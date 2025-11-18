I RISULTATI DELLE SETTORE GIOVANILE DELLE GIALLAZZURRE

Weekend di gioco per il Frosinone. Con le ragazze della Primavera che hanno ottenuto un punto casalingo contro il San Marino. Successo, invece, per l’U17 di mister Scacco che ha vinto tra le mura amiche 4-0 contro il Don Bosco Colosseo.

Primavera: Frosinone – San Marino 1-1

Partono con grande determinazione le ragazze di mister Farinelli, subito propositive sin dal fischio d’inizio. Le gialloblù spingono soprattutto sulla corsia esterna, dove una brillante iniziativa porta Tullio a presentarsi davanti al portiere avversario: il suo diagonale, però, termina di poco sul fondo, sfiorando un vantaggio che avrebbe potuto indirizzare la sfida. Nonostante il dominio territoriale e la costante pressione esercitata dalle leonesse, la prima frazione si chiude sullo 0-0, con nessuna delle due squadre capace di trovare la via del gol.

Nella ripresa il Frosinone riparte con la stessa intensità: subito Negro ha tra i piedi l’occasione del possibile vantaggio, ma non riesce a concretizzare. Al 63’ arriva però il gol del San Marino: un lancio lungo sorprende la retroguardia giallazzurra e permette alle ospiti di portarsi sull’1-0. La reazione delle Leonesse è immediata e determinata. Palmieri, con freddezza e precisione, firma la rete dell’1-1 riportando il match in equilibrio. Trascinato dall’entusiasmo del pareggio, il Frosinone continua ad attaccare e va vicino al raddoppio con Di Giorno, che però non riesce a capitalizzare una ghiotta occasione. Nonostante lo sforzo finale, il risultato non cambia: il match termina 1-1, con il Frosinone che raccoglie un punto e dimostra, ancora una volta, carattere e capacità di reagire nei momenti più complessi della gara.

Frosinone – Spagnoli, Ceccarelli (75’ st Iorio), Tullio (46’ st Di Giorno), Castrovillari, Vona, Leone, D’Agui, Palmieri, Gallozzi, Pretto (85’ st Zanchelli), Suprano ( 46’ st Negro). A disposizione: Gonzales, Eleuteri, Cervoni, Mazza, Nardovino. Allenatore: Farinelli.

San Marino – Forcellini, Giusini, Stifani, Paoli, Paone, Lorenzini, Padovani (64’ st Penserini), Tamagnini (46’ st Pitonzo), Iorio, Lozzi, Primavera A disposizione: Mastronardi, Balsimelli, Dallanoce, Ceppari, Bertozzi, Carli. Allenatore: Zaghini.

Marcatori: Lozzi, Palmieri

Arbitro: Agostini

Classifica: Napoli Women 10 punti, Trastevere Calcio 7 punti, Lazio Women 6 punti, RES Donna Roma 5 punti, Frosinone Calcio 5 punti, San Marino Academy 3 punti, Ternana Women 3 punti.

Prossimo incontro: RES Donna Roma

U17: Frosinone – Don Bosco Colosseo 4 – 0

Nel primo tempo il Frosinone parte con personalità, ma dopo appena dieci minuti è costretto al primo cambio a causa dell’infortunio di Giulia Di Cesare. Nonostante lo shock iniziale, la squadra reagisce con determinazione e comincia a costruire diverse occasioni da rete. Al 15’ e al 20’ è Pampena a rendersi pericolosa in entrambe le circostanze, sugli sviluppi di due ottime combinazioni con Di Silvio e Diana, senza però riuscire a trovare la conclusione vincente. Altra occasione importante arriva ancora dai piedi di Pampena: dopo una buona uscita in costruzione, l’attaccante attacca con decisione la profondità sulla sinistra, rientra sul destro e calcia da fuori area, trovando però soltanto l’incrocio dei pali. Le gialloblù continuano a spingere e sfiorano il vantaggio anche su palla inattiva: punizione ben battuta da Gaia Di Silvio per Matera, che però non riesce a controllare, permettendo alla difesa avversaria di chiudere in anticipo. La prima frazione si chiude così sullo 0-0, con il Frosinone padrone del campo ma poco fortunato sotto porta.

Nella ripresa le Leonesse raccolgono finalmente quanto costruito. Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Diana pennella in area e Frabotta, con un perfetto colpo di testa, firma l’1-0. Il raddoppio nasce da una grande iniziativa personale di Diana, che rientra sul destro e conclude direttamente in porta, trovando la rete del 2-0. Il Frosinone continua a spingere e al 3-0 firma una splendida azione sull’out di destra: Paolucci salta il terzino avversario, arriva sul fondo e serve un assist invitante per Massaro, che da pochi passi non sbaglia. La stessa Massaro è protagonista anche del poker giallazzurro: lancio in profondità di Gaia Di Silvio, attacco dello spazio perfetto dell’attaccante che, a tu per tu con il portiere, finalizza con freddezza per il 4-0 definitivo.

Frosinone – Fontana, Ciufo, Di Cesare (10’ pt Di Fante), Portaro (60’ st Iori), Frabotta (55’ st De Santis), Figlioli, Matera (45’ st Alesii), Di Silvio, Pampena (58’ st Massaro), Diana (55’ st Placanica), Di Virgilio (50’ st Paolucci). A disposizione: Zamolo, Fasulo, Brotini. Allenatore: Scacco.

Don Bosco Colosseo – Di Roberto, Trani, Minchella, Terenzio, Tomassi, Addario, Di Nardi, Caporossi, Rossi, D’Aguanno, Venditozzi. Allenatore: Di Donati.

Arbitro: Agostini

Marcatori: Frabotta, Diana, Massaro, Massaro

Classifica: Frosinone Calcio 15, Città di Anagni 12, Nuova Broccostella 10, Ferentino Calcio 9, Arce 9, Sporting Pontecorvo 7, Città di Ceprano 7, Accademia Ceccano 6, Stelaudia 6, Foxes Academy 3, Isola Liri 3, Acul Ceccano Omnia 3, Don Bosco Colosseo 0, Polisportiva Città di Paliano 0.

Prossimo incontro: Acul Ceccano Omnia