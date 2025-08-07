 IL CALENDARIO DELLA NUOVA STAGIONE DI SERIE B FEMMINILE

IL CALENDARIO DELLA NUOVA STAGIONE DI SERIE B FEMMINILE

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra Femminile

Inizia la nuova stagione per il Frosinone Femminile. La squadra di mister Foglietta, comincerà la sua nuova avventura in Serie B Femminile il 7 settembre in trasferta contro il Lumezzane.

Queste le dichiarazioni del mister Foglietta dopo la pubblicazione del calendario.

“L’attesa per il calendario è finalmente terminata e ora possiamo iniziare a guardare con concretezza alla nuova stagione. Il nostro percorso inizierà con due trasferte importanti la prima il 31 agosto con la Coppa Italia contro il Venezia, mentre in campionato il 7 settembre con una trasferta impegnativa sul campo del Lumezzane. Sarà una stagione difficile, lo sappiamo, ma siamo pronti ad affrontarla con umiltà, lavoro e determinazione. Stiamo lavorando da una settimana con una squadra completamente nuova. Il percorso è appena iniziato, ma lo spirito con cui stiamo approcciando ogni allenamento ci dà fiducia. Dovremo farci trovare pronti, consapevoli delle difficoltà ma anche della nostra voglia di competere”.

 

Clicca qui per il calendario completo.

Articoli Recenti
UNDER 18: UFFICIALI I CALENDARI DELLA STAGIONE 2025–2026Breaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.