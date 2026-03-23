 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend del settore giovanile giallazzurro.

Under 16: Juve Stabia – Frosinone 1-2

Una risposta di carattere. Lotta, sudore e orgoglio: una vittoria importante per i ragazzi di Fabrizio Durante. Contro la Juve Stabia i ciociari vincono 1-2 una gara tesa, divertente e dagli alti ritmi agonistici. I giallazzurri approcciano nel migliore dei modi alla sfida e danno l’idea di avere in pugno il pallino di gioco. Dopo appena 12’ ecco che arriva la rete del vantaggio: a segno Aversa che al centro dell’area non perdona. Il Frosinone continua a dominare la metà campo della Juve Stabia e ha l’opportunità di andare due gol sopra in diverse circostanze, la più pericolosa quella di Chiazzolla che dal limite dell’area calcia forte trovando l’incrocio dei pali. Al rientro dagli spogliatoi il copione di gioco non cambia e la squadra ospite riesce a trovare il raddoppio: a trasformare un’ottima azione manovrata ci pensa Fargnoli che va ad esultare insieme a tutto il resto della panchina. Il 2-0 adagia sugli allori i ragazzi di Durante che concedono campo ad una Juve Stabia sin qui poco pericolosa. I padroni di casa tirano fuori il carattere e al 22’ la riaprono con Agrillo. Il Frosinone torna sé stesso e alle avanzate avversarie risponde nel migliore dei modi. Termina 1-2, ora la testa è rivolta all’Avellino.

Juve Stabia – Gallifuoco, Francione, D’Amato, Persico, A.Battipaglia, Carbone (1’st Agrillo), Costabile, Veneziano, Musto, Amendola (22’st L. Battipaglia), Scotti. A disposizione: Bonaiuto, Esposito, Amaro, Zanoni Allenatore: Romano

Frosinone – Amato, Frara, Balan (26’st Pacifico), Chiazzolla (26’st Cappelli), Cuello, Alfei, P. Fargnoli (39’stCesandri), A. Fargnoli, Aversa (39’st Sisillo), Ingiugno (7’st Bernabucci), Massarut (7’st Germani). A disposizione: Astolfi, Fares, Perna. Allenatore: Durante

Marcatori: Aversa 12’pt (F), Fargnoli 8’st (F), Agrillo 22’st (J)

Arbitro: Ponticelli di Nocera Inferiore

Assistenti: Infante e Rea di Nocera Inferiore

Espulsi: al 36’st A. Battipaglia (J) al 40’st Cuello (F) al 40’st Persico (J)

Ammoniti: Cappelli, Alfei, Chiazzolla, A. Battipaglia

Under 15: Juve Stabia – Frosinone 2-1

Amarezza e tanto rammarico in casa Frosinone. La Juve Stabia al fotofinish ribalta una gara a larghi tratti dominata dai ragazzi di Burtini che escono dal campo con zero punti. La compagine di Criscuoli vince 2-1 allo stadio “Menti” di Castellammare confermando il periodo positivo che sta vivendo. I giallazzurri approcciano bene alla gara con un assetto organizzato e che lascia alla Juve Stabia pochi spazi per colpire. Si vede una gara equilibrata ma un’azione personale di Aurigemma rompe il ghiaccio al “Menti”: il numero 9 giallazzurro prende palla dalla trequarti, arriva fino in fondo e con un tocco delizioso supera Velev e porta i suoi in vantaggio. Alla ripresa il copione di gioco non cambia e fino al 30’ della ripresa i ciociari riescono a mantenere il momentaneo minimo vantaggio: alla mezz’ora, infatti, i padroni di casa la recuperano. Su calcio di rigore Infante spiazza Altibrandi e riporta l’equilibrio. Il pareggio sembra essere il risultato definitivo ma proprio al fotofinish la Juve Stabia la rimonta: da punizione laterale cross in area per la testa di Ferraioli che con una spizzata vincente la piazza all’angolino. Finisce 2-1.

Juve Stabia – Velev (1’st Gallo), Carobene (24’st Bianco), Perillo (36’st Di Feo), Todisco (1’st Ferraioli), Baiano, Paduano, Polise (1’st Baldi), Giordano, Carofalo (15’st Prisiaznhiuk), Infante, De Prisco. A disposizione: Di Serio, Montefusco. Allenatore: Criscuoli

Frosinone – Altibrandi, Mastrogiovanni (15’st Galli), Fiorot, Pasquariello (24’st Pianigiani), Mechelli, C. Ioli, M. Ioli, Midolo (35’st Mauriello), Aurigemma (35’st Marchetti), Cretara, La Gamba. A disposizione: Quaglia, Morabito, Della Rasa, Fulgenzi, Marcelli Allenatore: Burtini

Marcatori: Aurigemma 25’pt (F), Infante 30’st rig. (J), Ferraioli 40’st (J)

Arbitro: Iuliano di Nocera Inferiore

Assistenti: Oliviero di Ercolano e Cifariello di Ercolano



