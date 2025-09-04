IL PROGRAMMA DALLA 4ª – 12ª GIORNATA

IL PROGRAMMA DALLA 4ª – 12ª GIORNATA

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Sono state rese note dalla lega di Serie BKT le date in cui si disputeranno le gare dalla quarta alla dodicesima giornata di campionato.

4ª Venerdì 19 settembre 2025 ore 19.00 Frosinone – Sudtirol
5ª Sabato 27 settembre 2025 ore 15.00 Mantova – Frosinone
6ª Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30 Frosinone – Cesena
7ª Sabato 4 ottobre 2025 ore 15.00 Venezia – Frosinone
8ª Sabato 18 ottobre 2025 ore 15.00 Frosinone – Monza
9ª Sabato 25 ottobre 2025 ore 15.00 Sampdoria – Frosinone
10ª Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.30 Frosinone – V. Entella
11ª Sabato 1° novembre 2025 ore 15.00 Carrarese – Frosinone
12ª Sabato 8 novembre 2025 ore 15.00 Frosinone – Modena

 

Articoli Recenti
CONFERENZA STAMPA DEL DIRETTORE CASTAGNINIBanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.