e trova il pareggio grazie a Fraioli, che realizza direttamente su calcio di punizione con una conclusione precisa e potente. Passano appena due minuti e il Frosinone sfiora il vantaggio in due occasioni consecutive, prima con Savo e poi con Annibale, senza però riuscire a concretizzare. Il gol decisivo arriva poco dopo su una splendida azione verticale: Tare supera il diretto difensore con determinazione e batte il portiere avversario, firmando la rete del definitivo sorpasso giallazzurro.

Urbetevere – Orsolini, Ciccotti, Bizzarri, Spoletini, Guglielman (29’ st Negrin), Costantino, Miele (1’ st Sosi), Carucci, Carpenti, Belinga (9’ st Vidoni), Adamo (29’ st Mattei). A disposizione: Titocci, Acampora, Cala Indaco, Ammirante, Catalano. Allenatore: Di Stefano.

Frosinone – De Matteis, Ciotoli, De Benedictis (9’ st Arduini), Cicero (23’ st Falappa), Savo, Ciocci, Caringi (31’ st Scollo), Stieven, Tare (31’ st Alfieri), Fraioli, Tosoni (19’ st Annibali). A disposizione: Vetere, Di Iesu, Pisano, Venturini, Arduini. Allenatore: Porcella.

Marcatori: Belinga, Ciocci, Costantini, Fraioli, Tare.

Arbitro: Di Tommaso della sezione di Ciampino.