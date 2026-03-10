I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Hellas Verona – Frosinone 3-1

Verona – Avvio difficile per il Frosinone nella sfida del campionato Primavera 1 contro l’Hellas Verona, con i padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio dopo una prima frazione ricca di intensità. Il match si sblocca dopo appena un minuto: Vermesan entra in area dalla destra, arriva fino sul fondo e serve un pallone a rimorchio sul quale si avventa De Rossi che, con un destro preciso, batte Minicangeli portando avanti il Verona. I giallazzurri provano a reagire e al sedicesimo minuto costruiscono una buona occasione con Schietroma, autore di un cross in area che arriva nella zona di Colley: l’attaccante però non riesce a controllare e il pallone termina sul fondo. Il Verona continua a spingere e al diciottesimo minuto Akale si libera al limite dell’area e prova la conclusione con il sinistro, ma il tiro sfila largo. I padroni di casa trovano il raddoppio al trentesimo minuto, quando Vermesan controlla il pallone dal vertice dell’area e calcia con il destro: la conclusione si alza e supera Minicangeli per il 2-0. Due minuti più tardi arriva un’altra occasione per il Verona con Akale, che parte in contropiede, entra in area e conclude verso la porta, ma Minicangeli si supera con un grande intervento evitando il terzo gol. Dopo i primi quarantacinque minuti il risultato vede l’Hellas Verona avanti di due reti.

Nella ripresa il Frosinone prova a rientrare in partita ma la prima occasione arriva al cinquantunesimo minuto, quando De Battisti parte in slalom superando diversi difensori e arrivando fino in area di rigore, ma al momento della conclusione il destro termina alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi è ancora il Verona a rendersi pericoloso: Vermesan raccoglie un cross in area, controlla e calcia con il sinistro verso la porta, ma il palo alla sinistra di Minicangeli gli nega la doppietta. Il Frosinone riesce però a riaprire la gara al sessantaquattresimo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il pallone respinto dalla difesa arriva sui piedi di Schietroma che calcia dalla distanza colpendo la traversa; sulla ribattuta è il più rapido Colley che appoggia in rete firmando il 2-1. La reazione dei padroni di casa è immediata e al sessantasettesimo minuto il Verona ristabilisce le distanze: su un cross in area Obleac prova ad allontanare di testa, ma il pallone arriva a Yildiz che si coordina e calcia al volo di destro battendo Minicangeli per il 3-1. Nel finale il Frosinone prova comunque a rendersi pericoloso. Al settantaquattresimo minuto Cichero svetta di testa su un cross in area ma il pallone termina alto sopra la traversa. Il Verona sfiora ancora il gol all’ottantaseiesimo minuto con Vermesan che, liberatosi al limite dell’area, calcia con il mancino centrando nuovamente il palo alla sinistra di Minicangeli. Dopo il recupero arriva il triplice fischio: al termine della sfida del campionato Primavera 1 l’Hellas Verona supera il Frosinone con il risultato di 3-1.

Hellas Verona: Castagnini, Popovic, Martini (Dal 70′ Mussola), Vermesan, De Battisti, Monticelli (Dall’84’ Mendolia), De Rossi (Dal 60′ Garofalo), Feola (Dall’83’ Barry), Akale (Dal 70′ Casagrande), Tagne, Yildiz. A disposizione: Tommasi, Intrabartolo, Pinessi, Stella, Bortolotti, Fabbri. Allenatore: Montorio

Frosinone: Minicangeli, Luchetti, Pelosi (dal 46′ Buonpane), Obleac, Grosso, Schietroma, Molignano (Dal 46′ Zorzetto), Ndoye, Befani (Dal 75′ De Filippis), Gori (Dal 9′ Cichero), Colley (Dal 91′ Mboumbou). A disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Pantano, Jobe, Majdenic. Allenatore: Cinelli

Arbitro: Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa

Assistenti: Giuseppe Fanara della sezione di Cosenza e Andrea Rizzello della sezione di Casarano

Marcatori: 1′ De Rossi, 30′ Vermesan, 64′ Colley, 67′ Yildiz

Ammoniti: 47′ Grosso



Under 18: Genoa – Frosinone 3 – 1

Parte subito forte la formazione di casa che al 10’ crea la prima occasione importante del match, con una conclusione che termina di poco fuori. Cinque minuti più tardi il Genoa riesce a sbloccare la gara: sugli sviluppi di un cross proveniente dalla destra, il numero nove rossoblù svetta di testa e batte il portiere giallazzurro portando avanti il Grifone. Il Genoa continua a spingere e appena un minuto dopo sfiora il raddoppio, ma sulla linea di porta è decisivo l’intervento di Boccanera che riesce ad allontanare il pallone salvando il risultato. Il Frosinone prova a reagire e al 26’ costruisce la prima vera occasione della partita con Menghini, ma il portiere avversario è attento e respinge con una pronta parata. L’azione offensiva dei giallazzurri viene premiata un minuto più tardi: al 27’ Castellani trova il gol del pareggio con una conclusione dalla distanza, approfittando di un’errata uscita dell’estremo difensore rossoblù. Dopo il pareggio è la squadra ospite a prendere in mano il pallino del gioco, rendendosi pericoloso in più occasioni: prima con Bernardini e poi con Colafrancesco, ma entrambe le conclusioni vengono neutralizzate dal portiere del Genoa.

Nella ripresa la squadra di casa riparte con grande intensità e chiama subito Capanna ad una parata importante per mantenere il risultato in equilibrio. Il nuovo vantaggio rossoblù arriva però al 77’, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Genoa riesce a trovare la rete del 2-1. Il Frosinone ha una grande occasione per riportare la gara in parità all’83’, quando il direttore di gara concede un calcio di rigore ai giallazzurri. Dal dischetto però il portiere del Genoa riesce ad opporsi, neutralizzando la conclusione e mantenendo avanti i suoi. Nel recupero, al 90’, arriva infine la rete che chiude definitivamente la partita: il Genoa trova il 3-1 con una spettacolare mezza rovesciata che fissa il risultato finale.

Genoa – Mihelsons, Calabrese (56’ Specker), Toscano, Parodi, Fazio, Salvano, Giangreco (85’ Guanduglia), Traversa (70’ Tesoro), Bellone (85’ Skraburski), Mastro Pietro, Pellegrini (56’ Dobrescu). A disposizione: Castellano, Meheleb, Calitoiu, Delgado. Allenatore: Moretti.

Frosinone – Capanna, Boccanera, Pierguidi (60’ Anzidei), Castellani, Reali, Colafrancesco (Int. Luzi), Mirenzi, Bernardini (80’ Carbonari), Carpentieri, Menghini (Int. Conti), Danieli A (70’ Esposito). A disposizione: Monaldi, De Angelis. Allenatore: Chierico.

Marcatori: Castellani, Bellone, Salvano, Borys Jan.

Arbitro: Volpi della sezione di La Spezia.

Assistenti: Biase della sezione di Genova, Gentilezza della sezione di Civitavecchia.

Under 17: Frosinone – Juve Stabia 3 – 2

I giallazzurri partono fortissimo e sbloccano il match dopo appena un minuto di gioco: Danieli sfonda sulla fascia e mette un pallone perfetto in area dove Oberti, ben appostato, svetta di testa e insacca l’1-0. Il Frosinone continua a spingere e al 7’ sfiora il raddoppio con una ripartenza guidata da Casagrande, che serve Silvestri sulla corsia laterale: il diagonale dell’attaccante termina però di poco a lato. Al 27’ i padroni di casa costruiscono un’altra grande occasione: Oberti lancia Grande sulla fascia, cross preciso in area per Castroreale che però non riesce a deviare in rete da posizione favorevole. Un minuto più tardi si vede anche la Juve Stabia con Alborino, che prova la conclusione dalla distanza trovando però la pronta risposta di Boianjicov, bravo a bloccare in due tempi. Al 36’ il Frosinone torna a rendersi pericoloso con un potente tiro dalla distanza del capitano Trulli: il portiere campano compie un vero miracolo deviando il pallone in calcio d’angolo.

La ripresa si apre con il pareggio degli ospiti. Al 1’ del secondo tempo il Frosinone perde palla a centrocampo e la Juve Stabia ne approfitta con Rescigno, che supera Boianjicov e deposita in rete l’1-1. La risposta dei ragazzi di mister Pica non tarda ad arrivare: al 6’ sugli sviluppi di un corner battuto da Taddei, Grande svetta più in alto di tutti ma la sua incornata si stampa sulla traversa. Il nuovo vantaggio giallazzurro arriva al 14’: cross in area per Castroreale che, di testa, fa da sponda liberando Silvestri. L’attaccante controlla e con precisione batte il portiere per il 2-1. Passano appena tre minuti e il Frosinone allunga ancora: Marchetti lascia partire un gran tiro dalla distanza che si infila sotto la traversa, rendendo imprendibile l’intervento dell’estremo difensore avversario per il 3-1. Nel finale i ciociari cercano di amministrare il doppio vantaggio facendo girare il pallone. Al 41’ però la Juve Stabia accorcia le distanze con Migliaccio: durante un’azione di pressione su Di Giuseppe, il difensore giallazzurro, nel tentativo di liberarsi della marcatura, si accascia a terra per un presunto stiramento al quadricipite, lasciando di fatto il pallone all’avversario che si presenta da solo davanti a Boianjicov, lo supera e firma il definitivo 3-2.

Frosinone – Boianjicov, Trulli (Int. Di Battista), Oberti (41’ st Cuello), Agostini (18’ st Amato), Grande, Di Giuseppe (41’ st Ndao), Danieli (15’ st Giurdanella), Taddei, Silvestri (18’ st Valente), Casagrande (Int. Marchetti), Castroreale (15’ st Pugliatti). A disposizione: Cefalo, Di Battista. Allenatore: Pica.

Juve Stabia – Gallifuoco, Chianese, Esposito, Gallucci (44’ st Piccolo), Brioso (35’ pt Raia), Sapio (25’ st Di Paolo), Alborino, Rescigno (18’ st Migliaccio), Prezioso (44’ st Capasso), Filosa (44’ st Borrelli), Castellano. A disposizione: Guadagnuolo. Allenatore: Aveta.

Marcatori: Oberti, Rescigno, Silvestri, Marchetti, Migliaccio.

Arbitro: L’Erario della sezione di Formia.

Assistenti: Calce della sezione di Cassino, Saccoccio della sezione di Formia.

Ammoniti: Marchetti,

Espulsi: Taddei, Castellano, Esposito, Chianese.

Under 16: Bari – Frosinone 1 – 2

L’avvio di partita è stato complicato per la formazione guidata da mister Durante, che nei primi minuti ha sofferto la fisicità degli avversari, particolarmente insidiosi soprattutto sui calci piazzati. Nonostante la pressione dei padroni di casa, è però il Frosinone a costruire le prime grandi occasioni della gara. Al 4’ Aversa sfiora il vantaggio su suggerimento dalla destra di Chiazzolla, ma il suo tentativo termina di poco a lato. Con il passare dei minuti i giallazzurri prendono fiducia e al 28’ costruiscono una bella azione corale: Fargnoli P. fa sponda al limite dell’area per Aversa, che serve Fargnoli A. Quest’ultimo lancia nuovamente Fargnoli P., il cui diagonale però termina di poco fuori. Il Bari risponde al 37’ con un tiro dalla distanza di De Lucia, sul quale è decisiva la grande respinta di Amato che devia in angolo. Due minuti più tardi, al 39’, è invece De Feudis a calciare da pochi metri senza trovare lo specchio della porta.

Nella ripresa la partita cambia volto e il Frosinone alza ritmo e intensità. Al 51’ arriva il vantaggio: Corneo lancia in profondità Aversa che parte dalla metà campo, supera il diretto avversario De Feudis e scavalca il portiere firmando lo 0-1. I giallazzurri continuano a spingere e trovano anche il raddoppio. Dopo una rimessa laterale, Aversa lotta su un pallone e riesce a servire in area Massarut, che con freddezza batte l’estremo difensore pugliese portando il risultato sullo 0-2. Nel finale il Bari prova a riaprire la gara e proprio all’ultimo minuto accorcia le distanze: su una punizione dalla trequarti Amato respinge il pallone che carambola sui piedi di un compagno, ma un avversario si inserisce e deposita la sfera in rete per l’1-2 definitivo.

Frosinone – Amato, Frara, Balan (78’ Pacifico), Chiazzolla, Corneo, Alfei, Fargnoli P., Fargnoli A., Aversa (78’ Ingiugno), Massarut (65’ Cappelli), Perna (49’ Falasconi). A disposizione: Astolfi, Antonelli, Bernabucci, Germani, Sisillo. Allenatore: Durante.

Bari – Denora, Ferrarese, Rainone, Piazzolla, De Feudis (60’ Njenga), Evangelista (49’ Damato), Ferorelli (49’ Sansonetti), DiBenedetto, Sanogo, De Lucia (60’ De Vezze), Mastropasqua. A disposizione: Pepe, Carbonara, Di Clemente, Napoli, Carlone. Allenatore: Santeramo.

Marcatori: Njenga, Aversa, Massarut.

Arbitro: Calderoni della sezione di Bari.

Assistenti: Doronzo della sezione di Barletta, Dellaquila della sezione di Barletta.

Ammoniti: Massarut, Chiazzolla, Petriccione, Di Vico.

Espulsi: 6’ st Piccolo.

Under 15: Bari – Frosinone 0 – 0

Nel primo tempo il Frosinone di Mister Burtini scende in campo con coraggio e personalità, mantenendo a lungo il controllo del gioco e costringendo il Bari nella propria metà campo. I giallazzurri costruiscono diverse trame offensive e vanno vicini al vantaggio in tre occasioni nitide: prima con Aurigemma, che di testa si ritrova a tu per tu con il portiere senza però riuscire a indirizzare in rete; poi con Galli, che non riesce ad approfittare di un’azione ormai con l’estremo difensore battuto; infine con Cretara, autore di una splendida girata al volo neutralizzata da un intervento decisivo del portiere pugliese.

Nella ripresa il Frosinone riparte con lo stesso atteggiamento propositivo, continuando a spingere alla ricerca del vantaggio. Con il passare dei minuti, però, il Bari cresce e negli ultimi venti minuti aumenta la pressione offensiva, mettendo alla prova la difesa giallazzurra. Nel finale i pugliesi sfiorano anche il gol colpendo due pali, ma il risultato non cambia: la gara si chiude sullo 0-0 al termine di un confronto equilibrato e combattuto.

Bari – Salonna, Dioguardi (41’ De Paolo, 51’ Loiudice), Notarnicola (78’ Cutrone), Tortorelli, Maggi, Donatore, Cicchelli (65’ Brigida), Pastoressa (51’ Perrone), Tangari (41’ Palmieri), Pappolla, Emefese. A disposizione: Cafagna, Campobasso, Calefato. Allenatore: Berti.

Frosinone – Altibrandi, La Gamba (55’ Fiorino), Fiorot, Mechelli, Pasquariello (46’ Della Rasa), Ioli C., Ioli M., Marchetti (55’ Pianigiani), Aurigemma (63’ Midolo), Cretara (73’ Mauriello), Galli (73’ Isidori). A disposizione: Quaglia, Morabito, Marcelli. Allenatore: Burtini.

Arbitro: Lembo della sezione di Bari.

Assistenti: Lapadula della sezione di Bari, Lomonte della sezione di Bari.

Under 14 Elite: Frosinone – Petriana 2 – 1

Parte subito forte il Frosinone Calcio che sblocca il risultato dopo appena un minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo: nella circostanza è decisiva una deviazione involontaria della squadra ospite che termina nella propria porta. L’inerzia del match è tutta dalla parte dei giallazzurri che, nei primi venti minuti, collezionano numerosi calci d’angolo andando vicini al raddoppio in un paio di occasioni. La squadra guidata da Porcella continua a spingere e sfiora il 2-0 con Annibali che colpisce un palo. La prima frazione si chiude con pochissime iniziative della formazione ospite, mai realmente pericolosa dalle parti dei giallazzurri.

Nella ripresa il Frosinone riparte con lo stesso atteggiamento propositivo, ma al 15’ della seconda frazione arriva il pareggio degli ospiti, ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I giallazzurri non si scoraggiano e tornano a spingere con grande intensità, cercando con continuità soluzioni offensive e palloni messi in area. La rete decisiva arriva a un minuto dal termine: l’azione nasce sulla fascia, il pallone viene messo dentro dove Tare lavora bene spalle alla porta e serve Arduini che conclude in rete firmando il gol della vittoria.

Frosinone – Evangelista, Palluzzi (24’ st Paniccia), Caringi (18’ st De Lellis), Savo, Falappa, Ciocci, Alfieri (12’ st Mele), Stieven (18’ st Ciotoli), Tare (36’ st Scollo), Fraioli, Annibali (12’ st Arduini). A disposizione: Vetere, Santoro, Gibertini. Allenatore: Porcella.

Petriana – Gemma (1’ st Mennitti), Bucchino, Bartolucci, Manzour Noor, Cicchinelli (1’ st Bolini), Serofilli, Veneri (1’ st Pavarini), Celere (1’ st Santini), Mazzocchi (1’ st Satolli), Iannicelli (28’ st Pucci), Grasso. Allenatore: Vazzoler.

Marcatori: AG. Serofilli, Arduini, Bartolucci.

Arbitro: Capodanno della sezione di Ciampino.