IL PROGRAMMA DALLA 33ª – 38ª GIORNATA
Sono state rese note dalla lega di Serie BKT le date in cui si disputeranno le gare dalla trentatreesima alla trentottesima giornata di campionato.
33ª Domenica 5 aprile 2026 ore 17.15 Frosinone – Padova
34ª Venerdì 10 aprile 2026 ore 20.30 Frosinone – Palermo
35ª Sabato 18 aprile 2026 ore 15.00 Modena – Frosinone
36ª Sabato 25 aprile 2026 ore 15.00 Frosinone – Carrarese
37ª Venerdì 1 maggio 2026 ore 15.00 Juve Stabia – Frosinone
38ª Venerdì 8 maggio 2026 ore 20.30 Frosinone – Mantova