 IL CALENDARIO DELLA NUOVA STAGIONE DI SERIE B FEMMINILE

Inizia la nuova stagione per il Frosinone Femminile. La squadra di mister Foglietta, comincerà la sua nuova avventura in Serie B Femminile il 7 settembre in trasferta contro il Lumezzane.

Queste le dichiarazioni del mister Foglietta dopo la pubblicazione del calendario.

“L’attesa per il calendario è finalmente terminata e ora possiamo iniziare a guardare con concretezza alla nuova stagione. Il nostro percorso inizierà con due trasferte importanti la prima il 31 agosto con la Coppa Italia contro il Venezia, mentre in campionato il 7 settembre con una trasferta impegnativa sul campo del Lumezzane. Sarà una stagione difficile, lo sappiamo, ma siamo pronti ad affrontarla con umiltà, lavoro e determinazione. Stiamo lavorando da una settimana con una squadra completamente nuova. Il percorso è appena iniziato, ma lo spirito con cui stiamo approcciando ogni allenamento ci dà fiducia. Dovremo farci trovare pronti, consapevoli delle difficoltà ma anche della nostra voglia di competere”.

Clicca qui per il calendario completo.