 IL PRIMAVERA PALMISANI CONVOCATO NELL’UNDER 19

Seconda prestigiosa convocazione con la nazionale Under 19 allenata da Alberto Bollini per il portiere della Primavera, Lorenzo Palmisani, per uno stage che si svolgerà presso il Centro Tecnico di Coverciano dal 5 all’8 marzo prossimo. L’estremo difensore della Primavera continua a catalizzare l’interesse dello staff che fa capo al selezionatore della Under 19. E per il club giallazzurro è un’altra bella soddisfazione. I 20 convocati dovranno trovare entro domenica sera alle ore 20.45 a Coverciano.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio