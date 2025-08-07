IL CALENDARIO DELLA NUOVA STAGIONE DI SERIE B FEMMINILE
Inizia la nuova stagione per il Frosinone Femminile. La squadra di mister Foglietta, comincerà la sua nuova avventura in Serie B Femminile il 7 settembre in trasferta contro il Lumezzane.
Queste le dichiarazioni del mister Foglietta dopo la pubblicazione del calendario.
“L’attesa per il calendario è finalmente terminata e ora possiamo iniziare a guardare con concretezza alla nuova stagione. Il nostro percorso inizierà con due trasferte importanti la prima il 31 agosto con la Coppa Italia contro il Venezia, mentre in campionato il 7 settembre con una trasferta impegnativa sul campo del Lumezzane. Sarà una stagione difficile, lo sappiamo, ma siamo pronti ad affrontarla con umiltà, lavoro e determinazione. Stiamo lavorando da una settimana con una squadra completamente nuova. Il percorso è appena iniziato, ma lo spirito con cui stiamo approcciando ogni allenamento ci dà fiducia. Dovremo farci trovare pronti, consapevoli delle difficoltà ma anche della nostra voglia di competere”.