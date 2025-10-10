IL PROGRAMMA DALLA 13ª – 18ª GIORNATA
Sono state rese note dalla lega di Serie BKT le date in cui si disputeranno le gare dalla tredicesima alla diciottesima giornata di campionato.
13ª Sabato 22 novembre 2025 ore 19.30 Bari – Frosinone
14ª Sabato 29 novembre 2025 ore 15.00 Reggiana – Frosinone
15ª Lunedì 8 dicembre 2025 ore 15.00 Frosinone – Juve Stabia
16ª Domenica 14 dicembre 2025 ore 17.15 Pescara – Frosinone
17ª Sabato 20 dicembre 2025 ore 15.00 Frosinone – Spezia
18ª Sabato 27 dicembre 2025 ore 15.00 Empoli – Frosinone