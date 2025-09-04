IL PROGRAMMA DALLA 4ª – 12ª GIORNATA
Sono state rese note dalla lega di Serie BKT le date in cui si disputeranno le gare dalla quarta alla dodicesima giornata di campionato.
4ª Venerdì 19 settembre 2025 ore 19.00 Frosinone – Sudtirol
5ª Sabato 27 settembre 2025 ore 15.00 Mantova – Frosinone
6ª Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30 Frosinone – Cesena
7ª Sabato 4 ottobre 2025 ore 15.00 Venezia – Frosinone
8ª Sabato 18 ottobre 2025 ore 15.00 Frosinone – Monza
9ª Sabato 25 ottobre 2025 ore 15.00 Sampdoria – Frosinone
10ª Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.30 Frosinone – V. Entella
11ª Sabato 1° novembre 2025 ore 15.00 Carrarese – Frosinone
12ª Sabato 8 novembre 2025 ore 15.00 Frosinone – Modena